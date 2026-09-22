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వైభవంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - మహారథంపై విహరించిన శ్రీనివాసుడు

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఎనిమిదో రోజైన మంగళవారం శ్రీమలయప్పస్వామివారి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమాడ వీధులు మారుమోగాయి.

Maha Rathotsavam in Tirumala
తిరుమలలో వైభవంగా శ్రీవారి మహా రథోత్సవం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 1:19 PM IST

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Maha Rathotsavam in Tirumala : అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్న తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు చివరిదశకు చేరుకున్నాయి. ఎనిమిదో రోజైన మంగళవారం ఉదయం శ్రీవారి మహా రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. గోవింద నామస్మరణ మధ్య మహారథంపై శ్రీనివాసుడు తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. ఈ వేడుకకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాత్రి జరిగే అశ్వవాహన సేవతో స్వామివారి వాహన సేవలు పరిసమాప్తమవుతాయి.

తిరుమలలో రథోత్సవం వైభవంగా సాగింది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఉదయం ఉభయదేవేరులతో కలిసి మలయప్పస్వామి రథోత్సవంపై ఊరేగారు. వేలాది మంది భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొని రథాన్ని లాగి స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఉభయదేవేరులతో కూడిన శ్రీమలయప్పస్వామివారిని మహోన్నత రథంపై అధిష్ఠింపజేసి తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు. స్వామివారు రథంపై విహరిస్తుండగా భక్తులు అడుగడుగునా హారతులు సమర్పించారు. గజరాజులు, అశ్వాలు, వృషభాలు ముందుకు సాగుతూ ఉండగా జీయర్ల గోష్ఠి గానంను గోష్టించారు. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమాడ వీధులు మారుమోగాయి.

రథోత్సవం విశిష్టత ఏమిటంటే?: రథంపై విహరించే శ్రీవిష్ణువును దర్శించుకుంటే పునర్జన్మ ఉండదన్నది పురాణోక్తి. బ్రహ్మోత్సవాల వేళ మాత్రమే ఆవిష్కృతమయ్యే ఈ దృశ్యాలను చూసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు. వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఏడు రోజుల పాటు వివిధ వాహనాలపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన మలయప్పస్వామి ఎనిమిదో రోజు ప్రాతఃకాల సమయాన మహారథంపై శ్రీదేవి, భూదేవీ సమేత మలయప్పస్వామి వారు దర్శనమిచ్చారు. ఉభయదేవేరులతో రథంపై ఊరేగుతున్న స్వామి, అమ్మవార్లను దర్శించుకుంటే పునర్జన్మ ఉండదనేది భక్తుల విశ్వాసం.

టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు: బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదవ రోజు రాత్రి జరిగే అశ్వవాహన సేవతో వాహన సేవలు ముగిస్తాయి. కల్కి అవతారంలో స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. క్షీరసాగర మదనం సమయంలో అశ్వం అవిర్బవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని, ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాడవీధికి ఉత్సవంగా వస్తారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని ఇవాళ దర్శించుకోవచ్చు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. బ్రహ్మోత్సవాల చివరి రోజు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది.

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శ్రీవారి మహా రథోత్సవం
MAHA RATHOTSAVAM IN TIRUMALA
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MAHA RATHOTSAVAM IN TIRUMALA

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