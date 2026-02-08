శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం - కాలినడకన తరలొస్తున్న భక్తులు
శ్రీశైల క్షేత్రానికి కాలినడకన వస్తున్న భక్తులు - భక్తుల కోసం దేవస్థాన యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు - క్యూలైన్లలో మంచినీరు, అల్పాహారం, బిస్కెట్లు పంపిణీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 10:07 PM IST
Mahashivratri Brahmotsavams 2026 Begin in Srisailam : శ్రీశైల మహాక్షేత్రం మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జునస్వామి వార్ల ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. ఇవాళ మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. బ్రహ్మోత్సవాలను తిలకించేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.
శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేడు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆలయ ఛైర్మన్ రమేష్ నాయుడు, ఈవో శ్రీనివాసరావు, అర్చకులు, వేద పండితులు యాగశాల ప్రవేశం చేసి ఉత్సవాలకు ప్రారంభ పూజలు చేశారు. ఈరోజు రాత్రి 7 గంటలకు ఆలయ ప్రాంగణంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరిగింది. బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని సాధారణ భక్తులకు స్పర్శ దర్శన ఏర్పాటు చేశారు. జ్యోతిర్ముడి కలిగిన శివదీక్ష భక్తులకు ఈ నెల 12 వరకు మల్లికార్జున స్వామి స్పర్శ దర్శనం కల్పిస్తారు. రేపటి(సోమవారం) నుంచి 18 తేదీ వరకు ప్రతి రోజు రాత్రి 7 గంటలకు స్వామి అమ్మవార్లకు వాహన సేవలు, గ్రామోత్సవం జరగనుంది.
శ్రీశైల క్షేత్రానికి భారీగా భక్తులు కాలినడకన వస్తున్నారు. ఈసారి సుమారు 10లక్షలకు పైగా భక్తులు వస్తారన్న అంచనాతో దేవస్థానం యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల కోసం అదనపు క్యూలైన్లు, మొబైల్ టాయిలెట్స్ ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూలైన్లలో మంచినీరు, అల్పాహారం, బిస్కెట్లు పంపిణీ చేస్తున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు :
- శ్రీభ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివార్ల దర్శనానికి ఉచిత, రూ.200 శీఘ్ర దర్శనం, రూ.500 అతిశీఘ్ర దర్శనం క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. కరెంట్ బుకింగ్, ఆన్లైన్ ద్వారా దర్శనం టికెట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
- 15న మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని సాయంత్రం 5 గంటలకు శ్రీభ్రమరాంబ మల్లికార్జునస్వామివార్లకు ప్రభోత్సవం, రాత్రి 10 గంటల నుంచి లింగోద్భవకాల మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం, పాగాలంకరణ, రాత్రి 12 గంటలకు కల్యాణం జరుగనుంది.
- 16న రాత్రి 8 గంటలకు శ్రీస్వామిఅమ్మవార్లకు ఆలయ పుష్కరిణిలో తెప్పోత్సవం జరుగనుంది.
- 18న రాత్రి 8.30 గంటలకు పుష్పోత్సవం, శయనోత్సవం, ఏకాంత సేవ జరుగనుంది.
- 12న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారు.
సకల సౌకర్యాలు :
- శ్రీశైలంలోని అన్ని ఖాళీ ప్రదేశాలు, ఉద్యాన వనాల్లో షామియానాలు, జర్మన్ షెడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
- గణేష్ సదన్ ఎదురుగా సెంట్రల్ కారు, బస్సు పార్కింగ్ ప్రదేశాలు ఏర్పాటు చేశారు. 27 ఎకరాల్లో 5,450 కార్లు నిలపడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు.
- ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక ఆర్టీసీ బస్సులు ఒకేసారి 3,140 నిలిపేందుకు 13.80 ఎకరాలను సిద్ధం చేశారు.
- కైలాసద్వారం, హఠకేశ్వరం, దేవస్థానం టోల్గేటు, కృష్ణదేవరాయ గోపురం, శివదీక్షా శిబిరాలు, పాతాళగంగ స్నానఘట్టాలు, మల్లమ్మ కన్నీరు, టూరిస్ట్ బస్టాండ్, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ఉచిత వైద్యశిబిరాలను వైద్యాఆరోగ్యశాఖ ఏర్పాటు చేసింది.
తేదీ : వాహనసేవ
9 : భృంగి
10 : హంస
11 : మయూర
12 : రావణ
13 : పుష్పపల్లకీ
14 : గజ
15 : నంది
16 : రథోత్సవం
18 : అశ్వ
శ్రీశైలం దేవస్థానంలోనూ కల్తీ నెయ్యి - నాటి సీఎం వైఎస్ జగన్కు ఫిర్యాదు
శివలింగంపై ఎప్పుడూ గంగాజలం ఊరుతూనే- శ్రీశైలానికి తూర్పు ద్వారంగా పిలిచే శైవ క్షేత్రం ఎక్కడుందంటే?