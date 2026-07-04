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కాళ్లపై మేకులు కొట్టి దారుణంగా హింసించి చంపారు: సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి

సాయికృష్ణ మృతిపై మెజిస్టీరియల్ విచారణ ప్రారంభం - చట్ట నిబంధనల మార్గదర్శకాల మేరకు విచారణ జరపాలన్న ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ - సాయికృష్ణ గురించి అడిగితే ఫొటోకు దండ వేసుకోమన్నారని తల్లి వాంగ్మూలం

Sai Krishna Case Updates
Sai Krishna Case Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:05 PM IST

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Sai Krishna Case Updates : సాయికృష్ణ మృతిపై మెజిస్టీరియల్ విచారణ ప్రారంభమైంది. నూతన భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్​) చట్ట నిబంధనలకు లోబడి, మానవ హక్కుల కమిషన్- మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తూ విచారణ జరపాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో విచారణ కొనసాగుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ప్రజల దగ్గర ఏవైనా సమాచారం లేదా సాక్ష్యాలు ఉంటే విచారణాధికారికి సమర్పించాలని అధికారులు ఓ ప్రకటనలో కోరారు.

ఈ క్రమంలోనే సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి, కుటుంబసభ్యులు వాంగ్మూలం ఇచ్చేందుకు సబ్ ​కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా తన అభిప్రాయాలను, అనుమానాలను సబ్ కలెక్టర్ ఎదుట సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి వినిపించారు. పోలీసులే తన బిడ్డను పొట్టనపెట్టుకున్నారని చెప్పారు. సాయికృష్ణ గురించి అడిగితే ఫొటోకు దండ వేసుకోమన్నారని ఆమె వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. అనంతరం మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.

తన కుమారుడు బూడిద ఎక్కడుందో ఇప్పించాలని అధికారులను విజయలక్ష్మి వేడుకున్నారు. లేదంటే నడిరోడ్డుపై పెట్రోల్ పోసుకుని చనిపోతానని హెచ్చరించారు. తన కుమారుడిని సీఐ నాగరాజు అతి దారుణంగా చంపాడని పేర్కొన్నారు కాళ్లపై మేకులు కొట్టి హింసించి చంపాడని ఆరోపించారు. ఈ కేసులో కొందరిని అరెస్ట్ చేశారని, మిగతా వారి సంగతి ఏంటని ప్రశ్నించారు. సబ్ కలెక్టర్ ఎదుట అన్ని వివరాలు చెప్పానని, మెజిస్టీరియల్ విచారణకు మళ్లీ పిలుస్తామని వారు చెప్పారని తెలిపారు. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్​పై ఉన్నాయంటున్న బూడిద, ఎముకలు తన కుమారుడువేనని ఏమిటి నమ్మకమని, ఇలాంటివి వారు ఎన్నో చేసి ఉంటారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

అసలేం జరిగిదంటే : విజయవాడ కృష్ణలంకకు చెందిన సాయికృష్ణ కస్టోడియల్ డెత్ వ్యవహారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజు, మరికొందరు కలిసి సాయికృష్ణను చిత్రహింసలు గురిచేసి చంపేశారని మృతుడి తల్లి విజయలక్ష్మి ఆరోపించింది. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి సీఐ నాగరాజు సస్పెండ్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసు త్వరితగతిన పూర్తిచేసేందుకు సిట్​ను ఏర్పాటు చేసింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిట్ సీఐ నాగరాజును అరెస్ట్ చేసింది. దీంతో పాటు అతడికి సహకరించిన కానిస్టేబుల్స్ అశోక్‌, నానితో పాటు కృష్ణలంక క్రైమ్‌ కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, సాంబయ్యను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలించింది.

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