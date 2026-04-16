వైద్యరంగంలో మరో అద్భుతం - కరోనా వైరస్కు 'పెరుగు' వ్యాక్సిన్
'యోవాక్' పేరుతో సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం - ప్రాణాంతక వైరస్లకు చెక్ పెట్టేలా ఆవిష్కరణ - క్లినికల్ ట్రయల్స్కు సిద్ధమవుతున్న పెరుగు వ్యాక్సిన్ - ఎంబీబీఎస్ సీటు రాకపోయినా రీసెర్చ్లో రాణిస్తున్న ఏపీ యువతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 1:21 PM IST
Yuva Story On YOVAC Curd Vaccine : మనం రోజూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే పెరుగు ప్రాణాంతక వైరస్లపై పోరాడే శక్తివంతమైన ఆయుధం. వినడానికి వింతగా అనిపిస్తున్నా ఇది నిజం. కొవిడ్ వంటి మహమ్మారులను ఎదుర్కోవడానికి 'యోవాక్' పేరుతో సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది జెనెటిక్ ఇంజినీరింగ్ యువతి. ఇంతకీ పెరుగుతో వ్యాక్సిన్ ఎలా సాధ్యం? శాస్త్రలోకంలో కొత్త ఆశలు నింపుతున్న ఈ 'యోవాక్' విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొవిడ్ మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది. వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆ పరిస్థితులు ఎంతోమందిని కలచివేశాయి. సరిగ్గా అలాంటి విపత్కర సమయంలోనే, ఈ యువతికి మనసులో ఒక కొత్త ఆలోచన మొలకెత్తింది. వ్యాక్సిన్ తయారీకి పట్టిన సమయం, వాటిపై వచ్చిన అనేక అనుమానాలు ఆమెను మరో దారిలో ఆలోచించేలా చేశాయి.
ఈ యువతి పేరు మాధురి. విశాఖపట్నం స్వస్థలం. ఇంటర్లో బైపీసీ చదివిన మాధురి MBBS చేయాలని ఆశపడింది. కానీ సీటు రాకపోవడంతో నిరాశ చెందకుండా లంకపల్లి బుల్లయ్య కళాశాలలో BSc పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో జెనెటిక్ ఇంజినీరింగ్ చదువుతోంది. ప్రొఫెసర్లు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో రీసెర్చ్ వైపు అడుగులు వేసింది. కొవిడ్ వంటి మహమ్మారులను ఎదుర్కోవడానికి 'యోవాక్'కు శ్రీకారం చుట్టింది.
బ్యాక్టీరియాలో మార్పులు చేసి ప్రత్యేక పెరుగు : పెరుగులో ఉండే లాక్టోబాసిల్లస్ అనే మేలు చేసే బ్యాక్టీరియాను తన ప్రయోగానికి వేదికగా చేసుకుంది మాధురి. ఈ బ్యాక్టీరియాలో మార్పులు చేసి ఒక ప్రత్యేక పెరుగును రూపొందించింది. ఇది శరీరంలోకి వెళ్లిన తర్వాత సహజంగానే రోగనిరోధక వ్యవస్థను, యాంటీబాడీలను అలెర్ట్ చేస్తుంది. తద్వారా వైరస్ దాడులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చని వివరిస్తోంది మాధురి.
"కొవిడ్ సమయంలో కరోనా వైరస్పై ప్రయోగాలు చేశాం. ఆ సమయంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు వ్యాక్సిన్ ద్వారా కాకుండా నేచురల్ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. వ్యాక్సిన్ అయితే పలుమార్లు వేసుకోవాలి. అందులో పలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. అందుకే పెరుగులో ఉండే లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియాను ఎంచుకున్నాం. ఈ బ్యాక్టీరియాలో పలు మార్పులు చేసి ఒక ప్రత్యేక పెరుగును అభివృద్ధి చేశాం. ఇది సహజంగానే రోగనిరోధక వ్యవస్థను అలెర్ట్ చేసి ప్రాణాంతక వైరస్లపై పోరాడే శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాం." - మాధురి, పరిశోధకురాలు
వైద్యరంగంలో అద్భుతమైన మార్పు : రెండేళ్ల పాటు అహర్నిశలు శ్రమించి చేసిన ఈ పరిశోధనకు ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు లభించింది. ఈ ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ కోసం కూడా దరఖాస్తు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రయోగాన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ దశకు తీసుకువెళ్లేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని చెబుతుంది మాధురి. MBBS సీటు రాకపోయినా నిరుత్సాహపడకుండా తనకున్న వనరులతోనే గొప్ప పరిశోధన చేయడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆమె తల్లిదండ్రులు, ప్రొఫెసర్లు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ గనుక విజయవంతమైతే, వైద్యరంగంలో ఇది అద్భుతమైన మార్పుగా మారే అవకాశం ఉంది.
బాల్యంలోనే పోలియో - కాలు సరిగ్గా లేకున్నా పారా త్రోబాల్లో రాణిస్తున్న సరోజిని
వేలాది మూగజీవాల ప్రాణదాత - వెటర్నరీ రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హరీశ్