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ఆయుధాల​ చోరీ కేసులో సంచలన విషయాలు - ఆయుధ వ్యాపారితో మల్లేశ్​కు సంబంధాలు

మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌ ఆయుధాల చోరీ కేసు వ్యవహారం కోల్​కతాకు చేరింది. అక్కడ ఆయుధాల వ్యాపారి అవల్‌దెయ్​తో మల్లేశ్​కున్న సంబంధాలు వెలుకుచూశాయి. చోరీ చేసిన గన్స్​ను అవల్​దెయ్​కు అమ్మేందుకు మల్లేశ్​ ప్రయత్నించాడు.

Madras Regiment Army Arms Theft Case Update
మద్రాస్​ ఆయుధాల చోరీ కేసు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 3:42 PM IST

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Madras Regiment Army Arms Theft Case Update : మద్రాస్‌ రెజిమెంట్‌ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 10 రోజుల కస్టడీలో మల్లేశ్‌ నుంచి పోలీసులు కీలక వివరాలు రాబట్టారు. 2009లో ఆర్మీలో చేరిన మల్లేశ్‌కు ఆయుధాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ పొందారు. మల్లేశ్​ ఏ కంటోన్మెంట్‌లో చేసినా ఆయుధాగారం బాధ్యతలే చేపట్టారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యంతో పలుమార్లు మల్లేశ్‌పై క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. 2022లో కోల్‌కతాలో ఆయుధ వ్యాపారి అవల్‌దెయ్‌తో మల్లేశ్‌కు పరిచయం అయ్యాడు.

TAGGED:

MADRAS REGIMENT ARMY ARMS
మద్రాస్​ రెజిమెంట్​ ఆయుధాల చోరీ
MADRAS REGIMENT ARMY ARMS CASE

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