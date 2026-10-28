మడ్డువలస జలాశయానికి పోటెత్తిన వరద - నాగావళిలోకి భారీగా నీటి విడుదల
తుపాను వర్షాలకు విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలంలోని మడ్డువలస జలాశయానికి భారీగా వరద చేరుతోంది. దీంతో ఆరు గేట్లు ఎత్తి 19,750 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగావళి నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:13 PM IST
Madduvalasa Reservoir Gates Opened : విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలంలోని మడ్డువలస జలాశయానికి వరద పోటెత్తింది. రాష్ట్రంలో తుపాను ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో ప్రాజెక్టు అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. జలాశయం ఆరు ప్రధాన గేట్లను పైకెత్తి, 19,750 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువనున్న నాగావళి నదిలోకి విడిచిపెట్టారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో నదులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వేగావతి, సువర్ణముఖీ నదుల ద్వారా భారీగా వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ రెండు నదుల ద్వారా సుమారు 10,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు మడ్డువలస జలాశయంలోకి వచ్చి చేరుతోంది. వర్షాల తీవ్రత దృష్ట్యా వరద ఉద్ధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ప్రాజెక్టు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు నీటిమట్టాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
జలాశయంలోకి వస్తున్న వరద నీటిని అంచనా వేసిన అధికారులు ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. ఈ మేరకు ప్రాజెక్టు వద్ద ఉన్న ప్రధాన 6 గేట్ల ద్వారా 19,750 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగావళి నదిలోకి విడిచిపెడుతున్నామని డీఈఈ అర్జున్ తెలిపారు. మడ్డువలస ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 65 మీటర్లు కాగా, ప్రస్తుతం జలాశయంలో నీటిమట్టం 62.70 మీటర్లకు చేరుకుందని ఆయన వివరించారు. నాగావళి నదిలోకి భారీగా వరద నీటిని విడుదల చేస్తుండటంతో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.