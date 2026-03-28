గ్యాస్ బుక్​ చేయాలంటే ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి - ఈ నెల 31 వరకే గడువు!

గ్యాస్​ బుకింగ్​ సేవలను పటిష్ఠం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు - రాయితీ కోసమే కాదు బుక్​ చేయాలన్నా ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరని స్పష్టం చేసిన కేేంద్రం - ఈ నెల 31 వరకు గడువు

Published : March 28, 2026 at 9:51 AM IST

LPG Gas Booking KYC Last Date : పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో గ్యాస్ కష్టాలు కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇది వరకు గ్యాస్ బుక్​ చేసుకున్న ఒకటి, రెండు రోజుల్లో డెలివరీ అయ్యే సిలిండర్, ఇప్పుడు కనీసం బుక్ చేద్దామన్నా కొన్నిసార్లు అవ్వడం లేదు. ఒకవేళ బుక్​ అయినా సిలిండర్ ఇంటికి చేరేందుకు కనీసం వారం సమయం పడుతోంది. గ్యాస్ కొరత ఏర్పడనుందనే ఊహాగానాల నేపథ్యంలో అవసరం ఉన్నా, లేకపోయినా చాలా మంది గ్యాస్​ బుక్​ చేస్తుండటమే ఈ పరిస్థితికి కారణమంటూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెబుతున్నాయి. దేశంలో సరిపడా గ్యాస్​ నిల్వలు ఉన్నాయని, ఎవరూ కంగారుపడొద్దని సూచిస్తున్నాయి. అయినా క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల్లో మార్పు కనిపించడం లేదు.

ఈ క్రమంలోనే గృహవసరాల గ్యాస్ బుకింగ్​ సేవలను మరింత పటిష్ఠం చేసే దిశగా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇక నుంచి గ్యాస్​ బుక్​ చేయాలంటే ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి అని చెబుతోంది. ఇది వరకు రాయితీ డబ్బుల జమ కోసం మాత్రమే ఈ కేవైసీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండగా, ప్రస్తుతం గ్యాస్ బుక్​ చేయాలన్నా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి చేసింది. ఇందుకు ఈ నెల 31 వరకు గడువు విధించింది. అప్పటిలోగా వినియోగదారులు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించింది. అదే సమయంలో ఇది వరకే కేవైసీ పూర్తి చేసుకున్న వారు ఇప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం లేదని, చేయని వారు మాత్రం వెంటేనే ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. వినియోగదారులు మీ-సేవ, గ్యాస్​ ఏజెన్సీలను సంప్రదించి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.

వారికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకే : యుద్ధం నేపథ్యంలో గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడగా, ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు విచ్చలవిడిగా గ్యాస్ బుక్​ చేస్తూ సిలిండర్లను పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 'ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి' విధానంతో దీనికి అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం ఉందని కేంద్రం భావిస్తోంది. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన పథకం కింద సిలిండర్లు పొందిన వినియోగదారులు ఈ కేవైసీ ప్రక్రియను సంవత్సరానికి ఒకసారి, అదీ 7 సిలిండర్లు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత రాయితీ పొందడానికి మాత్రమే పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిని ఆసరాగా తీసుకుని కొందరు అక్రమార్కులు వలస వెళ్లిన వారు, మృతి చెందిన వారి పేర్లతో ఉన్న కనెక్షన్ల ద్వారా గ్యాస్ బుక్ చేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్రప్రభుత్వం ఈ-కేవైసీ అమలు చేస్తోంది. మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను ఫ్రీగా చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. అయితే ఇందుకు ఆధార్ లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరి. ఒకవేళ ఇలా చేయడం కుదరకపోతే సంబంధిత గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. పూర్తి చేయనివారు రాయితీతో పాటు గ్యాస్ బుక్ చేసే అవకాశాన్నీ కోల్పోతారని కేంద్రం హెచ్చరించింది.

అప్​డేట్​ చేయకపోతే కనెక్షన్​ కట్​ : ఇరాన్​ యుద్ధ కారణంగా సైబర్ నేరగాళ్లు వాట్సాప్, మెసేజ్​ల ద్వారా గ్యాస్ సరఫరా నిలిచిపోతుందని వెంటనే బుక్ చేసుకుంటేనే సిలిండర్ లభిస్తుందని తప్పుడు సమాచారం పంపుతున్నారు. గ్యాస్ సబ్సిడీలు, కేవైసీ వివరాలు అప్‌డేట్ చేయకపోతే గ్యాస్ కనెక్షన్లు రద్దు అవుతుందని ప్రజలలో భయాందోళనలు సృష్టిస్తున్నారు. ఈ సందేశాలతో పాటు ఉండే నకిలీ వెబ్‌సైట్ లింకులు మోసగాళ్లు ప్రధాన అస్త్రాలుగా మార్చుకుంటారు. సోషల్ మీడియాలో తక్షణమే సిలిండర్ డెలివరీ చేస్తామని, అదనపు సిలిండర్లు అందుబాటులో ఉంటాయని ఆశ చూపే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనల ద్వారా అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారు.

సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్ : ఇటువంటి మోసాలకు గురైన బాధితులు ఆలస్యం చేయకుండా, వెంటనే 1930 నంబరు గల జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్‌కు ఫోన్ చేసి లేదా cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. సైబర్ నేరాల విషయంలో, వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం వల్ల మీ డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని వారు నొక్కి చెబుతున్నారు.

ఆ పని చేయకపోతే నో గ్యాస్​ సిలిండర్​, నో సబ్సిడీ - ఇంకా 2 నెలలే టైమ్

బిగ్​ అలర్ట్ : గ్యాస్ సబ్సిడీ డబ్బులు కావాలంటే - ఇకపై ప్రతి సంవత్సరం ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి

