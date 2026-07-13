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మహర్షి సుశ్రుతపై సంగ్రహ గ్రంథం తీసుకురావడం గొప్ప విషయం: జస్టిస్‌ చంద్రమోహన్‌

మహర్షి సుశ్రుత కంపెండియం" ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం -కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హైకోర్ట్‌ జడ్జి జస్టిస్‌ చంద్రమోహన్‌ - వారణాసి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమే కాదు సర్జరీలకు నిలయం: ఆచార్య చంద్ర వీఎన్‌ చెరువు

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 3:08 PM IST

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Sushruta Maharshi Book : శస్త్రచికిత్స పితామహుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సుశ్రుత మహర్షి గురించి సంగ్రహ గ్రంథం "మహర్షి సుశ్రుత కంపెండియం" తీసుకురావడం గొప్ప విషయమని హైకోర్ట్‌ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కృష్ణమోహన్‌ అన్నారు. ఆచార్య చంద్ర వీఎన్‌ చెరువు 36 మంది అంతర్జాతీయ నిపుణులతో సంకలనం చేసి ఈ చారిత్రక గ్రంథాన్ని తీసుకొచ్చారని తెలిపారు.

సుశ్రుతుడి కాంస్య విగ్రహాం : సుశ్రుత సంహితలోని 1600 పేజీల సంస్కృత గ్రంథాన్ని లోతుగా పరిశోధించి, హార్వర్డ్, వాషింగ్టన్, జాన్ హాప్కిన్స్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన 36 మంది అంతర్జాతీయ నిపుణులతో ఈ చారిత్రక గ్రంథాన్ని రూపొందించారని అన్నారు. విజయవాడలో మహర్షి సుశ్రిత సంకలన పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి జస్టిస్‌ కృష్ణమోహన్‌ ముఖ్యఅతిధిగా పాల్గొన్నారు. దేవిశెట్టి, నీలే అశోకన్ వంటి దిగ్గజాలు ఈ సంకలనంలో భాగస్వాములయ్యారని ఈ పుస్తకం విడుదలైన వెంటనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 14 దేశాల్లో వైరల్‌గా మారి విశేష ఆదరణ పొందిందని అన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతనమైన, ప్రతిష్ఠాత్మకమైన 500 ఏళ్ల చరిత్ర గల 'రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జన్స్ ఆఫ్ ఎడిన్‌బరో'లో మహర్షి సుశ్రుతుడి కాంస్య విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించేందుకు ప్రొఫెసర్ చంద్ర చెరువు చేసిన కృషిని కొనియాడారు.

మహర్షి సుశ్రుతపై సంగ్రహ గ్రంథం (ETV Bharat)

ఇందుకోసం స్వామిమలైలో ప్రత్యేకంగా విగ్రహాన్ని తయారు చేయించారని అలాగే 'చెరువు లీగసీ గ్రాంట్' పేరిట భారీ విరాళాన్ని అందించి, ఏటా ఒక భారతీయ వైద్యుడితో పాటు విదేశీ వైద్యుడికి అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ పొందేందుకు స్కాలర్‌షిప్‌లను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు. విదేశాల్లోనూ భారతీయ సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెడుతూ ఆలయాల నిర్మాణంలో భాగస్వాములవుతున్న చెరువు కుటుంబాన్ని ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమం భారతదేశ వైద్య వారసత్వానికి, ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమని జస్టిస్‌ కృష్ణమోహన్‌ అన్నారు.

"మహర్షి సుశ్రుత కంపెండియం సమాచరం, ఆలోచనలు రేకెత్తించేదిగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నాను. ప్రొఫెసర్‌ చంద్ర వి.ఎన్‌. చెరువు.. చారిత్రక దృక్పథాలు, అద్భుతమైన సంకలనాన్ని తీసుకొచ్చారు. అది మహర్షి సుశ్రుత జీవితం, వారసత్వాన్ని పండుగలా జరుపుకునేలా ఉంది. నాతో సహా అందరూ ఈ పుస్తకం చదవాలని నేను సిఫారసు చేస్తాను. నేను కూడా చదువుతాను. ఇది శస్త్రచికిత్స పితామహుడు, భారతదేశ వైద్య వారసత్వానికి ఒక చారిత్రక నివాళి"-జస్టిస్‌ చంద్రమోహన్‌, హైకోర్టు న్యాయమూర్తి

మహర్షి సుశ్రుత కంపెండియమ్ : ఆధునిక వైద్యవిజ్ఞానానికి శస్త్రచికిత్సలకు పాశ్చాత్య దేశాలే పుట్టినిల్లు అనే భ్రమలను పటాపంచలు చేస్తూ, మూడు వేల ఏళ్ల క్రితమే భారతదేశంలో ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీతో పాటు అద్భుతమైన వైద్య పరికరాలను ఆవిష్కరించిన ఘనత మహర్షి సుశ్రుతుడిదేనని బ్రిటన్‌కు చెందిన ప్రముఖ శస్త్రచికిత్స నిపుణులు ప్రొఫెసర్‌ చంద్ర వి.ఎన్‌. చెరువు స్పష్టం చేశారు. అతని సంపాదకత్వంలో 'చెరువు ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్' సౌజన్యంతో అంతర్జాతీయ నిపుణులు రూపొందించిన "మహర్షి సుశ్రుత కంపెండియమ్" ఆవిష్కరణ సందర్భంగా సుశ్రిత మహర్షి గొప్పతనం వివరిస్తూ కీలక ప్రసంగం చేశారు.

వైద్య విద్యార్థులకు ఇప్పటికీ గ్రీకు వైద్యుడు హిపోక్రటిస్ ప్రమాణాన్ని చేయిస్తున్నారని, కానీ ఆయనకంటే కనీసం 300 ఏళ్ల ముందే సుశ్రుతుడు నైతిక వైద్య విలువలను, రోగుల పట్ల అనుసరించాల్సిన సేవాభావాన్ని వివరించారని ప్రొఫెసర్‌ చంద్ర చెరువు గుర్తు చేశారు. వారణాసి కేవలం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమే కాదని నాటి కాలంలోనే సైన్స్, ఖగోళశాస్త్రం, సర్జరీలకు నిలయంగా ఉండేదని చెప్పారు. తప్పు చేసిన వారికి ముక్కు, చెవులు కోసే శిక్షలు వేసినప్పుడు సుశ్రుతుడు చర్మాన్ని గ్రాఫ్ట్ చేసి తిరిగి వాటిని అతికించే ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీ ప్రక్రియను విజయవంతంగా చేశారన్నారు.

భారతదేశ వైద్య వారసత్వానికి ఒక చారిత్ర : ఈ విద్యను 18వ శతాబ్దంలో మైసూర్ యుద్ధం తర్వాత ఇంగ్లీష్ వారు పుణెలోని ఓ చెప్పులు కుట్టే సామాన్యుడి వద్ద చూసి నేర్చుకుని, పాశ్చాత్య దేశాలకు తీసుకెళ్లారని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు, విజయవాడకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. మహర్షి సుశ్రుత కంపెండియం సమాచరం, ఆలోచనలు రేకెత్తించేదిగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నాను. ప్రొఫెసర్‌ చంద్ర వి.ఎన్‌. చెరువు చారిత్రక దృక్పథాలు, అద్భుతమైన సంకలనాన్ని తీసుకొచ్చారు. అది మహర్షి సుశ్రుత జీవితం, వారసత్వాన్ని పండుగలా జరుపుకునేలా ఉంది. నాతో సహా అందరూ ఈ పుస్తకం చదవాలని నేను సిఫారసు చేస్తాను. నేను కూడా చదువుతాను. ఇది శస్త్రచికిత్స పితామహుడు, భారతదేశ వైద్య వారసత్వానికి ఒక చారిత్రక నివాళి.

"వారణాసిలో శస్త్రచికిత్సలు, వివిధ వైద్య పరికరాలు, 1100 రకాల వ్యాధులు, 700కు పైగా ఔషధ మొక్కలు కనుగొనబడ్డాయి. ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా ఏదైనా దొంగిలిస్తే, వారి ముక్కు, చెవులు కోసివేసేవారు. వారు మళ్లీ ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండేవారు. అలాంటి వారందరూ చికిత్స కోసం మహర్షి వద్దకు వెళ్లేవారు. అప్పుడు శరీరంపై ఉన్న చర్మాన్ని తొలగించి చికిత్స చేసేవారు. వారు మళ్లీ సాధారణ స్థితికి వచ్చేవారు". - ఆచార్య చంద్ర వీఎన్‌ చెరువు, ప్రముఖ శస్త్రచికిత్స నిపుణులు

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TAGGED:

సుశ్రుత మహర్షి
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