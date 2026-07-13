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యూట్యూబ్‌ చూసి భలే తయారు చేశాడు - పోలీసులు మాత్రం జైలుకు పంపారు

యూట్యూబ్‌ చూసి వైన్‌ తయారీ చేసిన ఆంటోని - ఆదాయం కోసం మద్యం వ్యాపారం ప్రారంభం - ఎక్సైజ్‌ శాఖ నిబంధనలకు విరుద్ధం కావడంతో అరెస్ట్​ చేసిన పోలీసులు

Making Wine By Watching Youtube
యూట్యూబ్‌ చూసి వైన్‌ తయారీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 6:33 PM IST

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Making Wine By Watching Youtube : ఇంటర్నెట్​ అందుబాటులోకి వచ్చాక వంటింట్లో తయారు చేయలేని పదార్థం లేదు. ఇక యూట్యూబ్‌ పుణ్యమా అని నోరూరించే వంటకాలు తయారు చేస్తున్నారు. అమ్మమ్మల కాలంనాటి వంటకాల నుంచి విదేశాల్లో దొరికే వెరైటీల వరకూ అన్నీ అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. తాము తయారుచేసిన వాటిని తోటివారితో పంచుకొని అందరూ మెచ్చుకుంటుంటే మురిసిపోతారు. అయితే అచ్చంగా అలానే చేశాడో పెద్దమనిషి. యూట్యూబ్​ చూసి ఓ పదార్థం చేయాలని నిర్ణయించుకొని, అందుకు తగిన సామాగ్రిని సమకూర్చుకున్నాడు. రుచి చూసిన వారు ఆహా, ఓహో అంటూ కితాబిచ్చారు. దీంతో దాన్నే వ్యాపారంగా మలచుకున్నాడు. అయితే పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్ రివర్స్​ అయింది.

సింపుల్​గా ఉందేంటి అనుకున్నాడేమో : హైదరాబాద్‌ మల్కాజ్‌గిరి ప్రాంతానికి చెందిన ఆంటోనీ పీటర్ యూట్యూబ్‌లో వైన్ తయారీకి సంబంధించిన వీడియోలను చూశాడు. ఇంత సింపుల్​గా ఉందేంటి అనుకున్నాడేమో, తానే స్వయంగా రంగంలోకి దిగాడు. మార్కెట్‌ నుంచి వివిధ రకాల పండ్లను సేకరించి సహజ పద్ధతిలో వైన్‌ తయారు చేశాడు. తాను చేసిన వైన్​ను ముందుగా ఫ్రెండ్స్​కు రుచి చూపించాడు.

యూట్యూబ్‌ చూసి వైన్‌ తయారీ (ETV Bharat)

ఏడు రకాల వైన్లు, డోర్​ డెలివరీలు : ఆ వైన్​ రుచి చూసిన వాళ్లంతా పొగడ్తల వర్షం కురిపించారు. ఇంకేముంది దాన్నే వ్యాపారంగా మార్చాడు. కేవలం ఒకే రకమైనది కాకుండా, కస్టమర్ల అభిరుచులకు తగ్గట్టు ఏడు రకాల వైన్లను సిద్ధం చేస్తున్నాడు. దీంతో పాటు కస్టమర్లను ఆకట్టుకొనేందుకు వీలుగా డోర్​ డెలివరీ ఆప్షన్​ కూడా ఇచ్చాడు. అలా ఆరు నెలల కాలం గడిచింది. వైన్ రుచి కాస్తా పోలీసులకు చేరింది. అక్కడకొచ్చిన పోలీసులకు ఆ సీన్​ చూసి ఖంగుతిన్నంత పనైంది.

ఈ వైన్ తయారీ చేస్తున్న ఆంటోని ఇంటిపై దాడులు చేశారు. ఆరేడు నెలలుగా ఈ వ్యాపారాన్ని రహస్యంగా నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. నగరంలో అనేక ప్రాంతాల్లో సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వైన్​తో పాటు సామాగ్రిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆంటోనిని అరెస్ట్​ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

"పీటర్ ఆంటోని వైన్‌ వ్యాపారాన్ని ఆరేడు నెలలుగా రహస్యంగా నడుపుతున్నాడు. ప్రభుత్వ అనుమతులు, ఎక్సైజ్ శాఖ నిబంధనలతో సంబంధం లేకుండా ఇంట్లోనే వైన్ తయారు చేశాడు. వైన్​ విక్రయించి బాగానే లాభాలను గడించాడు. కస్టమర్ల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా ద్రాక్ష , అనాస, జామ, మోసాంబి, సపోట, అరటి పండ్లతో పాటు వినూత్నంగా తమలపాకు ఫ్లేవర్‌తోనూ వైన్​ తయారు చేశాడు. నేరేడ్‌మెట్, సికింద్రాబాద్, కాప్రా ప్రాంతాల్లోని కస్టమర్లకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది" - హనుమంతరావు, ఎక్సైజ్‌శాఖ సూపరింటెండెంట్‌, మల్కాజ్‌గిరి

పీటర్​ ఆంటోని నుంచి సుమారుగా రూ.1,50,000 విలువైన 377 లీటర్ల వైన్‌, తయారీ సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. సరైన నిర్ధరణ పరీక్షలు లేకుండా తయారీ చేసిన వైన్​ కారణంగా ప్రాణాలకు హానికలిగే అవకాశం ఉందని ఎక్సైజ్​శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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MAKING WINE BY WATCHING YOUTUBE
యూట్యూబ్​ చూసి వైన్ తయారీ
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MAKING WINE BY WATCHING YOUTUBE

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