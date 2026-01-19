టీడీపీ నేతల జంట హత్యల కేసు - మూడ్రోజుల పోలీస్ కస్టడీకి పిన్నెల్లి సోదరులు
పిన్నెల్లి సోదరులను మూడు రోజుల పోలీస్ కస్టడీకి ఇచ్చిన మాచర్ల కోర్టు - ఈనెల 20, 21, 22 తేదీల్లో పిన్నెల్లి సోదరులతోపాటు కేసులో ఏ8 వెంకట్రెడ్డిని కూడా విచారించనున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 9:58 PM IST
Police Custody to Pinnelli Brothers : పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, అతని సోదరుడు వెంకటరామిరెడ్డిని మూడ్రోజుల పోలీస్ కస్టడీకి మాచర్ల కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో, ఈ నెల 20, 21, 22 తేదీల్లో పోలీసులు వారిని విచారించనున్నారు. టీడీపీ నేతల జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులు నెల్లూరు జైలులో రిమాండ్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. వీరితోపాటు ఈ కేసులో ఏ8 నిందితుడిగా ఉన్న వెంకట్రెడ్డిని కూడా పోలీసులు మూడ్రోజులపాటు కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం గుంటూరు జైలులో ఉన్న వెంకట్రెడ్డిని నెల్లూరు జైలుకు తరలించి పిన్నెల్లి సోదరులతో కలిపి విచారించనున్నట్లు సమాచారం.
అసలేం జరిగిందంటే : 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉన్న పల్నాడులో టీడీపీ నేతలను అదే పార్టీకి చెందిన మరికొంత మంది హత్య చేసిన సంగతి తెలిసిందే. గుండ్లపాడుకు చెందిన జవిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు అలియాస్ మొద్దయ్య, అతని సోదరుడు జవిశెట్టి కోటేశ్వరరావు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హుజూర్నగర్ జిల్లాలో ఒక పెళ్లికి హాజరై బైక్పై గ్రామానికి తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఈ సమయంలో సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో పల్నాడు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బొదిలవీడు వద్దకు వచ్చేటప్పటికి ఓ స్కార్పియో వాహనం వేగంగా వచ్చి వీరి బైక్ను ఢీకొట్టి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లిపోయింది.
ఆపై కొన ఊపిరితో ఉన్న జవిశెట్టి కోటేశ్వరరావును రాయితో మోది చంపినట్లు పోలీసులు గుర్తించిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం ఆ వాహనాన్ని ఆక్కడే వదిలేసి నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. హత్య ఘటనలో పిన్నెల్లి సోదరుల కుట్ర, ప్రోద్భలం ఉందని, నిందితులు ఓ రెస్టారెంట్లో సమావేశమై హత్యకు కుట్ర పన్నినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైనట్లు అధికారులు గతంలోనే వివరించారు.
ముందస్తు బెయిల్కు అర్హత లేదు : పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులపై 302 సెక్షన్ కింద కేసు నమోదైెంది. ఈ కేసులో ఏ-1గా జవిశెట్టి శ్రీను, ఏ-2గా తోట వెంకట్రావు, ఏ-3గా తోట గురవయ్య, ఏ-4గా నాగరాజు, ఏ-5గా తోట వెంకటేశ్వర్లు, ఏ-6గా పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఏ-7గా పిన్నెల్లి వెంకట్రామిరెడ్డి ఉన్నారు.
ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ను కొట్టేస్తూ హైకోర్టు గత ఏడాది ఆగస్టు 29న ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ పిన్నెల్లి సోదరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. అంతేకాకుండా మధ్యంతర బెయిల్ను మంజూరు చేస్తూ గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అత్యున్నత న్యాయస్థానం రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించిన జస్టిస్ సందీప్ మెహతా హత్య కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులకు ముందస్తు బెయిల్కు అర్హత లేదని వెల్లడించారు.
పిన్నెల్లి సోదరులు విచారణకు సహకరించాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా, వారు సహకరించలేదని, సాక్షులను బెదిరించారని, సాక్ష్యాలను ట్యాంపరింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేశారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టుకు వివరించారు. వాదనలు విన్న ధర్మాసనం వారిని వెంటనే అరెస్టు చేసేందుకు ఎలాంటి అనుమతులు అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించింది.
ప్రస్తుతం టీడీపీ నేతల జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులు నెల్లూరు జైలులో రిమాండ్లో ఉన్నారు. తాజాగా మాచర్ల కోర్టు అనుమతితో పిన్నెల్లి సోదరులతోపాటు వెంకట్రెడ్డిని కూడా పోలీసులు మూడ్రోజులపాటు కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు.
