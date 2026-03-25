గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం బారులు తీరిన జనం - ఏజెన్సీలపై ఒత్తిడి

గ్యాస్‌ ఏజెన్సీల వద్ద వినియోగదారుల నిరసనలు - గ్యాస్‌ సిలిండర్లతో ఏజెన్సీల వద్ద బారులు తీరిన జనాలు - ముందస్తు బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి సకాలంలో అందజేయకపోవడంతో ఆందోళన

People Queue up at HP Gas Agencies for LPG Cylinder Shortage
People Queue up at HP Gas Agencies for LPG Cylinder Shortage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 4:33 PM IST

People Queue up at Gas Agencies for LPG Cylinder Shortage : పశ్చిమాసియా దేశాలలో జరుగుతున్న యుద్ధ ప్రభావం రాష్ట్రంపై పడింది. ప్రజలకు వంట గ్యాస్ కష్టాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం ప్రజలు ఏజెన్సీల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు. ఖాళీ సిలిండర్లతో గంటల తరబడి పడిగాపులు కాస్తున్నారు. అటువంటి సంఘటనలు తరచూ ఎక్కడో చోట కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి.

గ్యాస్ ఏజెన్సీలపై ఒత్తిడి : పశ్చిమాసియా దేశాలలో జరుగుతున్న యుద్ధ ప్రభావానికి ఇప్పటివరకు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ సరఫరా లేకపోవడంతో పట్టణాల్లోని పెద్ద పెద్ద హోటల్లో వంటశాలలు మూతపడ్డాయి. దాని ప్రభావం ప్రస్తుతం పల్లెలోని వంటింటికి చేరింది. ప్రభుత్వం గ్యాస్ సిలిండర్ కొరత లేదని చెబుతున్నా ప్రజల్లో మాత్రం అవసరానికి దొరకదనే భయం వెంటాడుతోంది. ముందస్తుగా బుకింగ్​లతో అదనపు సిలిండర్లు కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు గ్యాస్ ఏజెన్సీలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు.

గ్యాస్ సిలిండర్ల కోసం బారులు తీరిన జనం - ఏజెన్సీలపై ఒత్తిడి (ETV Bharat)

సకాలంలో అందజేయకపోవడంతో ఆందోళన : కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరంలో గ్యాస్‌ ఏజెన్సీల వద్ద వినియోగదారులు నిరసనలు చేపట్టారు. గ్యాస్‌ సిలిండర్లతో ఏజెన్సీల వద్ద జనాలు బారులు తీరారు. ముందస్తు బుకింగ్‌ చేసుకున్న వారికి సకాలంలో అందజేయకపోవడంతో ఆందోళన చేపట్టారు. గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ కొరత లేదని అధికారులు చెబుతున్నా అవసరానికి సిలిండర్‌ దొరకదనే అపోహలతో గ్యాస్‌ ఏజెన్సీలపై ప్రజలు ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. తక్షణం సిలిండర్లు అందజేయాలంటూ టెంట్ వేసి నిరసన తెలియజేస్తున్నారు.

పశ్చిమాసియాలో యుద్దం నేపథ్యంలో వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ప్రభావం చిరు వ్యాపారులపై పడింది. నిత్యం కళకళలాడే టీ దుకాణాలు, టిఫిన్, పానీపూరీ బండ్లు, ఫాస్ట్​ఫుడ్ సెంటర్ల గ్యాస్​ లేక మూసేవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. పట్టణంలో కొన్నిచోట్ల హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వాహకులు కట్టెలతో వంట చేస్తున్నారు.

ఏజెన్సీల వద్ద బారులు : గృహావసరాల గ్యాస్ వినియోగదారులకూ పలు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. డొమెస్టిక్ గ్యాస్​కు సంబంధించి ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తున్నా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి కొన్నిచోట్ల ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది. సిలిండర్ బుకింగ్ కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆన్​లైన్​ బుకింగ్ మార్గాలు కూడా మొరాయించడం వల్ల నేరుగా ఏజెన్సీల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. గతంలో సిలిండర్ బుకింగ్ చేస్తే ఇంటి వద్దకు వచ్చి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చేవారు, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదని ప్రజలు వాపోతున్నారు. సింగిల్ సిలిండర్ ఉన్నవారి పరిస్థితి అయితే దారుణంగా ఉంది.

బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్న జనం : పశ్చిమాసియా ఉద్రికత్తల నేపథ్యంలో పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకట్లేదనే ప్రచారంతో బంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్నారు. తాజాగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరువూరులో పెట్రోల్ బంకుల దగ్గర భారీగా క్యూ కట్టారు. పట్టణంలో ఉన్న 4 పెట్రోల్ బంకుల్లో ప్యూయల్ లేని కారణంగా మూడు బంకులు క్లోజ్ అయ్యాయి. ఒక రిలయన్స్ బంక్ ముందర వాహనాదారులు బరులు తీరారు. పెట్రోల్ బంకులు మూసివేస్తారన్న వదంతులతో జనం ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆయిల్ కంపెనీలు క్రెడిట్ ఇవ్వడం మానేయడంతో పలు పెట్రోల్ బంకులు మూతబడ్డాయి.

