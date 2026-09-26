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కృష్ణ నదిపై లగ్జరీ హౌస్​బోట్, పార్టీ క్రూజ్ సందడి - పర్యాటక రంగంలో మరో కొత్త ఆకర్షణ

కృష్ణా నదిలో మరో కొత్త ఆకర్షణ త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. నదిపై ప్రయాణమే కాదు. పడవలోనే హోటల్‌ సౌకర్యాలు, భోజనం, వినోదం, పార్టీలు నిర్వహించుకునేలా లగ్జరీ హౌస్‌ బోట్, పార్టీ, డిన్నర్‌ క్రూజ్‌ రానున్నాయి.

Luxury Houseboats in Krishna River
కృష్ణ నదిపై లగ్జరీ హౌస్​బోట్, పార్టీ క్రూజ్ సందడి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:34 AM IST

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Luxury Houseboats in Krishna River : కృష్ణా నదిలో పర్యాటకులకు మరో కొత్త ఆకర్షణ త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. నదిపై విహారంతో పాటు పడవలేనే హోటల్ సౌకర్యాలు, భోజనం, వినోదం, పార్టీలు, ప్రత్యేక వేడుకలు ఒకే వేదికపై నిర్వహించుకునేలా లగ్జరీ హౌస్‌బోట్‌, పార్టీ, డిన్నర్‌ క్రూజ్‌లను ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. ఇందుకోసం ఓ ప్రైవేట్‌ సంస్థ బోట్ల నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించింది. సుమారు రూ.30 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు నాలుగైదు నెలల్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుతం కృష్ణా నదిలో కేరళం తరహా హౌస్‌బోట్‌ సేవలు ఇప్పటికే నిర్వహిస్తున్నారు. కొత్తగా రానున్న రెండు భారీ బోట్లతో పర్యాటక రంగానికి మరింత ఊతం లభిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని స్థానికులతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులను కూడా ఇవి ఆకర్షించే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.

ప్రత్యేకతలు ఇవే: కృష్ణా నదిలో ప్రవేశపెట్టే లగ్జరీ బోటులో ఐదు పడక గదులు, విశాలమైన లివింగ్‌ ఏరియా, హోటల్‌ తరహా సౌకర్యాలు ఉండనున్నాయి. ఒకేసారి 100 మంది భోజనం చేసేలా ఏసీ డైనింగ్‌ హాల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కేరళం, కశ్మీర్‌లలో ప్రస్తుతం లగ్జరీ హౌస్​బోట్లు నడుపుతున్నారు. వీటిలో రాత్రిపూట బస చేస్తూ నదిలో విహరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి అవకాశం మన దగ్గరా కృష్ణా నది వేదికగా పర్యాటకులకు త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది.

200 మందికి పార్టీ-డిన్నర్‌ క్రూజ్‌: పార్టీ, డిన్నర్‌ క్రూజ్‌, లగ్జరీ హౌస్‌బోట్‌ కంటే మరింత భారీగా ఉండనుంది. కృష్ణా నదిలో ప్రవేశపెట్టే క్రూజ్​లో 200 మంది ఒకేసారి పార్టీలు, డిన్నర్‌లు నిర్వహించుకునేలా రెండు ఏసీ డెక్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పుట్టినరోజులు, వివాహ వార్షికోత్సవాలు, కుటుంబ వేడుకలు, కార్పొరేట్‌ సమావేశాలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు అనువుగా ఈ క్రూజ్‌ను రూపుదిద్దుతున్నారు. దుబాయ్‌, లండన్‌, గోవా వంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న క్రూజ్‌ల తరహాలో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

విజయవాడలో కృష్ణా నదిలో ఇప్పటికే ప్రవేశపెట్టిన హౌస్‌ బోట్‌లో బెడ్‌ రూం, లివింగ్‌ ఏరియా, హోటల్‌ తరహా సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. తేలియాడే రెస్టారెంట్‌గా వినియోగించుకుంటున్నారు. ప్రైవేట్‌ పార్టీలు, వేడుకలకు కూడా ఉపయోగించుకునేలా డిజైన్‌ చేశారు.

పర్యాటకానికి మరింత ఊతం: విజయవాడలో కృష్ణా నదిలో ఇప్పటికే భవానీ ఐలాండ్‌, పవిత్ర సంగమం వంటి పర్యాటక కేంద్రాలు సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. కొత్త హౌస్‌బోట్‌, పార్టీ-డిన్నర్‌ క్రూజ్‌లను ఈ పర్యాటక ప్రదేశాలతో అనుసంధానించడం ద్వారా భోజనం, విహారం, బస, వినోదాన్ని ఒకే ప్యాకేజీగా అందించే అవకాశం ఏర్పడనుంది. దీంతో కృష్ణా నదిపై పర్యాటక కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించి, విజయవాడకు కొత్త పర్యాటక ఆకర్షణగా ఈ ప్రాజెక్టు నిలవనుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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