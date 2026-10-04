అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - మహబూబాబాద్ జిల్లాకు చెందిన వివాహిత మృతి
మరిపెడ మండల కేంద్రానికి చెందిన వివాహిత దారం సుప్రియ(31) అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారును వెనక నుంచి ట్రక్ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం (ETV Bharat)
Published : October 4, 2026 at 12:16 PM IST
Mahabubabad Woman Dies in America : అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మహబూబాబాద్ జిల్లా వాసి దారం సుప్రియ(31) అనే వివాహిత మృతి చెందారు. మరిపెడ మండల కేంద్రానికి చెందిన సుప్రియ ఉద్యోగ రీత్యా అమెరికాలోని మిస్సోరికి వెళ్లి ఉంటున్నారు. భారత కాలమానం ప్రకారం ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారును వెనక నుంచి వేగంగా వచ్చిన ట్రక్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో సుప్రియ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, భారత్కు చెందిన మరో యువతికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. మృతురాలి భర్త కొదుమూరి రంజిత్, అత్తమామలు కొదుమూరి వెంకటేశ్వర్లు, రాధిక మహబూబాబాద్ పట్టణంలో నివాసం ఉంటున్నారు.