దేశమంతా విజయవాడ వైపు చూసేలా ఉత్సవ్ - కొనియాడిన మధ్యప్రదేశ్ సీఎం మోహన్యాదవ్
దేశమంతా విజయవాడ వైపు చూసేలా గొప్ప కళాకారులను తీసుకొచ్చి ఉత్సవ్ నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్యాదవ్ పేర్కొన్నారు. పున్నమి ఘాట్ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న విజయవాడ ఉత్సవ్లో శనివారం రాత్రి ఆయన పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:12 AM IST
MP CM Mohan Yadav participated in Vijayawada Utsav : దేశమంతా విజయవాడ వైపు చూసేలా గొప్ప కళాకారులను తీసుకొచ్చి ఉత్సవ్ నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్యాదవ్ పేర్కొన్నారు. విజయవాడ పున్నమి ఘాట్ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న విజయవాడ ఉత్సవ్లో శనివారం రాత్రి ఆయన పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మోహన్యాదవ్ మాట్లాడుతూ, దక్షిణ భారతదేశ సంస్కృతి, కళల గురించి ప్రపంచం మొత్తం చాటిచెప్పేలా ప్రదర్శనలు ఉన్నాయని కొనియాడారు. పవిత్రమైన దేవీ నవరాత్రుల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని చెప్పారు. ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
ఏపీతో మధ్యప్రదేశ్కు ఎన్నో దశాబ్దాల అనుబంధం ఉందని, రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెంది, ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. తమ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర్, ఓంకారేశ్వర్ తదితర ఆలయాల దర్శనాలకు తెలుగు ప్రజలను ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పట్టాభిరామ్, పర్యాటక శాఖ కార్యదర్శి ఆమ్రపాలి, సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ సభ్యులు నరసింహారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సాయంత్రం ఆయన అమరావతిలోని సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్లారు. మోహన్యాదవ్కు సీఆర్డీఏ కమిషనర్ వి.విజయరామరాజు, అదనపు కమిషనర్లు ఎ.భార్గవతేజ, టి.రాహుల్కుమార్రెడ్డి స్వాగతం పలికారు. సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలోని మొదటి అంతస్తులో అధికారులతో ఆయన భేటీ అయ్యి అమరావతి నిర్మాణం గురించి సమగ్రంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు.
సీఎం చంద్రబాబుతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ : అంతకుముందు మోహన్యాదవ్ సీఎం చంద్రబాబుతో మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఉండవల్లి నివాసంలో శనివారం ఈ సమావేశం జరిగింది. రాష్ట్రాభివృద్ధికి తీసుకుంటున్న చర్యలు, అమరావతి నిర్మాణం గురించి చంద్రబాబు ఆయనకు వివరించారు. ప్రతిపక్షంలో తాను నిర్వహించిన యువగళం పాదయాత్ర వివరాల్ని మోహన్యాదవ్కు మంత్రి లోకేశ్ తెలియజేశారు. అంతకుముందు మోహన్యాదవ్కు చంద్రబాబు, లోకేశ్ స్వాగతం పలికారు. శాలువాతో సత్కరించి, శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహాన్ని బహూకరించారు.
పవన్కల్యాణ్తోనూ సమావేశం : మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్తోనూ మోహన్యాదవ్ భేటీ అయ్యారు. ఏపీ, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య అభివృద్ధికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై ఇద్దరూ మాట్లాడుకున్నారు. నాగార్జునసాగర్- శ్రీశైలం అభయారణ్యం పరిధిలో పులుల సంరక్షణ చర్యలను మరింత బలోపేతం చేసే అంశాన్ని పవన్కల్యాణ్ ప్రస్తావించారు. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో గౌర్ (అడవి దున్నుల) పునఃప్రవేశానికి సంబంధించిన ఒప్పందాన్ని త్వరగా ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని కోరారు. త్వరలో మధ్యప్రదేశ్లో పర్యటిస్తానని తెలియజేశారు.
వేడుకలకు రణబాలి సినిమా యానిట్ : విజయవాడ మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న వేడుకలకు శనివారం రాత్రి రణబాలి సినిమా యానిట్ వచ్చింది. సినీ నటులు విజయదేవర కొండ, రష్మిక దంపతులు సందడి చేశారు. వారిని చూసేందుకు అభిమానులు ఎగబడ్డారు. విజయ్ దంపతులను నిర్వాహకులు సన్మానించి జ్ఞాపికలు అందించారు.
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