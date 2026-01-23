ప్రపంచ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో లూనా షార్ట్ ఫిల్మ్ ప్రదర్శన - దర్శకుడిగా ఖమ్మం యువకుడు
సొంతంగా మ్యూజిక్ జోడించి లఘుచిత్రాన్ని రూపొందించిన ఆకాశ్ గోగినేని - అంతరిక్షంలోకి ‘లూనా’ను రోబో ఎక్స్ప్లోరర్ ద్వారా పంపడంపై చిత్రం కథ - ప్రపంచ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ప్రదర్శించనున్న లూనా షార్ట్ ఫిల్మ్
Published : January 23, 2026 at 4:18 PM IST
Luna Short Film In Jaipur International Film Festival : ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన యువకుడు గోగినేని ఆకాశ్ దర్శకత్వంలో రూపొందించిన షార్ట్ఫిల్మ్ లూనా (ఎల్యూన్ఏ) అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొంది అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన జైపూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్(జేఐఎఫ్ఎఫ్)-2026, న్యూదిల్లీ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్(ఎన్డీఎఫ్ఎఫ్)-2026కు ఈ లఘుచిత్రం ఎంపికైంది.
బొమ్మకు ప్రాణం పోసి : ఆకాశ్ తన చేతితో గీసిన ఆర్ట్కు టెక్నాలజీ ద్వారా సరికొత్తగా ప్రాణం పోశారు. సొంతంగా మ్యూజిక్ జోడించి నాలుగు నిమిషాల నిడివి గల షార్ట్ఫిల్మ్ను రూపొందించారు. 1100 సంవత్సరాల అనంతరం అంతరిక్షంలోకి లూనాను రోబో ఎక్స్ప్లోరర్ ద్వారా పంపిస్తే అక్కడ కనుగొనే అంశాలు ఎలా ఉంటాయనే కథా నేపథ్యంతో వివిధ అంశాలను దృశ్యరూపంలో చూపించారు. ఈ నెల 17న యూట్యూబ్లో ఆటమ్ పిక్చర్ అనే సంస్థ ద్వారా ఇది విడుదల అయ్యింది.
బాల్యం నుంచి సృజనాత్మకతతో : ఖమ్మం నగరానికి చెందిన గోగినేని కిరణ్కుమార్, హిమబిందు (ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్) దంపతుల కుమారుడు ఆకాశ్ గోగినేని. బాల్యం నుంచి సృజనాత్మకంగా ఆలోచించి డ్రాయింగ్, మ్యూజిక్ క్రియేషన్, యాక్షన్ ఫిగర్స్ కలెక్షన్ వంటి వాటిలో ఆకాశ్ స్కిల్స్ సాధించారు. సినిమాలంటే అమితమైన ఆసక్తి, ఇష్టం. ఈ క్రమంలోనే షార్ట్ఫిల్మ్స్ రూపొందిస్తున్నారు.
జార్జియా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో సీటు : చదువులో చలాకీగా ఉండే ఆకాశ్ ఇంటర్ వరకు ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలోని చదివారు. అనంతరం ఏపీలోని అమరావతిలో బీటెక్ కోర్సు పూర్తి చేశారు. బీటెక్ అభ్యసిస్తున్నప్పుడే స్టార్టప్ పెట్టాలనే ఆలోచనతో కన్స్ట్రా అనే యాప్ను రూపొందించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. చదువులో ప్రతిభతో అమెరికాలోని జార్జియా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో 2025లో ఉచితంగా సీటు సాధించి కోర్సు చేశారు. అట్లాంటాలో టీచింగ్ అసిస్టెంట్గా ఒకవైపు పనిచేస్తూనే ఎంఎస్ కోర్సు చదువుతున్నారు.
ప్రదర్శనకు ఎంపికైన లూనా : ప్రపంచ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ను న్యూదిల్లీలో ఫిబ్రవరి 13 నుంచి 15 వరకు కొనసాగనుంది. దీనికి సంబంధించి నిర్వాహకులు ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సందేశాత్మకమైన షార్ట్ఫిల్స్ను కాంపిటీషన్కు ఆహ్వానించారు. సుమారు 60 దేశాల నుంచి 1,000 కిపైగా లఘుచిత్రాలు ఫిల్మ్ఫెస్టివల్లో పోటీ పడతాయి. వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన షార్ట్ఫిల్మ్లను పరిశీలించిన నిర్వాహకులు కొన్నింటిని మాత్రమే ప్రదర్శించడానికి అనుమతించారు. వీటిలో లూనా లఘుచిత్రానికి అనుమతి లభించింది.
- నిర్మాణం : ఆకాశ్ గోగినేని ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లి అక్కడ తన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, తనే స్వయంగా బొమ్మలు గీసి, యానిమేషన్ ద్వారా లూనా షార్ట్ ఫిల్మ్కు ప్రాణం పోశారు.
- కథాంశం ఏంటంటే : మానవుడు భూమిపై కాకుండా అంతరిక్షంలో అద్భుతాలు చేస్తే, అది భవిష్యత్ తరాలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందనే ఆసక్తికరమైన అంశంతో ఈ 4 నిమిషాల నిడివి గల షార్ట్ ఫిల్మ్ని చక్కగా రూపొందించారు.
