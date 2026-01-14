మదనపల్లె రహదారులకు మహర్దశ - తగ్గిన దూరాభారం
కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో అద్భుతంగా తయారైన జాతీయ రహదారులు - 55.90 కి.మీ రహదారి నిర్మాణానికి రూ.1,577 కోట్లు వ్యయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 7:56 PM IST
Madanapalle Roads: మదనపల్లె వాసులు తిరుపతి, రాయచోటి, అనంతపురం వెళ్లాలంటే ప్రయాణం ఒకప్పుడు నరకప్రాయంగా ఉండేది. సరైన రహదారి వ్యవస్థ లేక ప్రజలు అవస్థలు పడేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మారిపోయాయి. మదనపల్లె కేంద్రంగా ఏర్పడిన అన్నమయ్య జిల్లాలో జాతీయ రహదారులకు మహర్దశ వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో జాతీయ రహదారులు అద్భుతంగా తయారయ్యాయి.
మదనపల్లె నుంచి పీలేరుకు: మదనపల్లె నుంచి పీలేరుకు 55.90 కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి రూ.1,577 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. పీలేరు నుంచి తిరుపతి సమీపంలోని చెర్లోపల్లె వరకు 38.17 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండగా 18.10 కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణాన్ని రూ.360 కోట్లతో పూర్తి చేశారు. ఈ రహదారి పూర్తయినప్పటి నుంచి మదనపల్లె, పరిసర మండలాల నుంచే కాకుండా కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ప్రయాణికులు, వాహనాల సంఖ్య కూడా భారీగా పెరిగింది.
2.30 గంటల్లో తిరుపతి చేరుకునేలా: మదనపల్లె-తిరుపతి రహదారి ప్రారంభం కావడంతో రవాణా సౌలభ్యం పెరిగింది. గతంలో తిరుపతి వెళ్లాలంటే 3.30 గంటల సమయం పట్టేది. ఇప్పుడు 2.30 గంటల్లోనే తిరుపతికి చేరుకునేలా మారింది. సత్యసాయి జిల్లాకు సులువుగా మదనపల్లె నుంచి ములకల చెరువు రోడ్డు విస్తరణ కోసం 40.46 కిలోమీటర్లకు గాను రూ.342.91 కోట్లు కేటాయించి పనులు పూర్తి చేశారు. దీంతో మదనపల్లె నుంచి సత్యసాయి జిల్లాకు వెళ్లేందుకు రవాణా సౌలభ్యం పెరిగింది.
రాయచోటి నుంచి చాగలమర్రి ప్రాంతానికి జాతీయ రహదారి నిర్మాణానికి రూ.1,250 కోట్లతో పనులు చేపట్టారు. రాయచోటి నుంచి వేంపల్లె వరకు రూ.250 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రోడ్ల నిర్మాణాలు అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. దీంతో వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు వెళ్లే మార్గం పూర్తయింది. రాయచోటి నుంచి చిత్తూరు వెళ్లే జాతీయ రహదారి పనులు జరుగుతున్నాయి. జిల్లాలోని మదనపల్లె, పీలేరు, రాయచోటి పరిధిలో రాచమార్గాలుగా మారడంతో రవాణా సౌకర్యాలు పెరగడంతో పాటు మదనపల్లెలోని హార్సిలీ హిల్స్కు కూడా పర్యాటకులు పెరుగుతున్నారు.
రేపు ప్రారంభం కానున్న కాజా-గొల్లపూడి బైపాస్: విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్లో కాజా నుంచి గొల్లపూడి, ఏలూరు వైపు (ఒకవైపు) వెళ్లే వాహనాలను సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ నెల 15 (గురువారం) నుంచి అనుమతించనున్నారు. ట్రయల్ రన్ కింద ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, బస్సులు, లారీలు ఇలా అన్ని రకాల వాహనాలు బైపాస్లో ప్రయాణించేందుకు అవకాశం కల్పించనున్నారు. ఈ మేరకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
బుధవారం బైపాస్ను ఒకసారి పరిశీలించి గురువారం నుంచి వాహనాలను అనుమతించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దీంతో చెన్నై, గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు కాజా టోల్గేట్ దాటిన తర్వాత పశ్చిమ బైపాస్లోకి వచ్చి గొల్లపూడి మీదుగా చిన్నఅవుటపల్లి వరకు వెళ్లి, అక్కడ ఏలూరువైపు హైవేలోకి చేరుకొని వెళ్లిపోవచ్చు. ఇప్పటికే గొల్లపూడి నుంచి చిన్నఅవుటపల్లి మీదుగా వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. గురువారం కాజా వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేరుగా ఏలూరువైపు వెళ్లొచ్చు.
గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాల కోసం: అలాగే గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఈ బైపాస్లో గొల్లపూడి వద్ద విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేలోకి చేరుకొని హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లిపోవచ్చు. దీంతో గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాల్లో ఏలూరు, హైదరాబాద్ వెళ్లే వాహనాలేవీ విజయవాడ నగరంలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే ఈ పశ్చిమ బైపాస్లో గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు మాత్రం ప్రస్తుతం కాజా వరకు వచ్చేందుకు అవకాశం లేదని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు తెలిపారు. మధ్యలో కొన్ని చోట్ల పనులు జరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఆ వాహనాలకు ప్రస్తుతం అనుమతి ఉన్నట్లే గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చేటప్పుడు కృష్ణా నది పై వంతెన, సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు దాటిన తర్వాత మంగళగిరి-మందడం రోడ్డులోకి చేరుకొని సచివాలయం, హైకోర్టు వైపు వెళ్లొచ్చని తెలిపారు.
ముగిసిన గండికోట వారసత్వ ఉత్సవాలు - అలరించిన డ్రమ్స్ కళాకారుడు శివమణి ప్రదర్శన
విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థుల కోసం డిజిటల్ లైబ్రరీ - ప్రారంభించిన మంత్రి లోకేశ్