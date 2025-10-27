గ్యాస్ ప్రమాదం జరిగిందా? - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షలు బీమా పొందొచ్చని తెలుసా?
వంట గ్యాస్తో ప్రమాదం సంభవిస్తే వినియోగదారులకు ఉచితంగా బీమా - కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు పరిహారం - తక్షణ సాయంగా రూ.25 వేలు
Published : October 27, 2025 at 2:00 PM IST
LPG Gas Insurance Telugu : గత నెల 4న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లానోని ఓ గ్రామానికి చెందిన గృహిణి లక్షి ఇంట్లో పిండి వంటలు చేస్తూ వంటగ్యాస్ సిలిండర్ లీకై జరిగిన ప్రమాదంలో గాయాల పాలయ్యారు. గతంలోనూ సత్తెనపల్లి, నరసరావుపేట, పిడుగురాళ్ల, చిలకలూరిపేటలోనూ గ్యాస్ సిలిండర్లతో ప్రమాదాలు జరిగాయి. ప్రతి ఇంట్లో ఎల్పీజీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ఉంటోంది. వీటితో ప్రమాదాలు ఇటీవల పెరుగుతున్నాయి. అవగాహనలేక నిర్లక్ష్యంతో జరిగే ప్రమాదాలతో కొందరు మృత్యువాత పడుతున్నారు.
రూ.30 లక్షల వరకు బీమా : ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగే సమయంలో వినియోగదారుల కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా వర్తిస్తుంది. దీనికి రూపాయి కూడా చెల్లించనక్కర్లేదు. గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ద్వారా ఈ బీమా వర్తింపజేస్తారు. సరైన అవగాహనతో బీమా ప్రయోజనాల్ని అందుకోవచ్చు.
పరిహారం ఇలా :
- ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్తో ఆస్తి నష్టం జరిగితే రూ.2 లక్షలు వరకు బీమా అందుతుంది.
- ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోతే రూ.6 లక్షలు చెల్లిస్తారు.
- ప్రమాదం బారినపడి చికిత్స పొందుతున్న ఒక్కో వ్యక్తికి రూ.2 లక్షలు, తక్షణ సాయంగా రూ.25 వేలు అందజేస్తారు.
- వినియోగదారుడిగా ఉన్న కుటుంబం మొత్తానికి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు బీమా వర్తిస్తుంది.
బీమా పొందాలిలా :
- ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సమీప పోలీస్స్టేషన్, ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఏజెన్సీకి సమాచారం అందిస్తే విచారణ చేస్తారు.
- సిలిండర్ పేలడంతో ప్రమాదం సంభవించినట్లు నిర్ధారిస్తే సదరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయిల్ కంపెనీకి, బీమా సంస్థకు సమాచారం అందిస్తారు.
- పరిహారం పొందేందుకు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పోస్టుమార్టం నివేదిక, వైద్య బిల్లుల రసీదులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- పౌర సరఫరాల శాఖ బీమా ప్రయోజనాలపై వంట గ్యాస్ వినియోగదారుల్లో విస్తృత అవగాహన పెంపొందించాల్సిన అవసరముంది.
వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి : గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక డిస్ట్రిబ్యూటర్కు సమాచారాన్ని అందించాలని గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ హర్ష అంటున్నారు. దీంతో పాటు 1906కు ఫోన్ చేసి వారికి వివరాలు తెలపాలని చెప్పారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సంబంధిత గ్యాస్ కంపెనీలకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తారని, సంబంధిత సంస్థ వారి ప్రతినిధులు ఘటనా స్థలానికి వచ్చి పరిశీలించి వివరాలు నమోదు చేసుకుంటారని వివరించారు.
సిలిండర్ తీసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ తీసుకునేటప్పుడే దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ను చెక్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు. సిలిండర్ పైభాగంలో కోడ్ రూపంలో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. ఈ కోడ్లో A-25, B-26, C-27, D-28 లాంటి అక్షరాలు - నంబర్లు ఉంటాయి. ఈ కోడ్లో A అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి అని B అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్ అని C అంటే జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ అని D అంటే అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలలు అని గుర్తించాలి.
ఉదాహరణకు A-25 అంటే, 2025 సంవత్సరంలోని జనవరి నుంచి మార్చితో దాని ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలోనే డీలర్ సదరు సిలిండర్ను సర్వీస్కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. లేదా వాటిని పూర్తిగా మార్చాల్సి ఉంటుంది. మీకు గనుక పాత సిలిండర్ను డెలివరీ చేస్తే వెంటనే దానిని తిరస్కరించి, కొత్త సిలిండర్ను ఇవ్వమని అడగడం ఉత్తమం.
