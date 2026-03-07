ETV Bharat / state

కమర్షియల్ సిలిండర్ల నిలిపివేత! - హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల పరిస్థితేంటి?

రాష్ట్రంలో నెలకు 7-7.5 లక్షల వాణిజ్య సిలిండర్ల రీఫిల్​కు డిమాండ్ - ఇరాన్​-ఇజ్రాయెల్​ యుద్ధ ప్రభావంతో దేశంలో తగ్గుతున్న గ్యాస్​ నిల్వలు - అత్యవసర సేవలకు మాత్రమే గ్యాస్​ సరఫరా

Effect Of Lpg Shortage In Telangana
Effect Of Lpg Shortage In Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 11:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Effect Of Lpg Shortage In Telangana : కట్టెల పొయ్యిలో వంటలు చేసే రోజులు గుర్తున్నాయా? ఇలా వంటలు చేస్తారనే విషయం ఇప్పటి తరానికి తెలియకపోవచ్చు. అయితే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న యుద్ధాల కారణంగానే నేడు ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చేట్టు కనిపిస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగానే పారిశ్రామిక, వాణిజ్య వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ సరఫరా నిలిపివేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

10 రోజుకు సరిపడ గ్యాస్​ నిల్వలు : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సగటున నెలకు సుమారు 7 నుంచి 7.5 లక్షల వాణిజ్య సిలిండర్ల రీఫిల్​కు డిమాండ్​ ఉంది. అయితే యుద్ధం కారణంగా విదేశాల నుంచి భారత్​కు రావాల్సిన గ్యాస్​ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ప్రైవేట్​ డీలర్ల వద్ద స్టోరేజీ సామర్థ్యం సుమారు రెండు, మూడు రోజులకే ఉండటం కారణంగా గ్యాస్​ నిల్వలు ఇప్పటికే సున్నాకు చేరినట్లు తెలిసింది. ప్రభుత్వ చమురు సంస్థల వద్ద 8 నుంచి 10 రోజుల వరకు సరిపడ గ్యాస్​ నిల్వకు స్టోరేజీ కెపాసిటీ ఉండటంతో ప్రస్తుతానకి గ్యాస్ సరఫరాను కొనసాగిస్తూ వచ్చాయి. అయితే శుక్రవారం నాడు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం నిల్వ ఉన్న గ్యాస్​ను గృహావసరాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో తాత్కాలికంగా వాణిజ్య సిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోయింది.

అత్యవసర సేవలకు మాత్రమే సరఫరా : తాజాగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల కారణంగా దేశంలో గ్యాస్ నిల్వలు అడుగంటుతున్నాయని తెలంగాణ ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు కె. జగన్మోహన్​రెడ్డి తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉన్న గ్యాస్​ నిల్వలను ఆసుపత్రులు, హాస్టళ్లు వంటి అత్యవసర సేవలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని అన్నారు. రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లకు తాత్కాలికంగా సరఫరా చేయకూడదని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే డీలర్ల దగ్గర ఉన్న వాణిజ్య సిలిండర్లను ఆసుపత్రులు, హోటళ్ల సరఫరాకు ప్రాధాన్యమివ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే కళాశాలలు, పాఠశాలలు, యూనివర్సిటీలు, హాస్టళ్లు, అన్నదాన సత్రాలలో గ్యాస్​ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ గ్యాస్​ అయిపోతే పరిస్థితి ఏమిటనే సందేహాలు నెలకొన్నాయి.

"తాజాగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితుల కారణంగా దేశంలో గ్యాస్ నిల్వలు అడుగంటుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉన్న గ్యాస్​ నిల్వలను ఆసుపత్రులు, హాస్టళ్లు వంటి అత్యవసర సేవలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లకు తాత్కాలికంగా సరఫరా చేయకూడదని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే డీలర్ల దగ్గర ఉన్న వాణిజ్య సిలిండర్లను ఆసుపత్రులు, హోటళ్ల సరఫరాకు ప్రాధాన్యమివ్వనున్నాం." - కె.జగన్మోహన్​రెడ్డి, తెలంగాణ ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు

అత్యవసర సేవలకు మాత్రమే సరఫరా : ఇంకోవైపు గృహావసరాల్లోనూ నిబంధనల్ని ఇక పక్కాగా అమలు చేయాలని డీలర్ల సంఘం నిర్ణయించింది. వినియోగదారుడు ఓటీపీ చెబితేనే సిలిండర్​ ఇవ్వాలని నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయబోతోంది. ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకున్నవారికే సరఫరా చేయాలని డెలివరీ బాయ్​లకు సూచించింది.

అవసరమైతే ప్రత్యామ్నాయాలు వాడండి : ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న గ్యాస్​ను పొదుపుగా వినియోగించాలని జగన్మోహన్​రెడ్డి వినియోగదారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 30 రోజులకు రావాల్సిన సిలిండర్​ను 40 రోజులు వినియోగించేలా జాగ్రత్తలు వహించాలని అన్నారు. రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల వారు అవసరమైతే కట్టెలు, డీజిల్​ లేదా విద్యుత్​ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలు వినియోగించాలని ఆయన సూచించారు.

"ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న గ్యాస్​ను పొదుపుగా వినియోగించాలి. 30 రోజులకు రావాల్సిన సిలిండర్​ను 40 రోజులు వినియోగించేలా జాగ్రత్తలు వహించాలి. రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ల వారు అవసరమైతే కట్టెలు, డీజిల్​ లేదా విద్యుత్​ వంటి ప్రత్యామ్నాయాలు వినియోగించాలి." - కె. జగన్మోహన్​రెడ్డి, తెలంగాణ ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు

ఇంట్లో సిలిండర్​ త్వరగా ఖాళీ అవుతోందా? - ఈ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్​ పాటిస్తే మరిన్ని ఎక్కువ రోజులు!

TAGGED:

తెలంగాణలో వంట గ్యాస్​ కొరత
LPG SHORTAGE IN TELANGANA
LPG PRICES HIKE IN TELANGANA
IRAN WAR EFFECT IN TELANGANA
EFFECT OF LPG SHORTAGE TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.