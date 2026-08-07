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భలే లెక్కల మాస్టారు - భయం పోగొట్టేలా వినూత్న పద్ధతిలో గణిత పాఠాలు

వినూత్న పద్ధతిలో గణిత పాఠాలు చెబుతున్న మధుబాబు - క్లాస్‌రూంలోని వస్తువులతో సులువుగా లెక్కలు - లెక్కలపై భయం పోగొట్టి అర్థమయ్యే రీతిలో పాఠాలు - ఆడుతూ పాడుతూ లెక్కలు నేర్చుకుంటున్న విద్యార్థులు

Madhubabu Teaching Mathematics Lessons Using an Innovative Methods
Madhubabu Teaching Mathematics Lessons Using an Innovative Methods (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:52 PM IST

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Madhubabu Teaching Mathematics Lessons Using an Innovative Methods: గణితం అంటే పిల్లలకు ఎక్కడ లేని భయం. లెక్కల మాస్టారు తరగతికి వస్తున్నారంటే ఏ ఫార్ములా అడుగుతారో అని గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేవి. పొరపాటున ఆరోజు టీచర్‌ రాలేదన్న మాట తెలిసిందా విద్యార్థుల ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు. లెక్కలంటే భయమున్న ప్రతి విద్యార్థి అనుకునేవి ఇవే. కానీ ఆ మ్యాథ్స్‌ టీచర్‌ రూటే వేరు. ఆయన క్లాస్‌కి వస్తున్నారంటే చాలు ప్రతి విద్యార్థిలో ఉత్సాహం. ఖాళీగా కనిపిస్తే చాలు చేయిపట్టి తీసుకోచ్చి మరీ తరగతిలో పాఠాలు చెప్పించుకుంటారు. ఇంతకీ ఎవరా టీచర్‌ ఏంటీ ఆయన ప్రత్యేకత అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

విద్యార్థులకు గణితం సబ్జెక్ట్‌ అంటే సహజంగానే భయం ఉంటుంది. కానీ ఈ బడిలో లెక్కల మాష్టారు బోధన ప్రత్యేకం. గణితం అంటే భయపడి పారిపోయే పిల్లలు ఆడుతూ పాడుతూ వాటిని నేర్చుకుంటున్నారు. అందుకు కారణం ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పే లెక్కల మాస్టారు. గణితం అంటే భయం పోగొట్టేలా వినూత్న పద్ధతిలో పాఠాలు చెబుతున్నాడు. పాస్‌ మార్కులు కూడా రాని వారైనా ఫుల్‌ మార్కులు తెచ్చుకునేలా ప్రత్యేక బోధన తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాడు.

వినూత్న పద్ధతిలో గణిత పాఠాలు - ఈ లెక్కల మాస్టారు విద్యార్థుల ఫేవరెట్​ (ETV Bharat)

విద్యా విప్లవానికి నాణ్యం: కర్నూలు జిల్లా నెరణికి ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్న మారుమూల బడి ఇది. కొద్ది నెలల క్రితం వరకు ఇక్కడ సరైన ఉపాధ్యాయులు లేక, విద్యార్థులకు కనీసం ఎక్కాలు కూడా రాని దుస్థితి ఉండేది. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో మెగా డీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ అయిన ఉపాధ్యాయులతో ఈ బడి రూపురేఖలే మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా టెట్‌లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి, గణిత ఉపాధ్యాయుడిగా ఇక్కడకి వచ్చిన మధుబాబు అనే మాస్టారు ఆటలు, పాటలతో పిల్లల్లో లెక్కల భయాన్ని పూర్తిగా పోగొట్టి, సరికొత్త విద్యా విప్లవానికి నాంది పలికాడు.

మధుబాబు ఇంటర్‌లో గణితంలో ఫెయిల్ అయ్యారు. కానీ అదే సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించి టెట్‌లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్‌గా నిలిచాడు. డీఎస్సీ ద్వారా స్కూల్ అసిస్టెంట్‌గా ఎంపికై ఈ పాఠశాల టీచర్‌గా వచ్చాడు. తాను పడ్డ కష్టాలు ఈ గ్రామీణ పిల్లలు పడకూడదన్న ఉద్దేశంతో సొంత ఖర్చులతో మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్స్’పుస్తకాలను పిల్లలకు పంపిణీ చేశాడు. చార్టులు, థర్మాకోల్ పరికరాలు, ప్రాక్టికల్ ప్రయోగాలతో గణితాన్ని సులభతరం చేస్తున్నాడు.

చెప్పడం కంటే చేతల్లో చేసి చూపడం గొప్ప విద్య అంటారు. ఈ ఉపాధ్యాయుడు సరిగ్గా అదే చేసి చూపిస్తున్నాడు. తరగతి గదిలోని తలుపులను, వస్తువులను ఉపయోగిస్తూ కోణాలు కొలవడం, పైథాగరస్ సిద్ధాంతాలు సులభంగా అర్థం చేయించడం వంటి ప్రయోగాత్మక బోధనతో పిల్లలకు గణితాన్ని ఈజీ చేశాడు. మొదట్లో 8వ తరగతి విద్యార్థులకు కూడా కూడికలు, తీసివేతలు ఎక్కాలు రాని పరిస్థితి. కానీ ప్రస్తుతం లెక్కలంటే ఆటపాటలతో నేర్చుకునే సబ్జెక్టుగా భావించి విద్యార్థులు సులువుగా నేర్చుకుంటున్నారు.

'బోర్డుపై రాతపూర్వకంగా కాకుండా వివిధ వస్తువులతో నేర్పించడం ద్వారా సులువుగా నేర్చుకుంటున్నారు. మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్స్ అనే పుస్తకాల్ని సొంత ఖర్చులతో కొని పిల్లలందరికీ ఉచితంగా పంపిణీ చేశాను. తరగతి గదిలో చెప్పిందే కాకుండా ఈ పుస్తకంలో ఇంటికి వెళ్లి చదువునే విధంగా మెటీరియల్ తయారు చేసిచ్చాను. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల్లోనూ ప్రతిభ, సృజనాత్మకత దాగి ఉన్నాయని వాటిని వెలికితీస్తే వారు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.' -మధుబాబు, గణితం మాస్టారు

మాస్టారు ఖాళీగా ఉంటే చాలు లెక్కలు చెప్పాలంటూ పిల్లలే ఆయనను తీసుకెళ్తున్నారు అంటున్నారు తోటి టీచర్లు. మధుబాబు టీచర్‌ వినూత్న బోధనా పద్ధతుల వల్ల విద్యార్థుల మార్కులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు. గతంలో తరగతి గదిలో అల్లరి చేసే పిల్లలు ప్రస్తుతం లెక్కలంటే ఎంతో ఇష్టంగా మారాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మధుబాబు లాంటి అంకితభావం కలిగిన ఉపాధ్యాయులు ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉంటే, సర్కారు బడి పిల్లలు అద్భుతాలు సృష్టించగలరనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

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