ఆయుధాల చోరీ కేసులో సంచలన విషయాలు - ఆయుధ వ్యాపారితో మల్లేశ్కు సంబంధాలు
మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆయుధాల చోరీ కేసు వ్యవహారం కోల్కతాకు చేరింది. అక్కడ ఆయుధాల వ్యాపారి అవల్దెయ్తో మల్లేశ్కున్న సంబంధాలు వెలుకుచూశాయి. చోరీ చేసిన గన్స్ను అవల్దెయ్కు అమ్మేందుకు మల్లేశ్ ప్రయత్నించాడు.
మద్రాస్ ఆయుధాల చోరీ కేసు (ETV Bharat)
Published : October 2, 2026 at 3:42 PM IST
Madras Regiment Army Arms Theft Case Update : మద్రాస్ రెజిమెంట్ ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 10 రోజుల కస్టడీలో మల్లేశ్ నుంచి పోలీసులు కీలక వివరాలు రాబట్టారు. 2009లో ఆర్మీలో చేరిన మల్లేశ్కు ఆయుధాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ పొందారు. మల్లేశ్ ఏ కంటోన్మెంట్లో చేసినా ఆయుధాగారం బాధ్యతలే చేపట్టారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యంతో పలుమార్లు మల్లేశ్పై క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. 2022లో కోల్కతాలో ఆయుధ వ్యాపారి అవల్దెయ్తో మల్లేశ్కు పరిచయం అయ్యాడు.