'మా నాన్నను నాకిచ్చెయ్ దేవుడా' - ఆ పసి మనసు ఎంతగా ఏడుస్తుందో!
Machanpally Primary School : పసి హృదయం నాన్న కోసం ఎంతగా పరితపిస్తుందో చెప్పే ఉదంతమిది. 5వ తరగతి విద్యార్థులకు ఇటీవల సమ్మేటివ్లో భాగంగా తెలుగు పరీక్షలో ఆసక్తికర ప్రశ్న ఇచ్చారు.
Published : October 8, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 1:12 PM IST
Machanpally Primary School : 'దేవుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలో కోరుకో' అంటే ఎవరైనా ఆస్తులు, అంతస్తులు, ఖరీదైన విలాసాలు కోరుకుంటారు. కానీ ఐదో తరగతి చదువుతున్న ఆ చిట్టి తల్లి మాత్రం 'ప్రపంచంలోని ఏ సంపద వద్దు - తనను ప్రాణంగా ప్రేమించే నాన్న కావాలి' అని కోరుకుంది. పరీక్ష పేజీల మధ్య దాగున్న ఒక పసి హృదయం ఆవేదన ఇది.
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం మాచన్పల్లి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల అది. ఆరోజు ఐదో తరగతి విద్యార్థులకు తెలుగు సమ్మేటివ్ పరీక్ష జరుగుతోంది. పరీక్ష పత్రంలో ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వచ్చింది. అది ఏంటంటే 'యాదాద్రి నరసింహ స్వామి ప్రత్యక్షమై నీకు ఏం కావాలో కోరుకో అంటే ఏం కోరుకుంటారో తెలపండి?' అని. మిగతా పిల్లలంతా తమకు నచ్చిన ఆట వస్తువుల గురించో, మార్కుల గురించో రాస్తుంటే, ఒక బాలిక మాత్రం కన్నీళ్లను దిగమింగుకుంటూ, వణుకుతున్న చేతులతో పరీక్ష పేపర్పై 'నాకు మా నాన్న కావాలి' అని సమాధానం రాసింది.
ఆ జవాబు దగ్గర పెన్ను ఆగిపోయింది
పరీక్ష అయిపోయిన తర్వాత పేపర్లు దిద్దుతున్న ఉపాధ్యాయుడి పెన్ను ఆ జవాబును చూసి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. లోక జ్ఞానం తెలియని వయసులో కోరికలు తీర్చే దేవుడు కనిపిస్తే ఈ చిన్నారి నాన్నను కోరుకోవడం ఏంటి అనుకున్నాడు. దీని వెనక ఉన్న కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఆయన వివరాలు ఆరా తీశారు. ఆ పాపను పిలిచి ప్రేమగా అడిగారు. అప్పుడు ఆ చిట్టితల్లి చెప్పిన మాట విన్న టీచర్ గుండె ఒక్కసారిగా బరువెక్కింది. తన తండ్రి రెండేళ్ల క్రితమే చనిపోయాడని ఆ పాప గుక్కపెట్టి ఏడుస్తూ చెప్పింది. నాన్న లేని లోటును ఆ పసి మనసు రెండేళ్లుగా ఎంతగా భరిస్తోందో ఆ ఒక్క జవాబుతో మాస్టారుకి అర్థమైంది.
ఉపాధ్యాయులంతా తీవ్ర భావోద్వేగంతో
ఈ ఘటన తెలుసుకున్న పాఠశాలలోని ఉపాధ్యాయులంతా తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆ చిట్టితల్లిని దగ్గరకు తీసుకుని ఓదార్చారు. మన గుండెలను పిండేసే ఈ ఉదంతం ఒకే ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. పిల్లలకు మనం ఇచ్చే ఆస్తుల కంటే వారి పక్కన ఉండి అందించే ప్రేమే అత్యంత విలువైనదని. నాన్న ప్రేమకు సాటి వచ్చేది ఈ సృష్టిలో ఇంకేదీ లేదని!
ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులు - బహుమతిగా విమానంలో టూర్
తెలంగాణలోనే 'ది బెస్ట్ టీచర్' బొంపెల్లి భవాని - జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఎంపిక