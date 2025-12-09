పార్థివదేహానికి పెళ్లి గౌను, ఉంగరాలు - వారి ప్రేమకు చిహ్నం బందర్ 'తాజ్మహల్'
మచిలీపట్నంలోనూ శతాబ్దాల నాటి ప్రేమ చిహ్నం - ప్రియురాలి మరణానంతరం శరీరం కుళ్లిపోకుండా రసాయనాలు పూసి గాజు పేటికలో భద్రపరిచిన ప్రియుడు
Machilipatnam English Church Known South Indias Taj Mahal : ప్రేమకు గుర్తులుగా తాజ్మహల్, చార్మినార్ వంటి గొప్ప కట్టడాలు మనకు తెలిసిందే. అయితే తమ ప్రేమను ప్రదర్శించేందుకు ఎన్నో మార్గాలు ఎంచుకుని నేటికీ ప్రేమకు తార్కానాలుగా నిలుస్తున్న ప్రాంతాలు, ఘటనలు, కథలు ఉన్నాయి. ఆగ్రాలోని తాజ్మహల్ ప్రేమకు చిహ్నమని అందరికీ తెలిసిందే. అంతటి కట్టడం కాదు కానీ ఎప్పుడో శతాబ్దాల నాటి ప్రేమకు చిహ్నం మచిలీపట్నంలోనూ ఉందంటున్నారు స్థానికులు. దానిని బందరు తాజ్మహల్ అంటారు.
సహజీవనం ద్వారా తమ ప్రేమను పదిలపర్చుకున్నారు : 18వ శతాబ్దంలో ఇంగ్లండ్ నుంచి వచ్చిన సైనికాధికారి కెప్టెన్ రాబిన్సన్, ఆయన భార్య హరియత్, కుమార్తె అరబెల్లా బందరులో ఉండేవారు. అప్పట్లో సైనిక కేంద్రానికి మేజర్గా ఉండే జనరల్ పాటర్, అరబెల్లా సౌందర్యానికి ఆకర్షితుడై ప్రేమిస్తున్నట్లు చెప్పడంతో ఆమె అంగీకరించింది. కానీ వారి వివాహానికి అరబెల్లా తండ్రి, క్రైస్తవ మతాధిపతులు అంగీకరించలేదు. దీంతో వారివురు సహజీవనం ద్వారా తమ ప్రేమను పదిలపర్చుకున్నారు.
ప్రియుడు చేతుల్లోనే తుదిశ్వాస విడిచింది : అదే సమయంలో ఆంగ్ల సిపాయిల మధ్య అంతర్గత గొడవలు తీవ్రమవడంతో బ్రిటన్రాజు సైనిక అధికారుల పదోన్నతులు నిలిపివేశారు. రాబిన్సన్ పదవి కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. తాను పదవి కోల్పోవడానికి పాటర్ కారణమని భావించి తన కూతురు అరబెల్లా పాటర్ను కలవకుండా కట్టుదిట్టం చేశారు. పాటర్ను కలవలేక బాధతో అనారోగ్యానికి గురైన అరబెల్లా మంచం పట్టింది. ఆమె 1809 నవంబరు 6న తన ప్రియుడు పాటర్ చేతుల్లోనే తుదిశ్వాస విడిచింది.
ప్రేయసి మృతదేహాన్ని తరచూ చూసుకునేలా ఏర్పాట్లు : పెళ్లి కాకముందే కాపురం చేశారన్న నెపంతో మతపెద్దలు అరబెల్లా మృతదేహాన్ని బందరుకోట ఆంగ్ల శ్మశానవాటికలో ఖననం చేయడానికి అంగీకరించలేదు. పాటర్ తన ప్రియురాలు వివాహానికి సిద్ధం చేసుకున్న పెళ్లిగౌను, ఉంగరాలు ఆమె పార్థివదేహానికి తొడిగి శరీరం కుళ్లిపోకుండా రసాయనాలు పూసి గాజు పేటికలో భద్రపరిచారు. మాచవరంలో 15 ఎకరాలు కొని అక్కడే పాతిపెట్టారు. తన ప్రేయసి మృతదేహాన్ని తరచూ చూసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆ తరవాత సమాధి మీద 1814లో చర్చి నిర్మించి 1818లో బ్రిటీషు ప్రభుత్వానికి అప్పగించారు. పాటర్ మద్రాసు బదిలీ అయ్యాక అక్కడే చనిపోయారు. ప్రస్తుత ఇంగ్లీషు చర్చి ఆవరణలోని సమాధి వారి ప్రేమను నేటి తరానికి చాటి చెబుతోంది.
మచిలీపట్నంలో డచ్ ప్రేమికుడి కథ - శతాబ్దాల నాటి సమాధే సాక్ష్యం
డచ్ ప్రేమకథ : 17వ శతాబ్దంలో డచ్వారు మచిలీపట్నంలో వ్యాపారం చేయడానికి వచ్చారు. కాలక్రమంలో ఇక్కడే పరిశ్రమలు నెలకొల్పటంతో మరింత మంది ఇక్కడికి వలసొచ్చారు. అలా వచ్చినవారిలో జొహన్నెస్ క్రుజిఫ్ ఒకరు. అతను ఓ ఫ్యాక్టరీలో క్లర్క్గా పని చేసేవారు. డచ్ వ్యాపారి కుమార్తె కేథరినా వాన్డెన్బ్రియాన్ను జొహన్నెస్ అమితంగా ఇష్టపడ్డారు. ఆమె కూడా అతని ప్రేమను అంగీకరించింది. వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధపడి కేథరినా తల్లిదండ్రులను ఒప్పించారు. అంతలోనే కొందరు కేథరినా వ్యక్తిత్వం గురించి జొహన్నెస్కు చెడుగా చెప్పారు. అతను ఆమెను దూరం పెట్టాడు. ఎడబాటును తట్టుకోలేని కేథరినా అనారోగ్యంతో చనిపోయింది. ఆ తర్వాత మూడు నెలలకు జొహన్నెస్ కూడా తనువు చాలించాడు. అతని కోరిక మేరకు కేథరినా సమాధి పక్కనే పూడ్చిపెట్టి ఒకే సమాధి ఏర్పాటు చేశారు.
