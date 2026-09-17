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ఆకర్షిస్తున్న లక్కీ డ్రాలు - కూపన్లు కొనండి గణపతి లడ్డూను గెలుచుకోండి

వేలం పాటలో ఎక్కువ నగదు పాడిన వారికే లడ్డూను అప్పగించేవారు. తాజాగా నగదుకు కూపన్లు విక్రయించి వాటిని డ్రా ద్వారా విజేతకు ఇస్తున్నారు. ఎక్కువమంది పోటీ పడే అవకాశం లభించడమే ఇందుకు కారణం.

Lucky Draw Coupons for Ganesh Laddu
Lucky Draw Coupons for Ganesh Laddu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 4:53 PM IST

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Lucky Draw Coupons for Ganesh Laddu : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్​ నవరాత్రులు నగరాలు, పట్టణాలు, పల్లెల్లో ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఇది వరకు గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలలో గణేశ్​ చేతిలో నైవేద్యంగా పెట్టే లడ్డూకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. విఘ్నాలను తొలగించే ఆ వినాయకుడు ప్రసాదం ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే గణపతి వద్ద లడ్డూను ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిమజ్జనానికి వెళ్లేటప్పుడు వేలం పాట నిర్వహించి అధిక నగదుకు పాడిన వారికి అప్పగించే వారు. దీంతో డబ్బున్న వారికే గణపతి లడ్డూ దక్కేది. కానీ గత కొన్నేళ్లుగా ట్రెండ్​ మార్చారు. ఇప్పుడు లడ్డూ కోసం నగదుకు కూపన్ల విక్రయించి వాటిని డ్రా ద్వారా తీసి విజేతకు లడ్డూను అప్పగిస్తున్నారు.

మిర్యాలగూడలోని గణేశ్​ మార్కెట్​లో 51వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 50 కిలోల లడ్డూను ఏర్పాటు చేస్తుండగా లక్కీ డ్రా కూపన్​ కోసం రూ.500 గా నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత డ్రా తీసి విజేతకు 50 కిలోల లడ్డూ అందించనున్నారు. అయితే చాలా మంది అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు. పోతే దేవుడికి రూ.500 విరాళం అనుకుంటాం వస్తే 50 కిలోల లడ్డూ అదృష్టం వరిస్తుందని పలువురు అనుకుంటున్నారు.

Lucky Draw Coupons for Ganesh Laddu
గణపతి లడ్డు లక్కీ డ్రా కూపన్​ (EENADU)

లడ్డూ లక్కీ డ్రాలో మరిన్ని విశేషాలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని కాలనీలు, యువజన సంఘాల మండపాల్లో భక్తులందరికీ అవకాశం కల్పించడానికి కేవలం రూ.99 లేదా చిన్న మొత్తంతో కూడిన కూపన్ల ద్వారా డ్రా నిర్వహిస్తారు. ఇలాంటి లక్కీ డ్రాలలో కొన్నిసార్లు విద్యార్థులు, సాధారణ భక్తులు కేవలం నామమాత్రపు ధరకే పెద్ద సైజు లడ్డూలను దక్కించుకుంటారు. అందుకే ఈ తరహా లాటరీలకు డిమాండ్ పెరిగింది. కొన్ని చోట్ల రెండు లడ్డూలు ప్రసాదంగా ఉంచుతున్నారు. ఒకటి వేలం వేస్తుండగా, మరొక లడ్డూకు లక్కీ డ్రా తీస్తున్నారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​

కొన్ని ప్రాంతాల్లో విచిత్రంగా లక్కీ డ్రా కూపన్లు తీయగా, అక్కడ ఉన్న కుక్క లాంటి మూగజీవాలకు సైతం లడ్డూ తగిలిన ఘటనలు గతంలో వార్తల్లో నిలిచాయి. లక్కీ డ్రాలో లడ్డూ దక్కించుకున్న వారు దానిని ఎంతో పవిత్రంగా భావించి తమ కుటుంబ సభ్యులకు, చుట్టుపక్కల వారికి ప్రసాదంగా పంచడం మనం చూస్తునే ఉంటాం.

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