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ఆలయం కోసం ఏకమైన గ్రామం - రూ.కోటి విరాళాలతో అద్భుత నిర్మాణం

శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి ఆలయం కోసం గ్రామస్థులంతా ఏకం - అన్నల గుప్పిట నుంచి అభివృద్ధి వైపు గ్రామం అడుగులు - గుడి నిర్మాణ పనులకు 8 ఏళ్ల క్రితమే శ్రీకారం

From Naxalites Village To Develpment
From Naxalites Village To Develpment (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 2:46 PM IST

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From Naxalites Village To Develpment : నిజామాబాద్‌ జిల్లాకు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకొని ఉండే మదన్​పల్లి, ఒకప్పుడు తుపాకుల మోతతో దద్దరిల్లేది. వర్గపోరు, పగా ప్రతీకారాలతో అట్టుడికేది. రాజకీయ ఆధిపత్య పోరులో నలిగిపోయింది. ఫలితంగా అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో నిలిచిపోయింది. కానీ గ్రామస్థుల్లో వచ్చిన మార్పు వారిని ఐక్యత వైపు నడిపించింది. గత పదిహేనేళ్లుగా గ్రామస్థులంతా ఐక్యంగా ముందుకు సాగుతూ, గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ ఉన్న విభేదాలను దూరంపెట్టి అంతా ఒకటైయ్యారు. తలా కొంత డబ్బులు జమ చేసి ఏకంగా రూ.కోటికి పైగా సమకూర్చారు. అందమైన శివాలయాన్ని నిర్మించి ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచారు.

దేశ్​ముఖ్​ ​కుటుంబంతో సహకారం : మాణికేశ్వర్​రావు దేశ్​ముఖ్​కు చుట్టూ ఉన్న గ్రామాల్లో మంచి పలుకుబడి ఉండేది. ఆ కుటుంబం దానధర్మాలు చేసి అందరి మన్ననలు అందుకునేవారు. ఆయన భార్య విజయబాయి కూడా అదే మార్గంలో నడిచేవారు. మదన్​పల్లిలో శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తే పూర్తిగా సహకరిస్తారని గ్రామస్థులకు హామి ఇచ్చారు. అపుడు దాదాపుగా రూ.2 కోట్లు విలువ చేసే స్థలాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. గ్రామంలో ఆలయ నిర్మాణం కోసం ఎనిమిదేళ్ల క్రితం శ్రీకారం చుట్టారు. ముందుగా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ నిధులతో పనులు మొదలు పెట్టారు. ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ తమకు తోచినంత చేసిన సాయంతో చేయూతనిచ్చారు.

ఆలయంలోని విగ్రహాలు హుజూరాబాద్​ నుంచి : శిల్ప కళాకారులు ఆలయాన్ని వాస్తు ప్రకారం తీర్చిదిద్దారు. వేద పండితుల సూచనల మేరకు హుజూరాబాద్ నుంచి కృష్ణశిల విగ్రహాలు, 43 ఫీట్ల ఎత్తు గల ఏకశిల ధ్వజస్తంభాన్ని తెప్పించారు. అందరూ కలిసి గుడి కోసం రూ. కోటి విరాళాలతో అద్భుతమైన ఆలయాన్ని నిర్మించారు. కన్నుల పండువగా విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన చేశారు.

ఆలయాభివృద్ధి కోసం చందాలు ఇంకా వస్తున్నాయి. ప్రహారీ నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేస్తామని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్​గౌడ్​ హామీ ఇచ్చారు. గ్రామస్థుల సహకారాన్ని ఎప్పటికీ మరిచిపోలేం

- ఆర్​. లావణ్య, సర్పంచి

మదనపల్లిలో నక్సలైట్లు : నిజామాబాద్​ జిల్లా కేంద్రానికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే మదన్​పల్లి 1990వ సంవత్సరం నుంచి ఆరేళ్లపాటు ఓ వైపు పోలీసులు, మరో వైపు అన్నల గుప్పిట్లో వణికిపోయింది. ఊర్లో సగం మంది మావోయిస్టులకు సానుభూతిపరులుగా ఉండేవారు. 90 మంది యువకులు నక్సలైట్లకు అనుకూలంగా వ్యవహరించేవారు. అప్పటి ఎస్పీ మీనా ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు ఆ గ్రామంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. నిరంతరం తనిఖీలతో హడలెత్తించేవారు. ఈ క్రమంలో అదే సంవత్సరం జూన్​ 11న స్థానికులైన ప్రసాద్​(దళనాయకుడు)తో పాటు స్వామి, నర్సక్క, ఎదురుకాల్పుల్లో హతమయ్యారు. అంతకు కొన్ని రోజుల ముందే నక్సల్స్​ సానుభూతిపరులైన కాంతారావు, ఒడ్డెన్నలు అదృశ్యమయ్యారు.

1996లో ఇన్​ఫార్మర్​ అన్న నెపంతో సాయిలు అనే యువకుడు దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. నక్సలైట్లు ఆయనను చంపేసి తన తలను గ్రామంలోని గాంధీ విగ్రహం ముందు పెట్టి ప్రజలను హెచ్చరించారు. అప్పటి నుంచి ఊర్లో భయానక వాతావరణం నెలకొంది. పగలు సైతం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు యువకులు భయపడేవారు.

ఆధిపత్య పోరుతో గ్రామం అతలాకుతలం : చాలారోజుల పాటు పోలీసులు, అన్నల మధ్య స్థానికులు, 1997 నుంచి రాజకీయ ఆధిపత్యం కోసం జరిగిన పోరులో నలిగిపోయారు. నాయకుల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా ఉండేది పరిస్థితి. ఘర్షణలు, కొట్లాటలు నిత్యకృత్యంగా ఉండేవి. అధికారులు సైతం అక్కడికి వెళ్లాలంటే వణికిపోయేవారు. కనీసం విద్య, వైద్యం, తాగు, సాగు నీరు సౌకర్యాలకు కూడా మదన్​పల్లి నోచుకోలేకపోయింది.

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TAGGED:

MADANAPALLE VILLAGE IN NIZAMABAD
NEELAKANTESHWARA TEMPLE
NAXALITES STORY IN MADANAPALLE
మదనపల్లెలో నీలకంఠేశ్వరాలయం
FROM NAXALITES VILLAGE DEVELPMENT

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