సిలిండర్​​ అయిపోయిందనే దిగులే వద్దు - ఇలా తిప్పితే అలా గ్యాస్​

పీఎన్జీ వినియోగదారులకు గ్యాస్‌ అయిపోతుందన్న దిగులు ఉండదు - కుళాయి తిప్పితే గ్యాస్‌ - ఎల్పీజీ కంటే తక్కువ ధరకే పీఎన్జీ గ్యాస్‌ - రెండు నెలల ఒకసారి బిల్లు

Vijayawada Consumers Using Piped Natural Gas (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 11:50 AM IST

Updated : March 29, 2026 at 12:06 PM IST

Vijayawada Consumers Using Piped Natural Gas : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ద వాతావరణం కారణంగా వినియోగదారులు గ్యాస్ కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో ఎల్​పీజీల కోసం చాలా మంది గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. గ్యాస్‌ వినియోగదారులకు యుద్ధ భయం వెంటాడుతోంది. బుక్‌ చేసుకుంటే సిలిండర్‌ వచ్చేంత వరకు ఆందోళన. సిలిండర్‌ వచ్చాక మళ్లీ బుక్‌ చేసుకోవాలి అంటే దాదాపు నెలరోజులు వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి.

కానీ విజయవాడలోని పైప్డ్‌ నేచురల్‌ గ్యాస్‌ (PNG) వినియోగదారులకు మాత్రం ఆ భయం లేదు. గ్యాస్‌ అయిపోతుందన్న దిగులు లేదు. సిలిండర్‌ కోసం వేచి చూడాల్సిన అవసరమూ లేదు. ఇంట్లో నీళ్లను వాడుకున్నట్లే పీఎన్జీ వినియోగదారులు గ్యాస్‌ వాడుకుంటున్నారు. ఎల్​పీజీ కంటే పీఎన్జీ ధర తక్కువ కావడంతో డబ్బూ ఆదా చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పీఎన్జీకి డిమాండ్ పెరుగుతోంది.

బిల్లు సగానికి సగం తక్కువ: వంట చేసుకోవాలంటే ఎల్​పీజీ అయితే గ్యాస్ సిలిండర్లు బుక్ చేసుకోవడం, అది వచ్చేంత వరకు ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందని పీఎన్జీ వినియోగిస్తున్న మహిళలు చెబుతున్నారు. వంట కూడా చాలా సులువుగా అవుతుందని, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవని పేర్కొన్నారు. నెమ్మదిగా ఉడికిన గానీ ఏ విధమైనా సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి రావడం లేదని వెల్లడించారు. ఎల్​పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర సుమారు రూ.1000 పైనే ఉంటుందని, పీఎన్జీ బిల్లు రెండు నెలలకు రూ.500 కూడా రావడం లేదని మహిళలు తెలిపారు.

గ్యాస్ సిలిండర్లు పైపులను ఎప్పటికప్పుడూ చెక్​ చేసుకుంటూ, పైపులనూ మార్చుకోవాలి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వంటి సమస్యలు లేవని మహిళలు అన్నారు. రిపేర్ వచ్చి ప్రమాదం జరుగుతుందనే భయాలు కూడా లేవని చెప్పారు. ఒకవేళ ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా సంబంధిత సిబ్బంది వెంటనే వచ్చి చూసి, పరిష్కారం మార్గం చెబుతున్నారన్నారు. మహిళలకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. "నేను దాదాపు 3 ఏళ్ల నుంచి వినియోగిస్తున్న" అని పీఎన్జీ వినియోగదారులు తెలిపారు.

"నేను 6 ఏళ్లగా వాడుతున్నాను. గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిపోవడం, పైపు పగిలిపోవడం లేదా లీకై పోవడం వంటి ప్రమాదాలు జరగలేదు. వంట చేయడం పూర్తి అయ్యాక మీటర్ దగ్గర ఆఫ్​ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఇంటికీ ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు." - పీఎన్జీ గ్యాస్ వినియోగదారులు

ప్రమాదాల శాతం చాలా తక్కువ: గ్యాస్ సిలిండర్లు బ్లాస్ట్ అయినా ఘటనలకు సంబంధించిన వార్తలు చాలానే వస్తుంటాయి. పీఎన్​జీ పైపు కనెక్షన్ ద్వారా వంట చేసేందుకు సులభంగా ఉంటుందని మహిళలు చెబుతున్నారు. "ప్రదేశం కూడా కలిసి వస్తుంది. వంటనూ సులభంగా చేసుకోవచ్చు. యూనిట్​కు​ ఛార్జ్ ఉంటుుంది. తద్వారా రెండు నెలలకు ఒకసారి బిల్లు వస్తుంది. గ్యాస్ పైపు పగిలిపోతే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి అనేది అపోహ మాత్రమే. 2:3 నిష్పత్తిలో చూసుకుంటే దీని వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు చాలా తక్కువ" అని పీఎన్జీ వినియోగదారులు తెలిపారు.

"పీఎన్జీ గ్యాస్ కనెక్షన్​ను మేము ఆరేళ్ల కింద తీసుకున్నాం. అప్పటినుంచి నుంచి ఇప్పటివరకు మాకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగలేదు. కొత్త కనెక్షన్స్ అయితే 2 నెలలకోకసారి బిల్లును చెల్లిస్తారు. మాది పాత కనెక్షన్ కాబట్టి 3 నెలలకోసారి బిల్ పే చేస్తున్నాం. గ్యాస్ సిలిండర్​తో పోల్చితే పైప్డ్ గ్యాస్​తోనే డబ్బులు ఆదా అవుతున్నాయి. యుద్ధం వంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా అంతగా ప్రభావం ఉండదు. కుళాయి తిప్పితే నీళ్లు ఏ విధంగా అయితే వస్తాయో, అదే విధంగా పీఎన్జీ గ్యాస్ వినియోగిస్తున్నాం." - పీఎన్జీ గ్యాస్ వినియోగదారులు

ధర వ్యత్యాసం విషయానికి వస్తే: ఎల్​పీజీ, పీఎన్జీ సిలిండర్ ధర వ్యత్యాసం చూసుకుంటే గనక గ్యాస్ సిలిండర్ ధర ప్రతినెలా సుమారు రూ.1000 పైనే ఉంటుంది. పీఎన్జీ బిల్లు ధర రెండు నెలలకు దాదాపు 500-600 కంటే ఎక్కువ రాదు. ఈ రెండింటి మధ్య 50 శాతం తేడా ఉంటుంది. యుద్ధ ప్రభావం వల్ల సిలిండర్ దొరక్క చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్యాస్ బుక్ చేసి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని, పైపుల ద్వారానే గ్యాస్ వచ్చేస్తుందని మహిళలు చెబుతున్నారు. నిరంతరం పైపుల ద్వారానే గ్యాస్ సరఫరా అవుతుందని, మధ్యలో ఆగిపోవడం వంటివి ఉండవు అని తెలిపారు. ఎల్​పీజీతో పోల్చుకుంటే పీఎన్జీ కనెక్షన్ అనేది చాలా ప్రయోజనకరమైనది అంటున్నారు.

