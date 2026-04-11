ETV Bharat / state

ప్రేమజంటల వీడియోలతో బెదిరింపులు, కోరిక తీర్చాలంటూ వేధింపులు - ఖాకీచకుడిపై సస్పెన్షన్ వేటు

పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో ఏఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు నిర్వాకం - ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమజంటల వీడియోలతో బెదిరింపులు - దర్యాప్తు చేసి ఏఎస్సైపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసిన పోలీసులు శాఖ

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Macherla ASI Srinivas Suspended : ఆపదలో ఉన్న అతివలకు అండగా ఉండాల్సిన రక్షక భటుడే అఘాయిత్యాలకు పాల్పడ్డాడు. ఆకతాయిల బారిన పడకుండా కాపాడాల్సిన అధికారి కామాంధుడిగా మారి వేధిస్తున్నాడు. పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో ఏఎస్సై వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ కావటంతో పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అతడిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు.

శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన ASI తన బాధ్యతల్ని విస్మరించి యువతుల్ని, మహిళల్ని లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసి పోలీసుశాఖకే మచ్చ తెచ్చాడు. పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల పోలీసు స్టేషన్‌లో శ్రీనివాసరావు ఏఎస్ఐగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. న్యాయం కోసం వచ్చిన వారికి రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసు కామంతో కళ్లు మూసుకుని పోయి అతివలను లైంగికంగా వేధించడం ప్రారంభించాడు.

పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏకాంతంగా ఉన్న జంటలు, కళాశాల విద్యార్థుల్నిలక్ష్యంగా బెదిరింపులకు పాల్పడేవారని శ్రీనివాసరావుపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పర్యాటక ప్రాంతాలు, పార్కుల్లో ఉండే యువతీ యువకుల్నీ వదిలిపెట్టకుండా బెదిరించి వీడియోలు తీయించి వాటిని బయటపెట్టకుండా ఉండాలంటే డబ్బులివ్వాలని చెప్పి బలవంతపు వసూలు చేసేవాడు. డబ్బులు తీసుకున్నా తర్వాత ఫోన్లు చేసి వీడియోలు బయటకు రాకుండా ఉండాలంటే తన కోరిక తీర్చాలంటూ వేధించేవాడనే ఏఎస్సై శ్రీనివాసరావుపై విమర్శలు ఉన్నాయి.

ప్రేమ జంటలు కనిపిస్తే వీడియోలు తీసి : మాచర్లలో ఏఎస్ఐ విధులు నిర్వహించే శ్రీనివాసరావు కేవలం తన పరిధిలోనే కాకుండా నియోజకవర్గం మెుత్తం ఇలాంటి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడ్డాడు. ప్రేమికులు ఒంటరిగా కనిపించినా, ఏకాంతంగా ఎవరూ కనిపించినా వీడియోలు తీసే బాధ్యతను జమ్మలమడకకు చెందిన ఓ ఆటోడ్రైవర్‌కు అప్పగించాడు. అతడు ఆటోలో పర్యాటక ప్రదేశాలు, ఏకాంత ప్రదేశాలు తిరుగుతూ ఎక్కడ జంటలు కనిపిస్తే అక్కడ వీడియోలు తీసి ASIకు పంపించి సమాచారం ఇచ్చేవాడు. వీటిని అడ్డు పెట్టుకుని రంగంలోకి దిగే ASI బెదిరింపులకు పాల్పడే వాడు. వ్యభిచారం నిర్వహించే వారి దగ్గరకు వెళ్లి అక్కడ కూడా కేసుల పేరుతో లైంగికంగా ఇబ్బంది పెట్టినట్లు వెలుగులోకి వచ్చిన వీడియోల ద్వారా తెలిస్తోంది.

సస్పెండ్ చేస్తూ ఐజీ ఉత్తర్వులు : కేసు పెడతామని బెదిరించి బాధితుల నుంచి భారీగా నగదు వసూలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఘటనపై మహిళా కమిషన్ తీవ్రంగా స్పందించింది. మహిళల భద్రతకు ముప్పుగా మారిన ఇలాంటి చర్యలను సహించేది లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అధికారులపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీకి మహిళా కమిషన్ చైర్‌పర్సన్ రాయపాటి శైలజ ఫిర్యాదు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాలతో విచారణ చేయగా శ్రీనివాసరావు పలువురు యువతులు, మహిళలను వేధిస్తున్నట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధరణ అయింది. ఆతన్ని సస్పెండ్ చేస్తూ ఐజీ సర్వ శ్రేష్ట త్రిపాఠి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.