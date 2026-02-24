ETV Bharat / state

రోడ్లులేని వీధులు, మంచినీళ్లు రాని కాలనీలు, వీధిదీపాలు లేని గృహాలు : నూతన పాలకవర్గానికి సమస్యల స్వాగతం

అమలుకు నోచుకోని హామీగా భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ - సిగ్నల్‌ వ్యవస్థ లేక కూడళ్లలో ట్రాఫిక్‌ అస్తవ్యస్తం - ఆక్రమణలకు గురవుతున్న చెరువులు, కుంటలు -మట్టి అక్రమ రవాణాతో ఆనవాళ్లే లేకుండా పోతున్న గుట్టలు

ETV Bharat Telangana Team

February 24, 2026

February 24, 2026

Mahbubnagar Municipal Corporation Issues : మహబూబ్‌నగర్ కార్పొరేషన్‌లో కొలువుదీరిన కొత్త పాలక వర్గానికి సమస్యలు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా శివారు కాలనీల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన ఏళ్లుగా మృగ్యమైంది. రోడ్లులేని వీధులు, మంచినీళ్లు రాని కాలనీలు, వీధి దీపాలు అందుబాటులో లేని గృహాలు ఇంకా దర్శనమిస్తున్న పరిస్థితి. మహబూబ్​నగర్ నగరపాలిక ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలపై ప్రత్యేక కథనం.

సవాల్‌ విసురుతున్న మౌలిక వసతులు : మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్‌లో కొలువుదీరిన నూతన పాలకవర్గానికి మౌలిక వసతుల కల్పన సవాల్‌ విసురుతోంది. 1952లో మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడి 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న పాలమూరులో అభివృద్ధి పడకేసింది. మహబూబ్‌నగర్‌ మున్సిపాలిటీలో శివారు కాలనీల అభివృద్ధి ఏళ్లుగా ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్న చందంగా తయారైంది. బోయపల్లి, అయ్యవారిపల్లి, దివిటిపల్లి, చిన్నదర్పల్లి, పూజారి తండా, గొల్లబండ తండా, పాలకొండ, ఎదిర లాంటి గ్రామాలు 12 ఏళ్లలో మున్సిపాలిటీలో విలీనమయ్యాయి.

అందుబాటులోకి రాని మంచినీటి సౌకర్యం : వీటి పరిధిలో కొత్తగా వెలసిన అక్షర కాలనీ, తిరుమల కాలనీ, న్యూమోతీనగర్, మధురానగర్ కాలనీ, నాగేంద్ర నగర్ కాలనీ, విఘ్నేశ్వర కాలనీ, రహమాన్ నగర్, న్యూ వీరన్నపేట, శ్రీరాం కాలనీ, పోచమ్మ గడ్డ కాలనీ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కాలనీల్లో ఇప్పటికీ సీసీ రోడ్లు, మురుగు కాల్వల వ్యవస్థ, మిషన్ భగీరథ మంచినీటి సౌకర్యం అందుబాటులోకి రాలేదు. 55 వేల కుటుంబాలుంటే 38 వేల నల్లా కనెక్షన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. 498 బోరు బావులు, 63 చేతిపంపులు ఇప్పటికీ నీటి వనరుగా కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని కాలనీల్లో విద్యుత్ స్తంభాలున్నా కరెంట్‌ తీగలు లేవు. పాలమూరులో ఇప్పటికీ భూగర్భ మురుగు కాల్వల వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రాలేదు. ఎన్నికలకు ముందు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. పనులు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది.

"ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రాంతంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేదు. ఇంట్లోని నీరు రోడ్డుపైకి రావడం పక్కవారిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. వాహనాల రాకపోకలకు అవాంతరాలు కలుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో మిషన్​ భగీరథ పైప్​లైన్లు కూడా వేయలేదు. రాత్రుల్లో ఈ ప్రాంతమంతా చీకటిగా ఉంటుంది. కాలనీ ఏర్పడి 30 సంవత్సరాలు పూర్తయినా వీధి దీపాలు లేవు." - స్థానికులు

నగరం చుట్టూ బైసాస్ రోడ్లు అవసరం : మహబూబ్‌నగర్ చుట్టూ హైదరాబాద్ బెంగళూరు హైవే, భూత్పూరు చించోలీ హైవే, కోదాడ-రాయచూరు హైవేలు విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చుట్టూ బైసాస్ రోడ్ల నిర్మాణం అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం జడ్చర్ల మార్గం నుంచి భూత్పూరు రోడ్డు, అక్కడి నుంచి రాయచూరు హైవేకు రోడ్లున్నాయి. చుట్టూ తిరిగేలా బైపాస్​ల నిర్మాణం అవసరం ఉంది. నగరంలో జనాభా 2.60 లక్షలకు చేరింది. భూముల ధరలకు రెక్కలు రావడంతో చెరువులు ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు 48కి పైగా చెరువులు, కుంటలు ఉండేవి. ఇప్పుడవి కనిపించే పరిస్థితి లేదు. పాలమూరు చుట్టూ ఉన్న గుట్టలు మట్టి అక్రమ రవాణా కారణంగా ఆనవాళ్లే లేకుండా పోతున్నాయి. ఇప్పుడున్న వాటినైనా రక్షించాల్సిన బాధ్యత కొత్త పాలక వర్గంపై ఉంది. 38 చోట్ల పార్కులు ఉన్నా వాటి నిర్వాహణ సరిగా లేదు.

రాకపోకలు అస్తవ్యస్తం : మహబూబ్‌నగర్ నగరం ఎదుర్కొంటున్న మరో ప్రధాన సమస్య ట్రాఫిక్ సిగ్నలింగ్‌ వ్యవస్థ. అది లేకపోవడంతో అనేక కూడళ్లలో వాహనాల రాకపోకలు అస్తవ్యస్తంగా మారుతున్నాయి. 18కి పైగా పార్కింగ్ ప్రదేశాలు గుర్తించినా, ఎక్కడా అందుబాటులోకి తీసుకురాకపోవడంతో రోడ్లపైనే వాహనాలు నిలపాల్సిన పరిస్థితి. గతంలో కొన్నిచోట్ల మాత్రమే కూడళ్ల సుందరీకరణ జరిగింది. మిగిలిన చోట్ల సుందరీకరణతో పాటు పచ్చదనాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత నూతన పాలకవర్గంపై ఉంది.

"ట్రాఫిక్​ సమస్య అధికంగా ఉంది. ఉదయం, సాయంత్రం స్కూళ్లు, కాలేజీలు విడిచే సమయంలో రోడ్లు అస్తవ్యస్థంగా ఉంటున్నాయి. ట్రాఫిక్​ సమస్య అధికంగా ఉంటోంది. రోడ్లను ఇంకా అభివృద్ధి చేయాలి. పార్కింగ్​కు అనేక ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. అధికారులు ఫైన్లు విధిస్తున్నారు తప్ప దీనికి కారణమైన సమస్యను రూపుమాపలేకపోతున్నారు. పేరుకే బస్తీ దవాఖానాలు ఉన్నాయి. వాటిలో వైద్యులు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండి వైద్యసేవలు అందించడం లేదు." - స్థానికులు

రావాల్సిన ఆదాయంపై దృష్టి : కార్పొరేషన్ కావడంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు దండిగా వస్తాయి. దీనికి తోడు ముఖ్యమంత్రి సొంత జిల్లా కావడంతో మరింత ఎక్కువ నిధులు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో కార్పొరేషన్​కు రావాల్సిన ఆదాయంపైనా పాలక వర్గం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. రూ.20 కోట్లకు పైగా అద్దె బకాయిలు రావాల్సి ఉంది.

