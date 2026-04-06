బెంగళూరు నుంచి విమానంలో కిమ్స్కు ఊపిరితిత్తులు - గ్రీన్ ఛానల్ రూట్లో తరలింపు
గ్రీన్ఛానల్ ద్వారా బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు విమానంలో ఊపిరితిత్తులు తరలింపు - కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను తీసుకువచ్చి రోగికి అమర్చుతున్న వైద్యులు - శంషాబాద్ నుంచి ఆస్పత్రికి మార్గం సుగమం చేసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు
Published : April 6, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 3:43 PM IST
Green Channel Established for Lungs Transportation : విమానాశ్రయం నుంచి అంబులెన్స్ ద్వారా కేవలం 25 నిమిషాలలో కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను తీసుకువచ్చారు. ఇటీవల కిమ్స్ ఆస్పత్రికి వచ్చిన రోగికి ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న తరుణంలో వైద్యుల సూచన మేరకు ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను తీసుకువచ్చి రోగికి అమర్చుతున్నారు.
బెంగళూరు నుంచి శంషాబాద్ వరకు విమానంలో ఊపిరితిత్తులను తీసుకురాగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా కిమ్స్ ఆస్పత్రికి గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసి అంబులెన్స్ ద్వారా ఊపిరితిత్తులను తరలించారు. ట్రాఫిక్ను నియంత్రిస్తూ అంబులెన్స్ ద్వారా వేగంగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి కిమ్స్ ఆసుపత్రికి మార్గం సుగమం చేసిన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు తక్కువ సమయంలోనే కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను చేర్చి రోగి ప్రాణాలను కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేశారు.
