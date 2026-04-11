ETV Bharat / state

ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమ జంటలే లక్ష్యం - పోలీసు అధికారి ఘనకార్యాలు

పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల ఏఎస్​ఐ నిర్వాకం - ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమజంటల వీడియోలు తీసి బెదిరించి డబ్బులు వసూలు - వీడియోలు చూపించి కోరిక తీర్చాలంటూ మహిళలను వేధిస్తున్న పోలీసు అధికారి

Macherla ASI Extorting Money by Threatening
Macherla ASI Extorting Money by Threatening (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 11:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ASI Extorting Money by Threatening : ఆయనో పోలీసు. చేసే పనులు మాత్రం వృత్తికి కళంకం తెచ్చేవి. ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమ జంటలే ఆయన లక్ష్యం. వీడియోలు తీస్తారు, బెదిరిస్తారు. డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. ఇదీ పల్నాడు జిల్లాలోని ఓ ఏస్సైఐ నిర్వాకం. ఇప్పడు ఈ పోలీసు అధికారి ఘనకార్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారాయి.

పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలోని ఓ ఏస్సైఐ వికృత చేష్టలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఏకాంతంగా ఉన్న ప్రేమ జంటలు కనిపిస్తే చాలూ ఈ పోలీసు రెచ్చిపోతారు. వారి వద్దకు వెళ్లి వీడియోలు తీస్తారు. బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. ఆ వీడియోలు చూపించి కోరిక తీర్చాలంటూ మహిళలు, యువతులను వేధిస్తారు.

ఇప్పటికీ ఇలా వందల మంది వీడియోలు తీసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏఐస్సై తీసిన వీడియోలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. వీడియోలు తీసేందుకు జమ్మలమడకకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్‌ సహాయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు స్థానిక ఎస్సై, కానిస్టేబుల్‌ కూడా ఇదే తరహాలో మహిళలను వేధిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

TAGGED:

ASI EXTORTING MONEY BY THREATENING
ASI BLACKMAILING COUPLES FOR MONEY
ASI BLACKMAILING COUPLES
మాచర్ల ఏఎస్​ఐ
MACHERLA ASI BLACKMAILING COUPLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.