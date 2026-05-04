జీఐ గుర్తింపు వస్తే- మదనపల్లె పట్టుచీరలకు రెక్కలు
మదనపల్లె పట్టుచీరలకు దేశవ్యాప్త ఖ్యాతి- నెలకు రూ.12.8 కోట్ల వ్యాపారం- నీరుగట్టువారిపల్లె నేతన్నల నైపుణ్యం- రూ.70 వేల వరకు పలికే పట్టుచీరలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 12:23 PM IST
Madanapalle Neerugattupalle Silk Sarees GI Tag Demand: చేనేత కార్మికుల నైపుణ్యానికి నిలువెత్తు రూపం అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె నీరుగట్టువారిపల్లె పట్టుచీరలు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ చీరలు ఇప్పుడు విదేశాలకూ ఎగుమతి అవుతున్నాయి. జెరీ చెక్స్, బుట్టా, బ్రోకెడ్, ఎంబోస్, ఫ్యాన్సీ రకాల్లో రూపొందే ఈ చీరలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.
నీరుగట్టువారిపల్లెలో ప్రస్తుతం 6 వేల నుంచి 7 వేల చేనేత మగ్గాలు నడుస్తున్నాయి. నెలకు సుమారు 28 వేలకు పైగా పట్టుచీరలు తయారవుతున్నాయి. ఇక్కడ 200కు పైగా పట్టుచీరల దుకాణాలు ఉన్నాయి. నెలకు రూ.12.80 కోట్ల మేర వ్యాపారం జరుగుతోందని అంచనా. పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లో అమ్మకాలు మరింత పెరుగుతాయి. ఒక్కో చీర ప్రారంభ ధర రూ.3 వేల నుంచి డిజైన్, నాణ్యతను బట్టి రూ.70 వేల వరకు పలుకుతోంది.
జీఐ గుర్తింపుతో మరింత విస్తరణ: భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ) లభిస్తే డిజైన్లకు చట్టబద్ధమైన హక్కులు వస్తాయి. నకిలీ ఉత్పత్తులకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. దేశ, విదేశీ మార్కెట్లో ప్రత్యేక బ్రాండ్గా గుర్తింపు లభిస్తుంది. నేతన్నే స్వయంగా చీర ధర నిర్ణయించి విక్రయించుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. జీఐతో కుటీర పరిశ్రమలు విస్తరించి వేలాది మంది కార్మికుల జీవనోపాధి మెరుగుపడుతుంది.
విదేశాలకూ మన ఖ్యాతి: 1983లో ఒక్క మగ్గంతో మొదలైన నీరుగట్టువారిపల్లె చేనేత ప్రస్థానం నేడు వేల మగ్గాలతో చేనేత హబ్గా ఎదిగింది. రాయలసీమలో ధర్మవరం తర్వాత పట్టుచీరల తయారీలో ఈ ప్రాంతానికే పేరుంది. పదేళ్ల క్రితం ఇక్కడ 15 వేలకు పైగా మగ్గాలు ఉంటే, ప్రస్తుతం 6 వేలకు తగ్గాయి. అయినా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 20 వేల నుంచి 25 వేల మంది ఈ రంగంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు.
కంచి రకాలు, బ్రోకెట్, ఫ్యాన్సీ బుట్టా డిజైన్లతో పాటు కంప్యూటర్ డిజైన్లతోనూ చీరలు తయారు చేస్తున్నారు. సింగపూర్, దుబాయ్, మలేషియా, శ్రీలంక వంటి దేశాలకు ఇక్కడి చీరలు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. బ్రాండ్ లేకపోయినా నాణ్యత, ఆకట్టుకునే డిజైన్లతో కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఏపీలోని ప్రధాన నగరాలకు సరఫరా అవుతున్నాయి. పండుగలు, శుభకార్యాలకు ప్రముఖులు, ఉన్నతాధికారులు, వ్యాపారులు సైతం నేరుగా నీరుగట్టువారిపల్లెకు వచ్చి చీరలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. నెలకు రూ.12 కోట్ల నుంచి రూ.15 కోట్ల వరకు వ్యాపారం జరుగుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. నైపుణ్యం ఉన్నా బ్రాండ్ లేకపోవడంతో జాతీయ స్థాయిలో ఆశించిన గుర్తింపు రాలేదని నేతన్నలు వాపోతున్నారు.
