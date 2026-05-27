మెగా డీఎస్సీపై దుష్ప్రచారం - క్రిమినల్ కేసులు తప్పవన్న విద్యాశాఖ
15,941 పోస్టుల భర్తీ పారదర్శకం - అసత్య ప్రచారాలపై పరువు నష్టం నోటీసులు - ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయిందనడం అబద్ధంమని, పూర్తి మెరిట్ జాబితాలు విడుదల చేశామన్న విద్యాశాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 10:22 AM IST
Mega DSC 2025: మెగా డీఎస్సీ-2025పై ఉద్దేశపూర్వకంగా దుష్ప్రచారం చేస్తే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని పాఠశాల విద్యాశాఖ తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. తప్పుడు ప్రచారం చేసిన మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా వేదికలకు ఇప్పటికే పరువు నష్టం నోటీసులు జారీ చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
రికార్డు సమయంలో 15,941 పోస్టుల భర్తీ: మెగా డీఎస్సీ-2025 ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ రికార్డు సమయంలో, పూర్తి నిబద్ధతతో విజయవంతంగా పూర్తయిందని విద్యాశాఖ తెలిపింది. ఈ నియామకాలన్నింటినీ అత్యంత పారదర్శకంగా, అత్యాధునిక సాంకేతిక ఆధారిత విధానంలో, చట్టబద్ధమైన నిబంధనలకు లోబడి పూర్తి చేశామని పేర్కొంది.
నోటిఫై చేసిన నిబంధనల ప్రకారమే: ఈ నియామక ప్రక్రియ అంతా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు, నోటిఫై చేసిన నియామక నిబంధనలు, రిజర్వేషన్ విధానాలకు అనుగుణంగానే జరిగిందని వివరించింది. ప్రతి దశలోనూ పారదర్శకత చర్యలు, డిజిటల్ భద్రతా వ్యవస్థలు, ఫిర్యాదుల పరిష్కార విధానాలు, జిల్లా స్థాయి ధృవీకరణ వ్యవస్థలను పటిష్టంగా అమలు చేశామని తెలిపింది.
అర్థం చేసుకోకుండా ఆరోపణలు: కొన్ని వార్తాపత్రికలు, సోషల్ మీడియా వేదికలు, కొందరు వ్యక్తులు కావాలనే మెగా డీఎస్సీ-2025పై నిరాధారమైన, తప్పుదారి పట్టించే ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారని విద్యాశాఖ ఖండించింది. ప్రభుత్వ నోటిఫైడ్ రిజర్వేషన్ విధానాలను, ముఖ్యంగా హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అమలు తీరును కనీసం అర్థం చేసుకోకుండా ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ జరిగిందని, మెరిట్ జాబితాలు ప్రచురించలేదని, అక్రమ ఎంపికలు జరిగాయంటూ ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడింది.
పూర్తి మెరిట్ జాబితాలు ప్రచురించాం: మెగా డీఎస్సీకి సంబంధించిన పూర్తి మెరిట్ జాబితాలు, ఎంపిక జాబితాలు, ఇతర అన్ని వివరాలు నోటిఫై చేసిన విధానం ప్రకారమే పారదర్శకంగా ప్రచురించామని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. మొత్తం ఎంపిక ప్రక్రియ అంతా కేవలం మెరిట్, రిజర్వేషన్ రోస్టర్, అనేక స్థాయుల ధృవీకరణ వ్యవస్థల ఆధారంగా, అత్యంత సురక్షితమైన డిజిటల్ విధానంలోనే నిర్వహించామని, ఇందులో ఎలాంటి అక్రమాలకు తావులేదని తేల్చిచెప్పింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యాశాఖ ఇటీవల నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీ-2025 నియామక ప్రక్రియపై సోషల్ మీడియా వేదికగా కొందరు చేస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవం. వ్యవస్థపై ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలు. మెగా డీఎస్సీ పరీక్షలను అత్యంత… pic.twitter.com/7EmUCMiIi3— FactCheck.AP.Gov.in (@FactCheckAPGov) May 25, 2026
విద్యాశాఖ ప్రతిష్టకు భంగం: ఈ అబద్ధపు ప్రచారాలు అభ్యర్థుల్లో అనవసర ఆందోళనలు రేకెత్తించడమే కాకుండా, విద్యాశాఖ ప్రతిష్టకు, నియామక ప్రక్రియ విశ్వసనీయతకు భంగం కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొంది. దీనిని తీవ్రంగా పరిగణించి ఇప్పటికే తగిన న్యాయపరమైన చర్యలను ప్రారంభించామని తెలిపింది. తప్పుడు ప్రచారం చేసిన మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా వేదికలు, ఇతర బాధ్యులకు పరువు నష్టం నోటీసులు జారీ చేస్తున్నామని, సమాజంలో గందరగోళం సృష్టించినందుకు బాధ్యులపై క్రిమినల్ కేసులు కూడా నమోదు చేస్తున్నామని వివరించింది.
విద్యాశాఖ డిమాండ్: ప్రజలను, అభ్యర్థులను తప్పుదారి పట్టించేలా నిరాధార ఆరోపణలు చేసిన మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా వేదికలు, వ్యక్తులు బహిరంగంగా ప్రజలకు, విద్యాశాఖకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. ప్రభుత్వం చేపట్టే అన్ని నియామక ప్రక్రియల్లో పారదర్శకత, నిష్పక్షపాతత్వం, ప్రతిభాధారిత ఎంపిక, బాధ్యతాయుత పరిపాలనకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. అభ్యర్థులు ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను నమ్మి ఆందోళన చెందవద్దని కోరింది.
