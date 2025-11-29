ETV Bharat / state

అందమైన కొయ్య బొమ్మలు - కళాకారుల జీవితాల్లో కష్టాలు

రాయితీపై కొయ్య సరఫరా చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు - క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు చేస్తున్న అటవీశాఖ అధికారులు

Madhavamala wood sculpture in Chitoor
Madhavamala wood sculpture in Chitoor (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Madhavamala wood sculpture in Chitoor District: కొయ్య బొమ్మలంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎంత ప్రత్యేకమో వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే వీటి ఖ్యాతి ఖండాంతరాలకు విస్తరించాయి. సాక్షాత్తు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సైతం ఏపీలో గల కొండపల్లి బొమ్మలను కొనియాడటం రాష్ట్ర ప్రజలంతా ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయం. అదే విధంగా చిత్తూరు జిల్లాలో కొయ్య బొమ్మలు అంటే గుర్తుకొచ్చేది ఏర్పేడు మండలంలోని మాధవమాల కొయ్య బొమ్మల కళాకారులు. గ్రామస్థులంతా బొమ్మల తయారీపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. కానీ సహకారం లేకపోవడంతో కొన్నాళ్లుగా రోజు కూలీలుగా మారుతున్నారు. దాంతో ప్రధానంగా వీరిపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది.

క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలు: కొయ్యబొమ్మల కళాకారులకు రాయితీపై కొయ్య సరఫరా చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అటవీశాఖ అధికారులు కొన్ని రోజులుగా క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు చేస్తున్నారు. డిపోలు, అటవీ ప్రాంతం నుంచి ఎంత సరఫరా చేయాలి? రాయితీ, ఒక్కో యూనిట్‌కు ఇవ్వాల్సిన కలప, ఎదురయ్యే సమస్యలను ప్రధానంగా గుర్తిస్తున్నారు.

బొమ్మల తయారీకి నిద్రగన్నేరు, సీమచింత కలపను వాడుతారు. అయితే కొయ్య ప్రస్తుతం బయట ప్రాంతాల్లో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అడుగు (144 ఇంచులు) రూ.600 నుంచి రూ.700 మధ్య ధర పలుకుతుండటం గమనార్హం. బొమ్మల ధర పెంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడటంతో విక్రయాలు సజావుగా సాగడం లేదు. ఫలితంగా కళాకారులు ఈ వృత్తిని వదిలి కూలీలుగా మారుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది.

90 సంవత్సరాల నాటి చరిత్ర: మాధమాలలో దాదాపు గత 90 సంవత్సరాలుగా కొయ్య బొమ్మలను తయారు చేయడమే తమ ప్రధాన వృత్తిగా చేసుకుని ఇక్కడ కళాకారులు తమ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు. తిరుపతి - శ్రీకాళహస్తి ప్రధానంగా ఉన్న రోడ్డుకు సమీపంలో మాధవమాల కొయ్య బొమ్మలకు ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచింది. కొయ్యబొమ్మలపై కళాకారులు చిత్రించేటటువంటి చిత్రాలకు ఏపీ వ్యాప్తంగా ఎంతో ఆదరణ ఉంది.

విదేశాలకు సైతం వ్యాప్తి: ముఖ్యంగా కొయ్యబొమ్మలకే పరిమితం కాకుండా ఆలయ ధ్వజస్తంభాలు, ప్రధాన ద్వారాలు, దేవతామూర్తుల ప్రతిమలను సైతం రూపొందించడం ఇక్కడ కళాకారుల నైపుణ్యానికి అద్దం పడుతుంది. ఈ గ్రామాన్ని కొన్నాళ్ల క్రితం బెల్జియం దేశస్థులు సందర్శించడం గర్వకారణం. అప్పటి నుంచి ఈ కొయ్య కళలకు మరింత ప్రాశస్త్యం ఏర్పడింది.

కొయ్య బొమ్మల తయారీ వివరాలు: చిన్నపిల్లలకు నచ్చే, పెద్దలు మెచ్చే కొయ్య బొమ్మల కళాకృతులకు ఈ ప్రాంతం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కొయ్య బొమ్మల తయారీకి సంబంధించి బాలాజీ సంఘం ద్వారా వీటి ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఈ వృత్తిని నమ్ముకుని దాదాపు 850 కుటుంబాలు తమ జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాయి. మొత్తం 150 కొయ్యబొమ్మల యూనిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

