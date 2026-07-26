షెడ్డులోని స్క్రాప్తో కారు తయారు చేసిన బైక్ మెకానిక్ - లీటర్కు 40 మైలేజీ
స్క్రాప్ వస్తువులతో కారు తయారు చేసిన బైక్ మెకానిక్ మాధవ్ గౌడ్ - 40 కిలోమీటర్ల స్పీడుతో నడవడంతో పాటు, లీటర్ పెట్రోల్కు 40 కిలోమీటర్ల మైలేజీ
Published : July 26, 2026 at 10:14 AM IST
Car From Scrap Materials in Bhadradri : గ్రామీణ ప్రాంత యువతకు ప్రోత్సాహం అందిస్తే, ఎన్నో అద్భుతాలు ఆవిష్కృతం అవుతాయనడానికి ఈ యువకుడి వినూత్న ప్రయత్నమే ఉదాహరణ. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా టేకులపల్లి మండలం బేతంపూడి గ్రామానికి చెందిన బత్తిని మాధవ్ గౌడ్ అనే యువకుడు ఐటీఐ పూర్తి చేసి, బైక్ మెకానిక్గా పని చేస్తూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు. తనకున్న మెకానిక్ మోటారు పరిజ్ఞానంతో సొంతంగా నాలుగు చక్రాల బండిని తయారు చేయాలని భావించాడు.
మూడు వాహనాల నుంచి సేకరించి : ముందుగా మాధవ్ తన మెకానిక్ షెడ్డులో ఉన్న పాత గ్లామర్ బైక్ ఇంజిన్, టాటా మ్యాజిక్ వాహనం టైర్లు, ఓ స్కూటీ నుంచి పెట్రోల్ ట్యాంకును తీసుకున్నాడు. తనకు వెల్డింగ్ వర్క్ మీద కూడా అవగాహన ఉండటంతో ఇంజిన్, నాలుగు చక్రాలు, స్టీరింగ్, క్లచ్, బ్రేక్, గేర్ రాడ్, సీట్లు అమరే విధంగా బండి ఛాసిస్ తయారు చేశాడు. మొత్తం రూ.26 వేల ఖర్చుతో తను అనుకున్న విధంగా కారు తరహా వాహనాన్ని (నాలుగు సీట్ల సామర్థ్యంతో) రూపొందించాడు.
40 కిలోమీటర్ల మైలేజీ : ప్రస్తుతం గ్రామంలో అతను తన డ్రీమ్ కారుపై తిరుగుతుంటే, స్థానికులంతా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. ఇది 40 కిలోమీటర్ల స్పీడుతో నడవడంతో పాటు లీటర్ పెట్రోల్కు 40 కిలోమీటర్ల మైలేజీ కూడా ఇస్తోందని మాధవ్ చెబుతున్నారు. నెలల తరబడి కఠోర శ్రమతో జాగ్రత్తగా కూర్పు చేసిన తర్వాత, అతను ఊహించిన విధంగానే వాహనం రెడీ అయ్యింది. అతను వీధుల గుండా దానిని నడుపుతున్నప్పుడల్లా గ్రామస్థులు దానిని చూడటానికి గుమిగూడటంతో, ఇంటి వద్ద తయారు చేసిన ఈ కారు ఇప్పుడు అతని గ్రామంలో ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది.
వినియోగించిన వాటినే తీసుకుని : మాధవ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వాహనాన్ని పునర్వినియోగించిన భాగాలతో తయారు చేసిప్పటికీ, ఈ వాహనం స్థానికంగా ప్రయాణానికి నమ్మకంగా పని చేస్తుందంటున్నారు. గ్రామీణ ఆవిష్కరణ, సాంకేతిక సృజనాత్మకతకు ఉదాహరణగా దీనిని చూస్తున్న గ్రామస్థులు, ఆటో మొబైల్ ఔత్సాహికుల నుంచి అతని విజయం ప్రశంసలు అందుకుంది. ప్రోత్సహిస్తూ, అవకాశాలు కల్పించినప్పుడు గ్రామీణ యువత అద్భుతమైన ఇంజినీరింగ్ మార్వెల్స్ను అభివృద్ధి చేయగలరని అతని పని నిరూపిస్తుందని చాలా మంది చర్చించుకుంటున్నారు.
కలను సాకారం చేసుకునే ధైర్యం ఉండాలి : మాధవ్ ఆవిష్కరణ అతని మెకానిక్ నైపుణ్యాలకు ప్రతిబింబం మాత్రమే కాదు, ఇది రీసైక్లింగ్తో పాటు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఇంజినీరింగ్ సామర్థ్యాన్ని కూడా తెలియజేస్తుంది. స్క్రాప్ మెటీరియల్స్ను పని చేసే వాహనంగా మార్చడం ద్వారా ఆవిష్కరణకు ఎల్లప్పుడూ ఖరీదైన టెక్నాలజీ అవసరం లేదని, కేవలం పట్టుదల, ఆచరణాత్మక పని తీరు, ఒక కలను సాకారం చేసుకునే ధైర్యం ఉంటే చాలని బత్తిని మాధవ్ గౌడ్ నిరూపించారు.
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