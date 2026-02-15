ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు - ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు

మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఏపీలో భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న శివాలయాలు - విద్యుత్ దీపాలు, పూలతో అందంగా ముస్తాబైన ప్రసిద్ధ ఆలయాలు

Mahashivaratri Celebrations in AP
Mahashivaratri Celebrations in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 8:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahashivaratri Celebrations in AP : మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శైవ క్షేత్రాలు భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శివనామస్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణాలు మార్మోగుతున్నాయి. పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులతో క్యూలైన్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. భక్తులు పరమ శివున్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు, పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆలయ పరిసరాలను అధికారులు విద్యుత్ దీపాలు, పూలతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకునేందుకు లక్షలాదిగా భక్తజనం తరలివచ్చింది. భక్తులతో శ్రీశైలం మహా క్షేత్రం కిక్కిరిసింది. పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామి, అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల భద్రత కోసం ప్రత్యేకంగా పోలీస్, రెవెన్యూ, దేవాదాయ శాఖలతో పాటు వివిధ శాఖల సమన్వయంతో శివ క్షేత్రంలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీశైలం దేవస్థానం సమీపంలో 626 కెమెరాల ద్వారా ప్రతి కదలికనూ ఉన్నతాధికారులు నిశితంగా పరిశీలించనున్నారు.

ఉచిత బస్సు సౌకర్యం: మహాశివరాత్రి వేళ శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. శ్రీ వాయు లింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికా దేవిని దర్శించుకునేందుకు వేకువజామున 2 గంటల నుంచే భక్తులు బారులు తీరారు. ఆలయానికి చేరుకునే భక్తులకు ఉపయుక్తంగా రైల్వే స్టేషన్, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుంచి అధికారులు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించారు. ఆలయంలో శేష వాహన సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు. సోమ స్కంద మూర్తి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబికా దేవి శేష , యాలి వాహనాలపై భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. స్వర్ణాభరణాల అలంకరణలో ఉన్న దేవతామూర్తులు స్వర్ణ వాహనాలపై కొలువుదీరి మాడవీధుల్లో ఊరేగారు.

ప్రముఖ శైవక్షేత్రమైన కోటప్పకొండ శ్రీ త్రికోటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి వారికి తొలిపూజ మహోత్సవాన్ని ఆలయ అర్చకులు నిర్వహించారు. తెల్లవారుజామున 12 గంటల 30 నిమిషాలకు త్రికోటేశ్వరునికి పలు అభిషేకాలతో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. త్రికోటేశ్వరునికి నిర్వహించే అభిషేకాల వేడుకను తిలకించేందుకు భక్తులు శనివారం రాత్రి నుంచే ఆలయంలో బారులుతీరారు. తొలిపూజ కార్యక్రమంలో నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే చదలవాడ అరవింద బాబు పాల్గొన్నారు.

బారుల తీరిన భక్తులు: పంచారామ శైవ క్షేత్రమైన పల్నాడు జిల్లా అమరావతి అమరేశ్వరాలయంలో మహాశివరాత్రి పర్వదిన వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రారంభమయ్యాయి. తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు బిందె తీర్థంతో తొలి పూజ మహోత్సవం, పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు. విశేషాలంకరణలో అమరేశ్వరుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఆలయ రుత్వికులు, అర్చకులు బాలచాముండికా సమేత అమరేశ్వరుని విశేషంగా అలంకరించి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, మహారుద్రాభిషేకం, విశేష పూజలు శాస్త్రోకంగా నిర్వహించారు. కృష్ణానదిలో పవిత్ర పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి క్షేత్ర పాలకుడైన బాల చాముండికా సమేత అమరేశ్వరుని దర్శనానికి భక్తులు బారుల తీరారు.

సామర్లకోటలోని భీమేశ్వరస్వామి ఆలయంలో శివరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. భీమేశ్వరస్వామి, బాలత్రిపురసుందరి అమ్మవారికి ఆర్చకులు అభిషేకాలు, పూజలు చేశారు. ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు.

శ్రీశైలంలో శివరాత్రి వేడుకలు - ఆకట్టుకుంటున్న డ్రోన్ వీడియో

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శివరాత్రి వేడుకలు... ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు

TAGGED:

MAHASHIVARATRI CELEBRATIONS 2026
ఏపీలో మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
SHIVARATRI CELEBRATIONS ACROSS AP
MAHASHIVARATRI CELEBRATIONS
MAHASHIVARATRI CELEBRATIONS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.