నిజమైన అర్హులకు మాత్రమే మహాలక్ష్మి పథకం - వంటగ్యాస్ పథకంలో కీలక మార్పులు
Mahalakshmi Scheme Update Telangana : మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులకు రూ.500కే వంటగ్యాస్ అందించే పథకంలో ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది. రాయితీ దుర్వినియోగానికి గురికాకుండా స్కీం అమలును మరింత పటిష్టం చేసింది.
Published : November 29, 2026 at 11:00 AM IST
రాష్ట్రంలో మహాలక్ష్మి పథకం లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న మహాలక్ష్మి పథకం కింద అర్హులైన తెల్ల రేషన్కార్డుదారులకు రూ.500కే వంటగ్యాస్ సిలిండర్ అందించే పథకంలో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. లబ్ధిదారుల గుర్తింపు, ఆధార్ ధ్రువీకరణ, రేషన్ కార్డు–గ్యాస్ కనెక్షన్ వివరాల అనుసంధానంపై తాజాగా మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, పౌరసరఫరాల శాఖ జీఓ ఎంఎస్ నంబరు 19 విడుదల చేసింది.
మహాలక్ష్మి పథకం ప్రయోజనాలు నిజమైన అర్హులకు మాత్రమే అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. రాయితీ దుర్వినియోగానికి అవకాశం లేకుండా పారదర్శకమైన లబ్ధిదారుల గుర్తింపు వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడమే ఈ ఉత్తర్వుల ప్రధాన ఉద్దేశం. ఆధార్ ఆధారిత గుర్తింపు, గ్యాస్ వినియోగదారుల వివరాలు, ఆహార భద్రత కార్డుల సమాచారం సమన్వయం చేయడం ద్వారా పథకం అమలు మరింత పటిష్టం చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఆధార్ ఆధారంగా అనుసంధానం
మహాలక్ష్మి పథకం కింద రూ.500కే గ్యాస్ సిలిండర్ అందించేందుకు ఇప్పటికే అర్హత ప్రమాణాలు నిర్దేశించింది. ప్రజాపాలన కార్యక్రమం ద్వారా అర్హులైన లబ్ధిదారులను ప్రణాళికా శాఖ గుర్తిస్తోంది. అయితే గ్యాస్ వినియోగదారుల వివరాలు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల వద్ద ఉండగా ఆహార భద్రత కార్డుల వివరాలు పౌరసరఫరాల శాఖ వద్ద ఉన్నాయి. ఈ రెండు విభాగాల సమాచారం ఆధార్ ఆధారంగా అనుసంధానించడం ద్వారా లబ్ధిదారుల వివరాలు ధ్రువీకరించాలని నిర్ణయించింది. తద్వారా ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించి వివరాల్లో తలెత్తే వ్యత్యాసాలను గుర్తించడం, అనర్హులకు సబ్సిడీ వెళ్లకుండా నియంత్రించడం, అర్హులైన కుటుంబాలకు పథకం ప్రయోజనాలు చేరేలా చూడటం సాధ్యమవుతుందని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
డీబీటీ విధానంలో రాయితీ జమ
పౌరసరఫరాల శాఖ ప్రతి నెలా అవసరమైన రాయితీ మొత్తం ముందుగా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు బదిలీ చేస్తుంది. ఆయా సంస్థలు కామన్ ఎల్పీజీ డేటాబేస్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా గుర్తించిన లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ విధానంలో రాయితీ మొతం జమ చేస్తాయి. ఆధార్ నంబర్ లేని వారు ముందుగా ఆధార్ నమోదు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది. దీనికోసం ఆధార్ ఆ అవకాశం కల్పించాలని కూడా సంబంధిత అమలు సంస్థలకు బాధ్యత అప్పగించింది. అయితే ఆధార్ నంబరు కేటాయింపు జరిగేంత వరకు అర్హులైన వ్యక్తులు పథక ప్రయోజనాలకు దూరం కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ పత్రాలతో ప్రయోజనం పొందవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
ప్రత్యామ్నాయ ధ్రువీకరణ విధానాలు
ఆధార్ నమోదు గుర్తింపు పత్రం సహా ఏదో ఒక నిర్దేశిత గుర్తింపు పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణలో ఎదురయ్యే సమస్యలపైనా ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. వృద్ధులు, శారీరక శ్రమచేసే కార్మికులు, వేలిముద్రలు సరిగాపడని వ్యక్తులు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు పరిగణనలోకి తీసుకొని ప్రత్యామ్నాయ ధ్రువీకరణ విధానాలు ఉత్తర్వుల్లో పొందుపరిచింది. వేలిముద్రల ద్వారా ఆధార్ ధ్రువీకరణ సాధ్యం కాకపోతే ఐరిస్, ఫేస్ అథెంటికేషన్ ద్వారా గుర్తింపు చేపట్టాలి.
ఇందుకోసం అవసరమైన పరికరాలను అందుబాటులో ఉంచాలని అమలు సంస్థలకు సూచించింది. ఈ రెండు విధానాలు పనిచేయని సందర్భాల్లో సాధ్యమైన చోట ఆధార్ ఓటీపీ లేదా పరిమిత కాలవ్యవధి కలిగిన టైమ్ బేస్డ్ ఓటీపీ ద్వారా ధ్రువీకరణకు అవకాశం కల్పించాలని పేర్కొంది. అదీ సాధ్యం కానప్పుడు ఆధార్ లేఖపై ముద్రించిన క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ప్రామాణికత పరిశీలించి లబ్ధిదారులకు పథకం ప్రయోజనాలు అందించవచ్చని వెల్లడించింది.
అదనపు గుర్తింపు పత్రాలు
- ఫొటోతో కూడిన బ్యాంకు లేదా పోస్టాఫీస్ పాస్బుక్
- పాన్ కార్డు
- పాస్పోర్టు
- రేషన్ కార్డు
- ఓటరు గుర్తింపు కార్డు
- ఉపాధి హామీ కార్డు
- కిసాన్ ఫొటో పాస్బుక్
- డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
- గెజిటెడ్ అధికారి లేదా తహసీల్దార్ జారీ చేసిన ఫొటోతో కూడిన గుర్తింపు ధ్రువీకరణ పత్రం
- ప్రభుత్వం సూచించే ఇతర గుర్తింపు పత్రాలు
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