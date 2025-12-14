ETV Bharat / state

బంగారం 'భగభగ' - బందరు నగ 'ధగధగ' - సామాన్యుల చూపు 'గిల్టు' వైపే

సామాన్యుల చూపు 'గిల్టు' వైపు - దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్న మచిలీపట్నం ఆభరణాలు - 50 వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న కుటీర పరిశ్రమ

MACHILIPATNAM IMITATION JEWELLERY
Machilipatnam Imitation Jewellery Industry (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 2:18 PM IST

Machilipatnam Imitation Jewellery Industry: బంగారం ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. తులం బంగారం కొనాలంటే సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఈ తరుణంలో మహిళల చూపు మచిలీపట్నం (బందరు) నగల వైపు మళ్లింది. అచ్చం బంగారంలాగే మెరిసిపోయే ఈ 'బందరు లడ్డు' లాంటి నగలకు ఇప్పుడు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ నాణ్యత, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త డిజైన్లు దొరుకుతుండటంతో మహిళలు ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. వన్‌ గ్రామ్‌ గోల్డ్, గిల్టు నగల తయారీకి బందరు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడి నుంచి నిత్యం పెద్ద ఎత్తున దేశంలోని ప్రధాన నగరాలకు కొరియర్లు వెళ్తున్నాయి.

దేశమంతా బందరు క్రేజ్: మచిలీపట్నంలో తయారైన నగలకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్ ఉంది. కోల్‌కతా, రాజ్‌కోట్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, ముంబయి వంటి మహానగరాలకు ఇక్కడి నుంచి ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయి. కేవలం రూ.20 ముక్కుపుడక నుంచి రూ.2 వేల విలువ చేసే నెక్లెస్ వరకు ఇక్కడ లభిస్తాయి. డిమాండ్ పెరగడంతో 2014 నుంచి పోతేపల్లి జ్యువెలరీ పార్కులో తయారీని మరింత విస్తృతం చేశారు.

50 వేల మందికి జీవనోపాధి: దేశానికి గిల్టు నగలను పరిచయం చేసిందే మచిలీపట్నం వ్యాపారులు. ఒకప్పుడు ఇత్తడి, రాగి లోహాలతో చేసేవారు. ఇప్పుడు అత్యాధునిక కెమికల్ ప్లేటింగ్‌తో రంగు వెలిసిపోకుండా తయారు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జ్యువెలరీ పార్క్, చిలకలపూడి, చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కలిపి సుమారు 400 పరిశ్రమలు నడుస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు 50 వేల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఈ పరిశ్రమ ఏడాదికి సుమారు రూ.120 నుంచి రూ.150 కోట్ల టర్నోవర్ సాధిస్తోందంటే దీని స్థాయిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

పెళ్లి కూతురు 'కిట్' అదుర్స్: వివాహ శుభకార్యాల్లో వధువుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'బ్రైడల్ కిట్స్' తయారు చేస్తున్నారు. ఈ కిట్‌లో పట్టీలు, వడ్డాణం, నెక్లెస్, తాళిబొట్టు, కమ్మలు, జుంకీలు, పాపిడిబిళ్ల, ఇలా మొత్తం 15 రకాల ఆభరణాలు ఉంటాయి. వీటి ధర కేవలం రూ.6 వేల నుంచి రూ.22 వేల మధ్యలో ఉంటుంది. బంగారం అయితే లక్షలు పోయాలి. కానీ ఇక్కడ వేలల్లోనే పని అయిపోతుండటంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వీటికే ఓటేస్తున్నాయి. సినిమాల్లో, నాటకాల్లో, ఫొటో షూట్‌లలో ఈ నగలు బాగా మెరుస్తుండటంతో ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ ఇచ్చి మరీ చేయించుకుంటున్నారు.

విదేశాలకు 'దేవుడి' ఆభరణాలు: కేవలం మనుషులకే కాదు, దేవుడి విగ్రహాలకు అలంకరించే ఆభరణాలకు కూడా బందరు ప్రసిద్ధి. దేవుడి ఆభరణాల తయారీ కోసమే ప్రత్యేకంగా 20 పరిశ్రమలు పని చేస్తున్నాయి. మలేసియా, సింగపూర్, శ్రీలంక, అమెరికా వంటి దేశాలకు ఈ ఆభరణాలు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఈ పరిశ్రమ ఈనాటిది కాదు. దీనికి శతాబ్దానికి పైగా చరిత్ర ఉంది.

"ఈ నగలకు 120 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. సారిపల్లి సాంబయ్య అనే వ్యక్తి చిలకలపూడిలో ఇద్దరు పనివాళ్లతో ఈ కట్టు నగల పరిశ్రమను స్థాపించారు. అది నేడు వేల మందికి అన్నం పెడుతోంది. యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఈ ఏడాది 'స్కిల్‌ హబ్‌' ద్వారా 600 మందికి శిక్షణ ఇచ్చాం. వారిలో 350 మందికి ఉపాధి కల్పించాం. పనిని బట్టి నెలకు రూ. 8 వేల నుంచి 30 వేల వరకు వేతనాలు ఇస్తున్నాం." - జితేంద్ర, ఇమిటేషన్‌ జ్యువెలరీ అసోసియేషన్‌ కార్యదర్శి

