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అక్కడ రోగులు ఎక్కువ మాత్రలు తక్కువ - ఔషధాల కొరతను ఎదుర్కొంటున్న ప్రభుత్వాసుపత్రి

మహబూబ్​నగర్​ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇబ్బందులు - 7 గదులు ఉండాల్సిన చోట ఒకటే గదిలో అన్ని సేవలు - ఫార్మసీ స్టోర్‌, ఫీజియోథెరపీ నిర్వహణ భారంగా మారిన వైనం

Shortage Of Medicines Govt Hospital
Shortage Of Medicines Govt Hospital (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 3:51 PM IST

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Shortage Of Medicines Govt Hospital : మహబూబ్‌నగర్‌ ప్రభుత్వ జనరల్‌ ఆసుపత్రిలో ఉన్న వెల్‌నెస్‌ కేంద్రం సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఏడు గదులు ఉండాల్సిన చోట ఒకటే గది. దీంతో వైద్యం అందించేందుకు సిబ్బంది తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఒకే గదిలో అన్ని విభాగాలు నిర్వహిస్తుండగా ఔషధాల గదిలో సిబ్బంది కూర్చోవడమే కష్టంగా ఉంది. దీంతో పాటు ఫార్మసీ స్టోర్‌, ఫీజియోథెరపి నిర్వహణ భారంగా మారింది. దీనికి తోడు ఔషధాల దొంగలు ఇక్కడ ఎక్కువే. ఇక్కడ పనిచేస్తున్న కొందరు సిబ్బందే మందులు మాయం చేస్తున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు నెలల్లోనే ఏకంగా ఆరు వేలకు పైగానే ఔషధ స్ట్రిప్‌లు కనిపించకుండా పోయాయి.

సమస్యల వలలో వెల్​నెస్ కేంద్రం : ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని అన్ని ప్రాంతాల వారికి ఓపీ సేవలు అందించడానికి ప్రభుత్వం మహబూబ్‌నగర్ ప్రభుత్వ జనరల్‌ ఆసుపత్రిలో వెల్‌నెస్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. విశ్రాంత ఉద్యోగులు, పాత్రికేయులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఈ వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌కు వచ్చి రక్తపోటు, మధుమేహం, థైరాయిడ్, ఇతర దీర్ఘకాలిక రోగాలకు ఔషధాలు తీసుకుంటున్నారు. పరీక్షలు చేసిన అనంతరం వారి గుర్తింపుకార్డు ప్రకారం నెలకు సరిపడా ఔషధాలను ఉచితంగా అందజేస్తారు. అయితే ఈ కేంద్రంలో 25 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా కేవలం ఒక్క గదిని మాత్రమే కేటాయించారు.

మహబూబ్​నగర్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్​లో మందుల కొరత (ETV)

సరిపడినంతగా లేని ఔషధాలు : ప్రతి రోజు రెండు వందల మంది వస్తుండగా అరకొర వసతులతో ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. దీనికి తోడు ఔషధాలు సరిపడా ఉండడం లేదు. దీర్ఘకాలిక రోగాలైన రక్తపోటు, మధుమేహం బాధితులు వస్తుంటారు. నరాల బలహీనత, బలాన్నిచ్చే ఔషధాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఆవి మాత్రం అందుబాటులో ఉండటం లేదు. దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారికి మందులు దొరకక ఉసూరుమని వెనుదిరుగుతున్నారు. రోగుల వివరాలు రాసుకొని మందులు వచ్చిన తర్వాత ఫోన్లు చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

బీపీ, షుగర్, ఫిజియోథెరపీ, ఆర్థో అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రికి వచ్చేవారు మొత్తం రోగులు 150 వరకు ఉంటారు. వారికి మందులు అందించడానికి వారం సమయం పడుతుంది. పేషంట్స్​ మందుల కోసం ఫోన్​ చేసి వస్తారు - డా. రజినీ. ఇంఛార్జ్ వైద్యాధికారి, వెల్‌నెస్ సెంటర్‌

మందులు ప్రైవేటు మెడికల్ దుకాణాలలో : వెల్‌నెస్ కేంద్రంలో తలెత్తిన సమస్యలపై సంబంధిత ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ అధికారులను సంప్రదించినట్లు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి పర్యవేక్షకులు తెలిపారు. కానీ చర్యలు శూన్యమని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక విలువైన మందులు ప్రైవేటు మెడికల్ దుకాణాలలో దర్శనమిస్తున్నాయనే విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. దీనిపై విచారణ చేస్తున్నామని బాధ్యులు ఎవరనేది తేలితే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. వెల్‌నెస్ కేంద్రంలో అందించే చికిత్స, తీసుకున్న మందుల వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు అంతర్జాలంలో నమోదు చేస్తారు. కాగా మందుల కుంభకోణానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలతో నివేదిక సమర్పించాలంటూ సంబంధిత జిల్లా అధికారులకు లోకాయుక్త నోటీసులు జారీ చేసింది.

మందుల సరఫరా ఉంది కాకపోతే రోగుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. సరిపడినంతగా మందులు లేవు. 200 మంది రోగుల కోసం మందులు పంపించాలంటే వారు గతంలో ఉన్న 100 మందికి సరిపడ మాత్రమే పంపిస్తున్నారు - డా. రంగా అజ్మీరా, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి పర్యవేక్షకులు

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