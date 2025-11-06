నీటిమధ్యలో అందమైన దీవి - కేవలం నాలుగు కుటుంబాలే నివాసం
కోనసీమ జిల్లా రాజోలు సమీపంలో ఉన్న మధ్యలంక దీవి - మౌలిక వసతులు కల్పిస్తే పర్యాటక ప్రాంతంగా మారే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 5:07 PM IST
Madhyalanka Island in Konaseema District: కోనసీమ జిల్లా రాజోలుకి సమీపంలో గోదావరి నదికి మధ్యలో ఉన్న ఓ చిన్న గ్రామం మధ్యలంక. దీనికి నాలుగు వైపులా నీరు ఉండటంతో దీనిని చూసినవారికి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది. సుమారు 500 ఎకరాల విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ లంక ఒకప్పుడు మత్స్యకార కుటుంబాలతో కలకలలాడేది. పడవలు, మత్స్య వేటతో గడిచే రోజులు, సాయంత్రం దీపాల నడుమ జీవనం. ఇలా మధ్యలంకలో నివసించే వారి జీవితం ఆహ్లాదకరంగా గడిచేది.
ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో దాదాపు 60 మత్స్యకార కుటుంబాలు నివసించేవారు. చేపల వేటే జీవనోపాధిగా సాగించేవారు. అయితే కాలక్రమేణా పరిస్థితులు మారాయి. మౌలిక సదుపాయాల కొరతతో పాటు వరదల భయం, విద్య, వైద్యం, రవాణా సదుపాయం వంటివి లేకపోవడంతో కుటుంబాలు ఒక్కొక్కటిగా ఈ లంకను విడిచి వెళ్లిపోయే స్థితికి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం కేవలం నాలుగు కుటుంబాలు మాత్రమే అక్కడ మిగిలి ఉన్నాయి.
ఈ దీవిలో దాదాపు 400 పశువులు ఉన్నాయి. వీటికి చూట్టూ ఉండే ప్రాంతంలోని గడ్డి పుష్కలంగా లభిస్తోంది. అయితే వరదల సమయంలో మాత్రం ఇక్కడి పరిస్థితి మారిపోతుంది. ఆ సమయంలో పడవల సాయంతో ఈ పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం కుటుంబాలకు పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది.
మధ్యలంకకు ఒక వైపు రాజోలు, మరో వైపు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలంలోని గంగడపాలెం, లక్ష్మీపురం గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ దీవిని వీడిన వారికి ఇప్పటికీ దీంతో సంబంధాలు ఉంటున్నప్పటికీ నది అడ్డు కావడంతో రాకపోకల కోసం పడవలపైనే ఆధారపడుతున్నారు. ఈ లంకలో కొబ్బరి, అరటి, మామిడి, కాయగూరల తోటలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ఈ తోటలు, పంటలు రెండు జిల్లాల రైతులకు చెందినవి. ఉదయం పనికి వెళ్లి సాయంత్రం పడవలపై తిరిగి ఇంటికి చేరడం ఇక్కడి రైతులకు సాధారణంగా మారిపోయింది. వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన నేల, నీరు సమృద్ధి ఉండటంతో ఈ ప్రాంతంలో కాయగూరల తోటలు అధికంగా ఉన్నాయి.
ఒకప్పుడు ఇక్కడ ప్రైమరీ స్కూల్ కూడా ఉండేది. కానీ విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిపోవడంతో ఆ పాఠశాల మూతపడింది. పాఠశాలకు వెళ్లాలంటే ప్రస్తుతం సమీప గ్రామాలకి వెళ్లాలి. ఈ దీవికి విద్యుత్తు సరఫరా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా లక్ష్మీపురం నుంచి వస్తుంది. కానీ వరదల సమయంలో విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచి రోజుల తరబడి చీకట్లో ఉండాల్సిందే.
ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా కష్టమే. పడవలోనే సమీప గ్రామాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. రాత్రిపూట అయితే రవాణా మరింత సవాలుగా మారుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు కుటుంబాలు నిత్యావసరాలు సైతం పడవలపై ప్రయాణంచి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు మధ్యలంకలో వసతులు ఏర్పాటు చేయడానికి కృషి చేస్తామని రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ ప్రకటించారు.
ఈ ప్రాంతంలో మౌలిక వసతులు కల్పిస్తే ఈ దీవి పర్యాటక కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. ప్రకృతి అందాలు, గోదావరి సోయగాలు, పచ్చని తోటలు, ప్రశాంత వాతావరణం ఈ మధ్యలంకను చూసేందుకు వచ్చే వారిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంటాయి. ఇప్పటికే కొంతమంది పర్యాటకులు పడవలతో మధ్యలంకను సందర్శిస్తున్నారు. ఈ దీవి అభివృద్ధి చెందితే పర్యాటకంతో పాటు పలువురికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది.
