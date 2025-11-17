ETV Bharat / state

17 ఏళ్ల 'ఆమె' ఉక్కు సంకల్పానికి - ప్రతిష్ఠాత్మక 'రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​' అవార్డు

ETV Bharat Telangana Team

November 17, 2025

November 17, 2025

Special Story on Gali Madhavi Latha : ఎత్తయిన పర్వతాలు, సూదుల్లా గుచ్చే చలిగాలులు, అత్యంత క్లిష్టమైన వాతావరణం కానీ ఆమె అవేమీ లెక్కచేయలేదు. ఉక్కు సంకల్పంతో 17 ఏళ్లు శ్రమించారు. భారతీయ ఇంజినీరింగ్‌ చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచే చినాబ్‌ రైల్వే బ్రిడ్జిని విజయవంతంగా పూర్తిచేశారు. ఈ అద్భుతం సాకారం కావడంలో తెలుగింటి ఆడపడుచు గాలి మాధవీలత అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరించారు. శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో ఆమె చేసిన విశేష సేవలకు గాను రామోజీ గ్రూప్ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డు వరించింది. ఆదివారం జరిగిన కార్యక్రమంలో గవర్నర్​ చేతుల మీదుగా ఆమె అవార్డును స్వీకరించారు.

ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులో భాగమైన తెలుగుతేజం : జమ్మూ- శ్రీనగర్‌ రైల్వేలైన్‌ అనుసంధానం దాదాపు 130 ఏళ్ల కల. ఎట్టకేలకు సాకారమైంది. అలాంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో గాలి మాధవీలత భాగమయ్యారు. ఎత్తయిన రెండు కొండలు. కింద నది. మధ్యలో వంతెన నిర్మాణం. కొండల్ని తొలిచేటప్పుడు మాధవీలత టీమ్‌కు పెద్ద పెద్ద కుహరాలు కనిపించేవి. సరిచేయకపోతే కొండచరియలు విరిగిపడతాయి. సిమెంట్‌తో గ్రౌటింగ్‌ చేసి ఖాళీలను నింపారు. రాళ్లు పడకుండా స్టీల్‌ యాంకర్లు అమర్చారు. రాళ్లతీరు అర్థంకాక ఎప్పటికప్పుడు ప్లాన్‌ మార్చుకోవాల్సి వచ్చేది. దాంతో "డిజైన్‌ యాజ్‌ యూ గో" పద్ధతి పాటించారు. భూకంపాలను తట్టుకునేలా చాలా లోతుగా పునాదులు వేశారు. బ్రిడ్జి పైన గంటకు 260 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలులతో మరో 120 ఏళ్ల వరకు ఎలాంటి సమస్య రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

అసాధ్యాన్ని సూసాధ్యం చేసి : ఉధంపుర్‌- బారాముల్లాను కలిపే రైలుమార్గంలో చినాబ్‌పై వంతెన నిర్మించాలని 2004లో రైల్వేశాఖ నిర్ణయించింది. 2005లో స్థల సర్వే మొదలుపెట్టారు. అప్పట్లో అక్కడికి చేరుకోవడమే కష్టం అనిపించేది. సరైన రోడ్డు లేదు. కొంతదూరం పడవలో, తర్వాత కాలినడకన వెళ్లాల్సి వచ్చేది. పాకిస్థాన్‌కు సమీపాన ఉండే బాగా సున్నితమైన ప్రదేశం. వీటికితోడు ప్రాజెక్టు గురించి వివరించేందుకు విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు అసాధ్యం అన్నవాళ్లే అధికం. కానీ మాధవీలత బృందం సుసాధ్యం చేసి చూపించింది. అదికూడా పూర్తిగా ఇండియన్‌ టెక్నాలజీతోనే.
చినాచ్ వంతెన నిర్మాణ బాధ్యతను నార్తర్న్‌ రైల్వే ఆఫ్కాన్స్‌ సంస్థకు అప్పగించింది. ఆ సంస్థకు జియో టెక్నికల్‌ కన్సల్టెంట్‌గా ఉన్న మాధవీలతకు ప్రాజెక్టులో పనిచేసే ఛాన్స్‌ దక్కింది. రాక్‌ మెకానిక్స్‌లో అనుభవం ఆమెకు కలిసొచ్చింది. 2005లో మొదలైన నిర్మాణం దాదాపు 17 ఏళ్లపాటు కొనసాగింది. 2022లో పని పూర్తయింది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో భర్త హరిప్రసాద్‌రెడ్డి, పిల్లలు శౌర్య, అభిజ్ఞ సహకారం మరువలేనిది అంటారు మాధవీలత.

ఇదీ మాధవీలత నేపథ్యం : మాధవీలత స్వస్థలం ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా ఏడుగుండ్లపాడు. జేఎన్​టీయూ కాకినాడలో బీటెక్‌, వరంగల్‌ నిట్‌లో ఎంటెక్‌ చేశారు. మద్రాస్‌ ఐఐటీలో పీహెచ్​డీ చేసి, బెంగళూరు ఐఐఎస్​సీలో రాక్‌ మెకానిక్స్‌లో పోస్ట్‌ డాక్టొరల్‌ ఫెలోషిప్‌ చేశారు. గువాహటి ఐఐటీలో ఏడాది పాటు అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా చేశాక బెంగళూరు ఐఐఎస్​సీలో చేరారు. ప్రస్తుతం హెచ్​ఏజీ ప్రొఫెసర్‌గా ఉన్నారు. చినాబ్‌ రైల్వేబ్రిడ్జి నిర్మాణంతో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందారు. ఆమె విశేష సేవలకు రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్ అవార్డు దక్కింది.

విభిన్న రంగాల్లో ప్రతిభ చూపిన ఏడుగురు స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​ అవార్డులు

ఘనంగా రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - స్ఫూర్తి ప్రదాతలకు రామోజీ అవార్డులు

November 17, 2025

