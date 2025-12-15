ETV Bharat / state

మధురపూడి ఎయిర్‌పోర్ట్​కు ఇక ఎయిర్‌బస్ సర్వీసులు​ - హైదరాబాద్‌ రూట్​లో సీట్ల సామర్థ్యం పెంపు

చిన్న విమానాల స్థానంలో భారీ విమానాలు - పెరగనున్న సీట్ల సామర్థ్యం - బెంగళూరుకు ఉదయం వేళ మరో సర్వీసు

MADURAPUDI AIRPORT AIRBUS
మధురపూడి ఎయిర్‌పోర్ట్​కు ఇక ఎయిర్‌బస్ సర్వీసులు (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 10:58 AM IST

Rajamahendravaram Airport Upgrades to Airbus Services: గోదావరి జిల్లాల ప్రయాణికులకు శుభవార్త. మధురపూడి విమానాశ్రయం కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. ఇప్పటివరకు కేవలం చిన్న విమానాలకు మాత్రమే పరిమితమైన హైదరాబాద్ రూట్‌లో, ఇకపై భారీ విమానాలు రన్ వే పైకి రాబోతున్నాయి. ఉమ్మడి రాష్ట్రాల రాజధాని భాగ్యనగరానికి ప్రయాణికుల రద్దీ విపరీతంగా పెరగడంతో ఇండిగో సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 16 నుంచి ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య ఎయిర్‌బస్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసింది.

ఒకేసారి రెండు ఎయిర్‌బస్‌లు: మధురపూడి విమానాశ్రయం నుంచి ఇప్పటివరకు దిల్లీ, ముంబయి వంటి దూర ప్రాంతాలకు మాత్రమే పెద్ద విమానాలు నడుస్తున్నాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రూట్‌లోనూ ఇండిగో సంస్థ ఒకేసారి రెండు ఎయిర్‌బస్‌లను ప్రారంభిస్తోంది. దీంతో రాజమహేంద్రవరం నుంచి నడిచే మొత్తం ఎయిర్‌బస్‌ల సంఖ్య నాలుగుకు చేరుతుంది. మంగళవారం నుంచి కొత్త సర్వీసులు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

ఏటీఆర్ స్థానంలో ఎయిర్‌బస్‌లు: గత పదేళ్లుగా హైదరాబాద్ వెళ్లాలంటే కేవలం ఏటీఆర్ విమానాలే దిక్కు. ఇవి కేవలం 72 సీట్ల సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి. ప్రయాణికుల డిమాండ్ పెరగడంతో ప్రస్తుతం రోజుకు ఆరు ఏటీఆర్ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. ఇకపై ఈ చిన్న విమానాలను తగ్గించి, వాటి స్థానంలో 180 మంది ఒకేసారి ప్రయాణించే ఎయిర్‌బస్‌లకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఐదు ఏటీఆర్ సర్వీసుల స్థానంలో రెండు భారీ ఎయిర్‌బస్‌లు రానున్నాయి. ఈ మేరకు విధి విధానాలు రూపొందించారు.

పెరగనున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య: పెద్ద విమానాల రాకతో సీట్ల కొరత తీరనుంది. ప్రస్తుతం రోజుకు సుమారు 600 మంది వరకు హైదరాబాద్‌కు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఎయిర్‌బస్ రాకతో ఈ సంఖ్య 800కు చేరే అవకాశం ఉంది. తక్కువ సర్వీసులతోనే ఎక్కువ మందిని గమ్యస్థానాలకు చేర్చవచ్చు.

బెంగళూరుకు మార్నింగ్ ఫ్లైట్: ఐటీ ఉద్యోగుల కోసం బెంగళూరుకు మరో సర్వీసు రాబోతోంది. ప్రస్తుతం ఇండిగో సంస్థ రాత్రిపూట బెంగళూరుకు విమానం నడుపుతోంది. దీనికి అదనంగా 'అలయన్స్‌ ఎయిర్‌' సంస్థ ఉదయం పూట మరో సర్వీసును నడిపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

"ప్రయాణికుల డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా కొత్త సర్వీసులను తెచ్చేందుకు ఎయిర్‌పోర్ట్ అథారిటీ కృషి చేస్తోంది. విమానయాన సంస్థల నుంచి ప్రతిపాదనలు స్వీకరిస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని నగరాలకు సర్వీసులు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం." - ఎన్‌.కే. శ్రీకాంత్, ఎయిర్‌పోర్టు డైరెక్టరు

విమాన సర్వీసుల వేళలు ఇవే: ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రాజమహేంద్రవరం నుంచి బయలుదేరే విమానాల వివరాలు:

  • హైదరాబాద్‌: ఉదయం 08:30 గంటలకు, మధ్యాహ్నం 03:30 గంటలకు, రాత్రి 09:30 గంటలకు
  • దిల్లీ: ఉదయం 10:15 గంటలకు
  • చెన్నై: మధ్యాహ్నం 12:15 గంటలకు
  • బెంగళూరు: రాత్రి 07:15 గంటలకు
  • ముంబయి: సాయంత్రం 06:25 గంటలకు (మంగళ, గురు, శనివారాలు మాత్రమే)
  • తిరుపతి: మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు (మంగళవారం), ఉదయం 11:05 గంటలకు (గురు, శనివారాలు) నడుస్తాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

