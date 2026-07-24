112 సెకన్లలోనే వరల్డ్ మ్యాప్ - 5 ఏళ్ల బుడతడి అరుదైన ఘనత
పాలమూరు బుడతడు అరుదైన రికార్డు - ఇన్జీనియస్ చామ్ ప్రపంచ రికార్డు జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఐదేళ్ల బాలుడు - 112 సెకన్లలో వరల్డ్ మ్యాప్ గీసిన అభయ్
Published : July 24, 2026 at 3:27 PM IST
Boy Draws World Map in 112 Seconds : పాలమూరు బుడతడు అరుదైన రికార్డు సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఏకంగా ఇన్జీనియస్ చామ్ ప్రపంచ రికార్డు జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు. రెండో తరగతి చదువుతున్న అభయ్ మురారి 112 సెకన్లలో వరల్డ్ మ్యాప్ అవుట్ లైన్ గీసి రికార్డు సాధించాడు. చిన్న వయసులోనే అసాధారణ జ్ఞాపక శక్తితో సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఇవ్వగలిగే అత్యంత విలువైనది సమయమని, కేవలం ఆనందం కోసమే కాకుండా, వారిలో దాగి ఉన్న ప్రత్యేక ప్రతిభను గుర్తించడం సహా వెలుగులోకి తీసేందుకని మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రం మర్లు ప్రాంతానికి చెందిన బాలాజీ వెంకట రమణారావు- చరిత దంపతులు నిరూపించాడు. వారి కుమారుడు అభయ్ మురారి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రపంచ దేశాల పేర్లు, వాటి సరిహద్దులు, తదితర అంశాలపై పట్టు సాధించాడు. బ్యాంకు ఉద్యోగిగా ఒకరు, ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తూనే పిల్లల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించారు. పిల్లల ఆసక్తిని గమనించి తను అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ, ఆసక్తి కనబరిచిన అంశాలను వివరించేవారు. వారు అడిగే చిన్న చిన్న ప్రశ్నలకు ఓపిగ్గా సమాధానాలు చెప్పడంతో పాటు ఆసక్తి ఉన్న అంశాలపై చర్చించే వారు.
నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నా. మా బాబు అభయ్ మురారి. బాబు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొత్త విషయాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తుండే వాడు. దాన్ని చూసి మేము ఎంకరేజ్ చేద్దామని అనుకున్నాం. స్కూల్లో ఫ్రీ టైంలో ప్రిన్సిపల్ క్యాబిన్లో కూర్చొని గ్లోబ్ని ఎంతో ఆసక్తిగా చూసేవాడు. దీంతో బాబుకి ఒక గ్లోబ్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చాం. దాని గురించి రోజు మమ్మల్ని అడిగేవాడు. ఇండియా, వరల్డ్ మ్యాప్ ఫజిల్ కొనిపెట్టాం. దాన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేసేవాడు'' - చరిత, అభయ్ తల్లి
112 సెకన్లలోనే ప్రపంచ పటం గీసిన బాలుడు : తల్లిదండ్రులతో పాటు చిన్నారి ఆసక్తి గమనించిన తాతయ్య చలపతి, గిన్నిస్ రికార్డులను పరిశీలించారు. పదేళ్ల పైబడిన వారు 2 నిమిషాలు పైనే సమయం తీసుకుని ప్రపంచ పటం రూపురేఖలు గీసిన రికార్డులను పరిశీలించారు. తన మనవడు చిన్న వయస్సులోనే ఇంకా తక్కువ సమయంలో ప్రపంచపటం రూపురేఖలు గీస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇన్జీనియస్ ప్రపంచ రికార్డు కోసం జూన్ మొదటి వారంలో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అదే నెల 13న ఆన్లైన్లో ప్రపంచ పటాన్ని అభయ్ మురారి 112 సెకన్లలోనే గీసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. గతంలో 130 సెకన్లలో నమోదైన రికార్డును అధిగమించాడు. ప్రపంచ రికార్డుపై జూన్ 25వ తేదీన అధికారికంగా ప్రకటించిన నిర్వాహకులు పోస్టు ద్వారా ధ్రువీకరణ పత్రంతో పాటు, మెడల్ను అందజేశారు.
''మా మనవడు బొమ్మలు గీసేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపేవాడు. ఒకరోజు వరల్డ్ మ్యాప్ తీసుకొస్తే మూడు నిమిషాల్లోనే గీశాడు. దాన్ని గమనించి మూడు నిమిషాల్లో వరల్డ్ రికార్డు ఏమైనా ఉందా? అని చెక్ చేశాం. అందులో 11 ఏళ్ల అబ్బాయి 2.30 నిమిషాలు గీసిన రికార్డు ఉంది. దాన్ని బీట్ చేసి మా అబ్బాయి 1.52 సెకన్లలో పూర్తి చేయడం జరిగింది'' - చలపతి, అభయ్ తాతయ్య.
యూనివర్స్, ఆర్బిట్స్పై ఎక్కువ ఆసక్తి : పెద్దయ్యాక తను ఆస్ట్రానాట్ అవుతానని, రాకెట్లో ప్రయాణిస్తానని అంటున్నాడు అభయ్ మురారి. ఇప్పటికే ప్రపంచ పటం రూపురేఖలతో పాటు అన్ని ఖండాలు గీస్తానని, రాష్ట్రాలు - రాజధానులు చెప్తానని, జెండాలు-దేశాలు గుర్తిస్తానని వెల్లడించాడు. యూనివర్స్, ఆర్బిట్స్ గురించి తెలుసుకుంటానని చెబుతున్నాడు. ఫోన్లు, గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి పిల్లల దృష్టిని మరల్చి వారికి ఉన్న ఆసక్తిని గుర్తించి, స్వేచ్ఛనిస్తే వారిలోని ప్రత్యేకత బయటకు వస్తుందని, ఫలితంగా ఇలాంటి రికార్డులు సాధ్యమని కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు.
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