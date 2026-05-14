ETV Bharat / state

మచిలీపట్నం-రేపల్లె రైల్వేలైన్‌కు కార్యరూపం - రూ.2,816 కోట్లతో పట్టాలెక్కనున్న ప్రాజెక్టు

మచిలీపట్నం-రేపల్లె రైల్వే లైన్ త్వరలోనే ప్రారంభం - ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం త్వరలోనే ఊపనున్న పచ్చజండా - రైల్వే లైన్ మచిలీపట్నాన్ని రేపల్లెతో కలుపుతూ 47.60 కిలోమీటర్ల దూరం మేర

Machilipatnam Repalle Railway Line
Machilipatnam Repalle Railway Line (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Machilipatnam Repalle Railway Line : మచిలీపట్నం-రేపల్లె రైల్వే లైన్ త్వరలోనే ఒక రూపు సంతరించుకోనుంది. సుమారు రూ.2,816 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మాణ పనులను చేపట్టేందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. రైల్వే బోర్డు ఆమోదం తెలిపిన అనంతరం, 'తుది స్థాన నిర్ధారణ సర్వే' (Final Location Survey) పూర్తయింది. అధికారులు సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికను (Comprehensive Project Report) ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. ఈ సర్వే పనులు పూర్తి కావడానికి ఏడాదిన్నర సమయం పట్టింది.

ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం త్వరలోనే పచ్చజెండా ఊపనుందని భావిస్తున్నారు. దీనితో దివిసీమ మచిలీపట్నం ప్రజల దశాబ్దాల ఆకాంక్ష నెరవేరే తరుణం ఎట్టకేలకు ఆసన్నమైంది. ఈ పనులను ప్రారంభించాలని కోరుతూ ఎంపీ బాలశౌరి, రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ను కేంద్ర అధికారులను పార్లమెంటు లోపల, వెలుపల అనేక సందర్భాల్లో పదేపదే కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆయన చేసిన నిరంతర కృషి ఇప్పుడు ఫలితాలను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

47 కి.మీ 6 స్టేషన్లు : ఈ రైల్వే లైన్ మచిలీపట్నాన్ని రేపల్లెతో కలుపుతూ 47.60 కిలోమీటర్ల దూరం మేర విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మొత్తం 70 వంతెనలు, 24 అండర్‌బ్రిడ్జిల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఈ మార్గంలో పెనుమూడి, అవనిగడ్డ, మోపిదేవి, చల్లపల్లి, మజేరు, రుద్రవరం అనే ఆరు రైల్వే స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రాజెక్టును నాలుగేళ్లలో పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

బందరు పోర్టుకు అత్యంత కీలకం : మచిలీపట్నం పోర్టు నిర్మాణం పూర్తి కాకముందే ఈ కొత్త రైల్వే లైన్ అందుబాటులోకి వస్తే, సరుకు రవాణాకు ఇది ఒక కీలకమైన వనరుగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్‌పై ఉన్న ట్రాఫిక్ భారాన్ని తగ్గించడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. కోల్‌కతా - చెన్నై మధ్య రాకపోకలు సాగించే రైళ్లు విజయవాడను దాటవేసి దానికి బదులుగా మచిలీపట్నం మీదుగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ప్రయాణ దూరం 55 కిలోమీటర్లు తగ్గుతుంది. తత్ఫలితంగా ప్రయాణ సమయం సరుకు రవాణా ఖర్చులు రెండూ తగ్గుతాయి. ఈ మార్గం తీరప్రాంతానికి ఒక కీలకమైన జీవనాడిగా ఆవిర్భవించనుంది.

DPRకు రైల్వే బోర్డు ఆమోదం :

"మచిలీపట్నం-రేపల్లె రైల్వే లైన్‌కు సంబంధించిన 'తుది స్థాన నిర్ధారణ సర్వే' పూర్తయింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన 'వివరాల ప్రాజెక్టు నివేదిక' (DPR)కు రైల్వే బోర్డు తన ఆమోదాన్ని తెలిపింది. మంత్రివర్గ ఆమోదం అతి త్వరలో లభించనుండగా, తద్వారా పనుల ప్రారంభానికి మార్గం సుగమమవుతుంది. రైల్వే శాఖ సర్వే మార్గ పటాన్ని (route map) తన 'ATLAS' వ్యవస్థలో అధికారికంగా అప్‌లోడ్ చేసింది. ఈ కీలకమైన రైల్వే ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం సాధించడంలో సహకరించిన రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ రైల్వే అధికారులకు కృతజ్ఞతలు". -బాలశౌరి, ఎంపీ

అనంత జిల్లా రైల్వే అభివృద్ధిలో మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టం - గుంతకల్లు కేంద్రంగా కీలక రైల్వే సేవలు ప్రారంభం

ఏపీకి నాలుగువైపులా బుల్లెట్ ట్రైన్ - గంటకు 600 కి.మీ. వేగంతో దూసుకెళ్లేలా

TAGGED:

NEW RAILWAY LINE IN AP
NEW RAILWAY ROUTE
మచిలీపట్నం రేపల్లె రైల్వే లైన్
NEW RAILWAY LINE DPR
MACHILIPATNAM REPALLE RAILWAY LINE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.