ఈ-కేవైసీ గడువున్నా డెలివరీ ఆపేస్తున్నారు - నిత్యం 30 వేల మందికి గ్యాస్ కష్టాలు
ముందే పంపిణీ నిలిపేస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు - ఇలాంటి సిలిండర్లు నిత్యం 30 వేలపైనే? - వారం రోజుల ముందు నుంచే ఆదేశాలు అమలు - ఈ కేవైసీ కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు
Published : August 14, 2026 at 11:58 AM IST
LPG Cylinder e-KYC Deadline : గ్యాస్ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే గ్యాస్ బుకింగ్ అవకాశం, సబ్సిడీ కోల్పోతారని చమురు సంస్థలు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశాయి. ఇందుకు ఈ నెల 16 వరకు గడువు ఇచ్చాయి. ఆ తేదీలోగా బయోమెట్రిక్ పూర్తి చేయాలని, లేదంటే సరఫరా నిలిపివేస్తామని హెచ్చరించాయి. అయితే ప్రస్తుతం డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఓ అడుగు ముందుకేసి గడువుకు వారం రోజుల ముందు నుంచే ఈ ఆదేశాన్ని అనధికారికంగా అమల్లోకి తెచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సిలిండర్ బుకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తై, తీరా డెలివరీ చేయాల్సిన సమయంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆపేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రోజుకు ఆగిపోతున్న 30 వేల సిలిండర్ల సరఫరా : తెలంగాణలో 1.3 కోట్లకు పైగా డొమెస్టిక్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. సిలిండర్ రీఫిల్లింగ్కు సగటున నిత్యం 2 లక్షల బుకింగ్లు అవుతుంటాయి. వినియోగదారులకు సరఫరా కూడా అంతే సంఖ్యలో చేయాలి. కానీ రోజూ సరఫరా చేస్తున్నవి 1.7 లక్షలేనని సమాచారం. ఆగిపోతున్న 30 వేల సిలిండర్లలో దాదాపుగా అన్నీ ఈ-కేవైసీ చేయనివేనని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అంగీకరిస్తున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి కానివి ఇంకా సుమారు 26 లక్షలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అంటే మొత్తం కనెక్షన్లలో 20 శాతం పైమాటే. బోగస్ పేర్లతో ఉన్న కనెక్షన్లు, ఒకే వ్యక్తి పేరుతో వేర్వేరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల దగ్గర ఉన్న రెండు కనెక్షన్లను గుర్తించి తొలగించాలని ఆయిల్ కంపెనీలు ఈ-కేవైసీపై దృష్టి సారించాయి. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన సభ్యుల్లో రెండు కనెక్షన్లపైనా ఆరా తీస్తున్నట్లు సమాచారం.
కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు : నిబంధనల ప్రకారం గ్యాస్ డెలివరీ సిబ్బంది వినియోగదారుల ఇంటి వద్దకే వెళ్లి ఈ కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. కానీ అతి స్వల్ప సంఖ్యలోనే డెలివరీ సిబ్బంది ఈ సేవలు అందిస్తుండగా, మిగతా వారంతా పట్టించుకోవట్లేదు. దీంతో వినియోగదారులు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కార్యాలయాలకు వెళ్లి క్యూలో నిల్చోవాల్సి వస్తోంది. కొన్ని గ్రామాల్లో 30, 40 కి.మీ దూరంలో గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉన్నారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు వ్యయప్రయాసలు ఎదురవుతున్నాయి. యాప్తో చేసుకోవచ్చని ఆయిల్ కంపెనీలు చెబుతున్నప్పటికీ ఓటీపీలు ఆలస్యంగా రావడం, బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ ఆలస్యం, సర్వర్ సకాలంలో స్పందించకపోవడం, ప్రక్రియను పూర్తి చేసినా 'ఫెయిల్డ్' అని రావడం వంటి టెక్నికల్ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఓపికగా, పదే పదే ప్రయత్నించిన వారికే పూర్తవుతోంది.
ఆటోమెటిక్గా క్యాన్సిల్ అవుతున్న ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ : మరోవైపు వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ గందరగోళంగా మారింది. ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు గడువు ఉన్నప్పటికీ బయోమెట్రిక్ లేని వినియోగదారుల ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచే ఆటోమెటిక్గా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి చేయడంతో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్తాన్ పెట్రోలియం వంటి ఇంధన కంపెనీలు రంగంలోకి దిగి చర్యలు వేగవంతం చేశాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో దీర్ఘకాలంగా బోగస్ ఎల్బీజీ కనెక్షన్లు, అనర్హుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు, ఒకే కుటుంబంలో రెండు, మూడు కనెక్షన్లు ఉండటంతో అందుకు ఇచ్చే రాయితీ భారం కేంద్రంపై పడుతోంది.
ఈ-కేవైసీ సౌకర్యం ఉన్నా - పలు సమస్యలు : గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న ప్రతి కుటుంబం తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయించుకోవాలని చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు నిబంధన విధించిన దృష్ట్యా వినియోగదారులు గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. అనూహ్యంగా గత నెల రోజులుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్ద క్యూలో నిలబడే తిప్పలు తప్పించేందుకు సరఫరా చేసే వ్యక్తి ద్వారా ఇంటి ముంగిట ఈ-కేవైసీ సౌకర్యం అందుబాటులోకి తెచ్చినప్పటికీ ఇతర సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. అయితే ఒకే కుటుంబంలో రెండు కనెక్షన్లు ఉండటం తదితర సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం లభించకపోవడంతో అనేక కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి.
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