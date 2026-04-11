ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమ జంటలే లక్ష్యం - పోలీసు అధికారి ఘనకార్యాలు
పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల ఏఎస్ఐ నిర్వాకం - ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమజంటల వీడియోలు తీసి బెదిరించి డబ్బులు వసూలు - వీడియోలు చూపించి కోరిక తీర్చాలంటూ మహిళలను వేధిస్తున్న పోలీసు అధికారి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 11:39 AM IST
ASI Extorting Money by Threatening : ఆయనో పోలీసు. చేసే పనులు మాత్రం వృత్తికి కళంకం తెచ్చేవి. ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమ జంటలే ఆయన లక్ష్యం. వీడియోలు తీస్తారు, బెదిరిస్తారు. డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. ఇదీ పల్నాడు జిల్లాలోని ఓ ఏస్సైఐ నిర్వాకం. ఇప్పడు ఈ పోలీసు అధికారి ఘనకార్యాలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలోని ఓ ఏస్సైఐ వికృత చేష్టలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమ జంటలు కనిపిస్తే చాలూ ఈ పోలీసు రెచ్చిపోతారు. వారి వద్దకు వెళ్లి వీడియోలు తీస్తారు. బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. ఆ వీడియోలు చూపించి కోరిక తీర్చాలంటూ మహిళలు, యువతులను వేధిస్తారు.
ఇప్పటికీ ఇలా వందల మంది వీడియోలు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏఐస్సై తీసిన వీడియోలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. వీడియోలు తీసేందుకు జమ్మలమడకకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ సహాయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు స్థానిక ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ కూడా ఇదే తరహాలో మహిళలను వేధిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.