‘మధురవాడ జోన్’కు మహర్దశ - అభివృద్ధికి రూ. 1,384 కోట్లు కేటాయింపు
నగరంలో రూ. 1,501 కోట్ల విలువైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులు - రూ. 1,384 కోట్లు మధురవాడ ప్రాంతానికి కేటాయింపు- 2028 నాటికి ప్రాజెక్టుల పూర్తి లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 1:23 PM IST
Huge Developments In Visakhapatnam : వేగంగా విస్తరిస్తూ అనేక కొత్త కంపెనీల స్థాపనకు వేదికగా మారుతున్న 'మధురవాడ జోన్' ఇప్పుడు అభివృద్ధిలో ఒక స్వర్ణయుగాన్ని అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న మురుగునీటి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఒక భారీ ప్రణాళిక అమలు కానుంది. అదే సమయంలో నీటి సరఫరా కోసం అత్యాధునిక పద్ధతులు త్వరలోనే ఆచరణలోకి రానున్నాయి. అంతేకాకుండా విశాఖ నగరం అంతటా నీటి సరఫరాను పర్యవేక్షించడానికి నీటి వృథాను అరికట్టడానికి ఒక కేంద్రీకృత వ్యవస్థను ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలకు ఊతమిచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వ పట్టణ అభివృద్ధి పథకాల కింద గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GVMC) భారీ మొత్తంలో మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులను సాధించింది.
అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్' (UCF) కింద నిధుల కేటాయింపు : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మార్గదర్శకత్వంలో ఒక ఉన్నత స్థాయి రాష్ట్ర కమిటీ ఈ ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలను సమీక్షించింది. స్మార్ట్ సిటీ కార్పొరేషన్, GVMC సమర్పించిన మూడు ప్రతిపాదనలకు, ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో 'అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్' (UCF) కింద నిధుల కేటాయింపునకు తుది ఆమోదం లభించింది. తత్ఫలితంగా మొత్తం రూ. 1,501 కోట్ల విలువైన ఈ మూడు ప్రాజెక్టులకు UCF పథకం కింద వాటి మొత్తం వ్యయంలో 25 శాతం గ్రాంటుగా అంటే రూ. 375.26 కోట్లు లభించనున్నాయి. ఈ మూడు ప్రాజెక్టులను 2028 నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టులు అమలు కానున్న ప్రదేశాలను మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ఇటీవల సందర్శించి పరిశీలించారు.
ప్రాజెక్టు-1: విశాఖపట్నంలోని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మధురవాడ కారిడార్లో రూ. 658.61 కోట్లతో 21,800 గృహాలకు ఒక సమగ్ర భూగర్భ మురుగునీటి (UGD) వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 401 కిలోమీటర్ల మేర మురుగునీటి పైప్లైన్లను వేయడంతో పాటు, 'సీక్వెన్సింగ్ బ్యాచ్ రియాక్టర్' (SBR) సాంకేతికత ఆధారంగా పనిచేసే, 20 MLD సామర్థ్యం గల ఒక మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని (STP) కూడా నిర్మించనున్నారు. మధురవాడ జోన్ పరిధిలోని వేలాది గృహాలకు UGD కనెక్షన్లు అందించనున్నారు.
ప్రాజెక్టు-2: మధురవాడ జోన్లో 37,000 కుటుంబాలకు 24 గంటలు నీటి సరఫరా అందించేందుకు రూ. 725.18 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపడుతున్నారు. ఈ ప్రయోజనం కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్రెషరైజ్డ్ పైప్లైన్ నెట్వర్క్ను వేయనున్నారు. నీటి వృథాను గుర్తించి తగ్గించడానికి జిల్లా మీటరింగ్ ప్రాంతాలను (డీఎంఏలు) ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి 65 ఎంఎల్డి సామర్థ్యం గల నీటి శుద్ధి కర్మాగారాన్ని కూడా నిర్మించనున్నారు. గృహాలకు అడ్వాన్స్డ్ మీటరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (ఏఎంఐ) స్మార్ట్ కనెక్షన్లను అందిస్తారు. అంతేకాకుండా నీటి వినియోగాన్ని నియంత్రించి, ఆదాయాన్ని పెంచడానికి వాల్యూమెట్రిక్ టారిఫ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రాజెక్టు-3: నగర తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలో నీటి సరఫరా కేంద్రీకృత పర్యవేక్షణకు స్మార్ట్ టెక్నాలజీని అనుసంధానిస్తున్నారు. బల్క్, సెమీ-బల్క్ ఆటోమేటెడ్ నీటి సరఫరా నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయడానికి రూ. 117.24 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ ప్రయోజనం కోసం సూపర్వైజరీ కంట్రోల్ అండ్ డేటా అక్విజిషన్ (SCADA) ఆధారిత సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుంటారు. 7,857 మీటరింగ్ కనెక్షన్ల ద్వారా నీటి ప్రవాహాన్ని నిజ సమయంలో పర్యవేక్షించడం జరుగుతుంది.
SCADA వ్యవస్థ నీటి సరఫరా కార్యకలాపాలపై నిఘాను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. నీటి వనరులు, శుద్ధి కర్మాగారాలు, పైప్లైన్లు, ఓవర్హెడ్ ట్యాంకులు సెన్సార్లను ఉపయోగించి పరస్పరం అనుసంధానిస్తారు. డేటా ఒక కేంద్ర నియంత్రణ గదికి ప్రసారం చేస్తారు. దీనివల్ల మొత్తం నీటి సరఫరా వ్యవస్థను ఒకే ప్రదేశం నుంచి పర్యవేక్షించడం సాధ్యమవుతుంది. అందుబాటులో ఉన్న నీటి మట్టాలు, శుద్ధి సమయంలో రసాయనాల మోతాదులు, సరఫరా పీడనం వంటి పారామితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించవచ్చు. అంతేకాకుండా లీకులు, నీటి వృధాను తక్షణమే గుర్తించవచ్చు.
