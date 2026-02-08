ETV Bharat / state

మహాశివరాత్రి స్పెషల్ - ఏపీలో దర్శించుకోవాల్సిన ఆలయాలు ఇవే!

12 జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైలం మల్లికార్జున ఆలయం - శివుడు విగ్రహ రూపంలో దర్శనమిచ్చే సిద్దేశ్వరాలయం - మానవ రూపంలో వేటకు వెళుతున్న మహా వేటగాని వలె మానవ శివలింగం

Mahashivratri Special Famous Shiva Temples in AP
Mahashivratri Special Famous Shiva Temples in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 7:19 PM IST

5 Min Read
Mahashivratri Special Famous Shiva Temples in AP : ప్రతి పక్షానికి, మాసానికి, సంవత్సరానికి ఒక్కో శివరాత్రి పేరుతో శివుడిని ఆరాధిస్తుంటారు. వాటన్నింటిలో మాఘ బహుళ చతుర్దశి నాటి మహా శివరాత్రి (ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం) విశిష్టమైనది. అటువంటి పవిత్రమైన రోజున ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలను దర్శించాలనుకునే భక్తుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో ప్రముఖ శివాలయాలు విశేష పూజలు అందుకుంటున్నాయి. వీటిలో కొన్ని ఆలయాలు దర్శించుకోదగినవి. ఈ మహాశివరాత్రికి ఈ శైవ క్షేత్రాలను దర్శించుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే వాటికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శివరాత్రి రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో పరమేశ్వరుడిని ఆరాధిస్తే, తమ కోరికలన్నీ నెరవేరతాయని భక్తులు నమ్ముతారు. ఈశ్వరునికి ఎందరో భక్తులు ప్రముఖ శివాలయాలకు వెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అటువంటి కొన్ని ప్రముఖ ఆలయాల ప్రాముఖ్యత, విశిష్టాతలు, స్థల పురాణం గురించి సమాచారం మీ కోసం.

12 జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటి: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ప్రముఖ శైవ ఆలయాల్లో శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. శ్రీశైలం మల్లికార్జున ఆలయం శివుని 12 జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా చెబుతారు. ఇది పార్వతీ దేవి 18 శక్తి పీఠాల్లో ఒకటిగా కూడా ప్రసిద్ధి గాంచింది. నల్లమల కొండల మధ్య అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు నడుమ ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని ఏటా వేలాది మంది భక్తులు శివరాత్రి పర్వదినాన దర్శించుకుంటున్నారు.

పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటి: రాష్ట్రంలో శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయం చిత్తూరు జిల్లాలో ఉంది. ఇది శివుని అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందినది. ఈ ఆలయాన్ని శ్రీకాళహస్తి అని పిలుస్తారు. స్థల పురాణం ప్రకారం ఈ ఆలయాన్ని కాళా బుషి నిర్మించాడని చెబుతారు. సహజంగా ఏర్పడిన స్పటిక లింగం ఇక్కడి మరో ప్రత్యేకత. ఇది దక్షిణ భారతదేశం​లోని అత్యంత ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది.

పంచారామ క్షేత్రాల్లో ఒకటి: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ద్రాక్షారామంలో ఉన్న శ్రీ భీమేశ్వర ఆలయం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది పంచారామ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా, జిల్లాలోనే ముఖ్యమైన శైవ పుణ్యక్షేత్రంగా వెలుగొందుతోంది. పురాణాల ప్రకారం ఈ ఆలయాన్ని భీముడు నిర్మించాడని చెబుతారు. ఈ ఆలయం రాష్ట్రంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందింది. ఈ ఆలయాన్ని ఏటా శివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా వందలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు.

మరో శైవ ఆలయం: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మరో శైవ ఆలయంగా నీలకంఠేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. అంతర్వేదిలో ఉన్న ఈ ఆలయం దక్షిణ భారతదేశంలో పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంగా పేరు గాంచినది. ఇక్కడకి వచ్చే భక్తులను ప్రకృతి రమణీయత మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. ఇక్కడి ఉన్న ప్రాణహిత పుష్కరిణి ప్రసిద్ధి గాంచింది. ఈ కోనేటిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, తమ కోరికలు నెరవేరాలని శివుడిని ప్రార్థిస్తారు.

విగ్రహ రూపంలో దర్శనమిచ్చే శివుడు: సాధారణంగా శివుడు భక్తులకు లింగ రూపంలో మాత్రమే దర్శనమిస్తాడు. అరుదైన కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే శివుడు విగ్రహ రూపంలో దర్శనం ఇస్తాడు. అనంతపురం జిల్లా అమరాపురం మండలం హేమావతిలోని సిద్దేశ్వరాలయంలో శివుడు సిద్ధాసన భంగిమలో కొలువై ఉన్నాడు. ఇక్కడి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, స్వామి వారి శిరస్సుపై చంద్రుడు, సూర్యుడు ఇద్దరూ ఉండటం విశేషం. ప్రతిరోజూ సూర్యాస్తమయం సమయంలో సూర్యకిరణాలు స్వామి వారి నుదుటిని తాకుతాయి. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు.

మానవ రూపంలో శివలింగం: గుడిమల్లం ఆలయంలో ప్రపంచంలోనే అరుదైన ప్రత్యేకమైన శివలింగం ఉంది. ఇది చిత్తూరు జిల్లాలోని ఏర్పేడు మండలంలో ఉంది. దీనిని ఆంధ్ర శాతవాహనులు క్రీస్తు పూర్వం 1వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు. ఈ ఆలయం గర్భగుడిలో శివలింగం సాధారణ లింగ రూపంలో కాకుండా, వేటకు వెళ్తున్న ఒక గొప్ప వేటగాని పోలీ ఉండే మానవ రూపంలో ఉంటుంది.

తిరుమలలోని కపిల తీర్థం: తిరుమల కొండలపై ఉన్న కపిల తీర్థం మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా దర్శించుకోవాల్సిన ఆలయాలలో ఒకటి. ఇది పవిత్ర శైవ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. పురాణాల ప్రకారం శివుడు ఈ కపిల తీర్థంలో వేల సంవత్సరాల పాటు ధ్యానం చేసినట్లు చెబుతారు. ఇక్కడి ప్రకృతి రమణీయత ఎంతో మనోహరంగా ఉంటుంది.

బ్రహ్మే స్వయంగా ప్రతిష్టించిన ఆలయం: అనకాపల్లి జిల్లాలోని బ్రహ్మలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర కలిగి ఉంది. మహాశివరాత్రి నాడు సందర్శించుకోవాల్సిన శైవ క్షేత్రాల్లో ఈ ఆలయం ఒకటిగా చెబుతారు. పురాణాలు ప్రకారం ఇక్కడి శివలింగాన్ని బ్రహ్మే స్వయంగా ప్రతిష్టించాడని చెబుతున్నాయి. ఈ ఆలయానికి చారిత్రక ప్రాముఖ్యత ఉంది.

ఈ ఆలయానికి ఎలా వెళ్లొచ్చు అంటే.. బ్రహ్మ లింగేస్వర ఆలయం విశాఖపట్నం జిల్లా నర్సీపట్నం నుంచి సుమారు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో బలిఘట్టంలో ఉంది. ఇది అతి పురాతన దేవాలయాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. స్థల పురాణాల ప్రకారం కృతయుగంలో బలి చక్రవర్తి అనే రాక్షస రాజు యజ్ఞ యాగాలు చేసినట్లు చెబుతున్నాయి. ఇక్కడ శివుడు పశ్చిమాభిముఖంగా ఉండి పక్కన ఉన్న వరహానది ఉత్తరం వైపు ప్రవహించడం వల్ల ఈ పుణ్యక్షేత్రం దక్షిణ కాశీగా కూడా గుర్తింపు పొందింది. ఏటా మహాశివరాత్రి సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులు దర్శించుకునేందుకు వస్తుంటారు.

కర్నూలు జిల్లాలోనూ సంగమేశ్వర ఆలయం: కర్నూలు జిల్లాలో సప్త (ఏడు) నదుల మధ్య ఉన్న సంగమేశ్వర ఆలయం ఒక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం. ఈ ఆలయానికి చేరుకోవడానికి కర్నూలు నుంచి సుమారు 95 కిలోమీటర్ల ప్రయాణించాలి. సప్త నదుల సంగమ ప్రదేశంలో శివుడు భక్తులకు సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే దర్శనమిస్తాడనేది గమనార్హం. వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ పురాతన ఆలయంలో వేపచెట్టు లింగం నేటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.

అమరేశ్వర స్వామి ఆలయం: అమరావతి క్షేత్రంలోని అమరేశ్వర స్వామి దేవాలయం మహాశివరాత్రి పర్వదినాన తప్పక దర్శించుకోవాల్సిన ఆలయాల్లో ఒకటి. ఇక్కడ ఉన్న శివలింగాన్ని ఇంద్రుడు ప్రతిష్టించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. భక్తులు ఇక్కడ శివుడిని అమరేశ్వరుడిగా పూజిస్తారు. ఇది గుంటూరు నగరం నుంచి 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఏటా మహాశివరాత్రి సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనం కోసం వందలాది మంది భక్తులు ఇక్కడకు వస్తారు.

కోటప్పకొండ శివాలయం: గుంటూరు జిల్లాలోని నరసారావు పేట నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కోటప్పకొండ అనేక ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉంది. ఇక్కడ శివుడిని త్రికుటేశ్వరుడు, త్రికుటాచలేశ్వరుడు, త్రికోటేశ్వరుడుగా పూజిస్తారు. ఈ కొండ ఎక్కుతున్నప్పుడు ఒక్క కాకి కూడా కనిపించదు. అందుకే ఈ కోటప్పకొండను కాకులు వాలనటువంటి కొండ అని కూడా పిలుస్తారు. అత్యంత పవిత్రమైన మహాశివరాత్రి రోజున దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయానికి తరలి వస్తారు.

