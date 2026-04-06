బెంగళూరు నుంచి విమానంలో కిమ్స్​కు ఊపిరితిత్తులు - గ్రీన్ ఛానల్​ రూట్లో తరలింపు

గ్రీన్‌ఛానల్ ద్వారా బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్‌కు విమానంలో ఊపిరితిత్తులు తరలింపు - కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను తీసుకువచ్చి రోగికి అమర్చుతున్న వైద్యులు - శంషాబాద్ నుంచి ఆస్పత్రికి మార్గం సుగమం చేసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 3:07 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 3:43 PM IST

Green Channel Established for Lungs Transportation : విమానాశ్రయం నుంచి అంబులెన్స్ ద్వారా కేవలం 25 నిమిషాలలో కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను తీసుకువచ్చారు. ఇటీవల కిమ్స్ ఆస్పత్రికి వచ్చిన రోగికి ఊపిరితిత్తులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న తరుణంలో వైద్యుల సూచన మేరకు ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్​లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను తీసుకువచ్చి రోగికి అమర్చుతున్నారు.

బెంగళూరు నుంచి శంషాబాద్ వరకు విమానంలో ఊపిరితిత్తులను తీసుకురాగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా కిమ్స్ ఆస్పత్రికి గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసి అంబులెన్స్ ద్వారా ఊపిరితిత్తులను తరలించారు. ట్రాఫిక్​ను నియంత్రిస్తూ అంబులెన్స్ ద్వారా వేగంగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుండి కిమ్స్ ఆసుపత్రికి మార్గం సుగమం చేసిన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు తక్కువ సమయంలోనే కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను చేర్చి రోగి ప్రాణాలను కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేశారు.

అమ్మాయి లంగ్స్​లో సూది- ఆపరేషన్​ లేకుండానే 3 నిమిషాల్లో తీసిన డాక్టర్లు- లైవ్​ వీడియో

