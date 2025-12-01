ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే గ్రామానికి రూ.50లక్షలు - ఖర్చు ఎంతైనా పోటీకి 'సై' అంటున్న యువ అభ్యర్థులు!
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కొత్త అభ్యర్థుల ఆశాభావం - ప్రధాన పార్టీల టికెట్ల కోసం పోటీ - టికెట్ దక్కకపోతే స్వతంత్రంగానైనా పోటీకి సిద్ధమని ప్రకటనలు
Telangana Panchayath Elections 2025 : స్థానిక ఎన్నికలకు గడువు సమీపిస్తున్న కొద్దీ గ్రామాల్లో రాజకీయాలు రసవత్తంరంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే మొదటి దఫా నామినేషన్ల గడువు ముగిసి అభ్యర్థులు జోరుగా ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు. యువతరం నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తాము దేనికైనా రెడీ అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రత్యర్థులకు సవాల్ విసురుతున్నారు. అభ్యర్థులు తమ గెలుపు కోసం గ్రామంలో పరిస్థితుల ఆధారంగా, ప్రణాళిక బద్ధంగా ముందుకెళ్తున్నారు. ఓటర్లను సంప్రదిస్తూ వారి మద్దతును కూడగట్టుకునేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. ఒక్క అవకాశమిస్తే గ్రామ సమస్యలను పరిష్కరించి, అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామంటున్నారు.
అభ్యర్థుల ఆందోళన : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా బాలానగర్ మండలంలో రియల్ ఎస్టేట్, పరిశ్రమలు, ఇతర వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. దీంతో అక్కడ ఎక్కువ మంది ప్రజలు తమకూ అవకాశమిస్తే గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపాడతామని కోరుతున్నారు. ఇలా అక్కడ ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు పోటీలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల ఒకే పార్టీలో ఆశావహుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఇలా ఎక్కువ మంది ఉన్నచోట ఉత్కంఠ భరితంగా మారుతోంది. అందరూ జనాల్లోకి వెళ్తున్నా, చివరికి అధిష్ఠానం ఇచ్చే ఆదేశాలు ఎలా ఉంటాయోనని అభ్యర్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఎలాగైనా గెలవాలని : జనరల్ కేటగిరీలో ఎక్కువ మంది పోటీలో నిలిచే అవకాశం ఉంది. రిజర్వేషన్ ఆధారంగా అవకాశం లేని వారు, వారి మాతృమూర్తులను బరిలో దింపుతున్నారు. ఎలాగైనా పోటీ చేసి గెలిచి తీరాలనే కాంక్షతో అన్ని అవకాశాలను వ్నియోగించుకుని తమకూ ఓ అవకాశమివ్వాలని ప్రజలను కోరుతున్నారు. అయితే, గ్రామాల్లో స్థానిక ఎన్నికల సమయంలో సామాజిక వర్గాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటి మద్దతును కూడగట్టుకునేందుకు పలువురు అభ్యర్థులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. తమను గెలిపిస్తే, దేవాలయాలకు లక్షల్లో విరాళాలిస్తామని బాహాటంగానే ప్రకటిస్తున్నారు.
యువత కూడా అదే దారిలో : వార్డు సభ్యులు కూడా ఎంత ఖర్చయినా వెచ్చిస్తామని, ఒక్కో ఓటుకు రూ.5వేలు అయినా ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. పోటీలో ఉన్న యువత కూడా, ఓటుకు రూ.5వేలు ఇస్తామని ప్రకటించడం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటే, గ్రామానికి రూ. 50లక్షలు, యువకులను ఆకట్టుకునేలా క్రీడాభివృద్ధికి మరో రూ5లక్షలు ఇస్తామని చెబుతున్నారు. పలువురు ఈ విషయాలను సోషల్మీడియాలో ప్రకటనల ద్వారా తెలియజేస్తూ వారికి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని కోరడం గమనార్హం.
అధికార పార్టీనుంచే ఎక్కువగా : ఈ ఎన్నికలు పార్టీలకతీతంగా జరిగేవే, అయినా ముఖ్య పార్టీలైనా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ వీటిని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఇప్పటికే తమ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసి, ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నాయి. తమ పార్టీలో రిజర్వేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థులు లేని పక్షంలో ఇతర పార్టీల నుంచి ఆహ్వానించి మరీ పోటీలో నిలుపేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఒకవేళ టికెట్ దక్కకపోతే, స్వతంత్రంగానైనా పోటీచేస్తామని అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బరిలో కొత్త వారే అధికం : ఈ ఎన్నికల్లో ఎక్కువగా మాజీ సర్పంచ్లు పోటీకి దూరంగా ఉన్నారు. మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, యువకులు, కొత్తవారు బరిలో నిలిచేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. యువ అభ్యర్థులు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తమదైన శైలిలో ప్రచారం చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు.
