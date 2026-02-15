ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా మహాశివరాత్రి వేడుకలు - శివనామస్మరణతో మార్మోగుతున్న ఆలయాలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు - మహాశివరాత్రి పర్వదినాన కిటకిటలాడుతున్న శైవక్షేత్రాలు - శివనామస్మరణతో మార్మోగుతున్న ఆలయాలు - ప్రత్యేక పూజలు చేస్తూ పరమేశ్వరుడిని ఆరాధిస్తున్న భక్తులు

Maha Shivaratri Celebrations in Telangana
Maha Shivaratri Celebrations in Telangana (ETV Bharat)
Maha Shivaratri Celebrations in Telangana : మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శైవక్షేత్రాలన్నీ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. శివనామస్మరణలతో ఆలయాల ప్రాంగణాలు మార్మోగుతున్నాయి. పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న భక్తులు, ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు మహా శివ‌రాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలకు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని మహాశివుడిని ప్రార్థిస్తున్నానన్న సీఎం, ఉపవాస పూజలు చేస్తున్న భక్తులకు శివయ్య ఆశీర్వాదం ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.

ఉదయం నుంచే ఆలయాల్లో భక్తుల కోలాహలం : వేములవాడలో శివరాత్రి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. భీమేశ్వర ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. దర్శనానికి సుమారు రెండు గంటల సమయం పడుతుంది. జంగమయ్యను దర్శించుకున్న భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. స్వామివారికి ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్‌ పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. మరో ప్రముఖ శైవక్షేత్రమైన వరంగల్ వేయిస్తంభాల ఆలయంలోనూ భక్తుల కోలాహలం నెలకొంది. హనుమకొండలోని సిద్ధేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో భక్తుల సందడి నెలకొంది. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి కుటుంబ సమేతంగా గరళాగంఠుడిని దర్శించుకుంటున్నారు.

శంభు లింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న ఉత్తమ్‌ : మేళ్లచెరువు శ్రీ ఇష్టకామేశ్వరి సమేత స్వయంభూ శంభు లింగేశ్వర స్వామిని మంత్రి ఉత్తమ్‌ దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ అనుబంధం ఆలయమైన శివాలయంలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడో రోజు శివాలయంలోని పర్వత వర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి కల్యాణం ఘనంగా నిర్వహించారు. కల్యాణోత్సవంలో ఆలయ ఈవో భవాని శంకర్, ఆలయ అధికారులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు.

