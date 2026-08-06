వంటగ్యాస్ వినియోగదారులకు అలర్ట్ - ఆ తేదీలోగా ఈకేవైసీ చేయనట్లైతే సబ్సిడీ కోల్పోయే ఛాన్స్!
ఎల్పీజీ సిలిండర్ వినియోగదారులకు అలర్ట్ - దగ్గరపడుతున్న ఈకేవైసీ గడువు తేదీ - చివరి తేదీలోగా చేయనట్లయితే సబ్సిడీ కోల్పోయే అవకాశం
Published : August 6, 2026 at 9:58 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 10:11 PM IST
LPG Cylinder e KYC 2026 : గ్యాస్ వినియోగదారులకు అలర్ట్. ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే ఎల్పీజీ గ్యాస్ బుకింగ్ క్యాన్సిల్, సబ్సిడీ కోల్పోయే అవకాశం ఉండటంతో వినియోగదారులు డిస్టిబ్యూటర్ కేంద్రాలు, గోదాముల వద్ద ప్రజలు క్యూ కడుతున్నారు. అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసి, అర్హులైన కుటుంబాలకు ఎల్పీజీ వంట గ్యాస్ సరఫరా చేయాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి చేసింది. దేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఇచ్చిన గడువు పూర్తవడంతో మళ్లీ ఈ నెల 16వ తేదీ లోగా బయోమెట్రిక్ పూర్తి చేయాలని ఆయిల్ కంపెనీలు నిర్ణయించాయి.
అప్పటిలోగా ఈకేవైసీ చేయాల్సిందే : వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ గందరగోళంగా మారింది. ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు గడువు ఉన్నప్పటికీ బయోమెట్రిక్ లేని వినియోగదారుల ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచే ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి చేయడంతో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం వంటి ఇంధన కంపెనీలు రంగంలోకి దిగి చర్యలు వేగవంతం చేశాయి. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ధీర్ఘకాలంగా బోగస్ ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు, అనర్హుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు, ఒకే కుటుంబంలో రెండు మూడు కనెక్షన్లు ఉండటంతో అందుకు కోసం ఇచ్చే రాయితీ భారం కేంద్రంపై పడుతోంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యం నెరవేరకపోవడంతోపాటు ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్లు బ్లాక్ మార్కెట్లో దారిమళ్లుతున్నాయి.
అర్హులను గుర్తించేందుకే : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాణిజ్య అవసరాలకు కూడా వినియోగిస్తున్న దృష్ట్యా ఆయా అవకతవకలకు చెక్ పెడుతూ ఈ-కేవీసీ ద్వారా కేంద్రం అర్హులను గుర్తించే పనిలో పడింది. దేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికశాతం వినియోగదారులు బయోమెట్రిక్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో 80 శాతం మాత్రమే ఈ ప్రక్రియ పూర్తైంది. మిగతా 20 శాతం కూడా పూర్తి చేసేందుకు సంబంధిత కంపెనీల నుంచి వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్కు ఎస్ఎంఎస్లు వస్తున్నాయి. తాజాగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీతోపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ-కేవైసీ చేయించుకునేందుకు వినియోగదారులు ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్దకు వెళ్లి బయోమెట్రిక్ చేయించుకుంటున్నారు. ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న సంబంధిత కంపెనీ ఏజెన్సీ వద్దకొచ్చి 10 నుంచి 15 సెకన్ల వ్యవధిలో ఈ-కేవైసీ చేయించుకున్నామని వినియోగదారులు తెలిపారు.
ఇంటివద్దనే ఈకేవైసీ సౌకర్యం తెచ్చినప్పటికీ : గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉన్న ప్రతి కుటుంబం తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయించుకోవాలని చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు నిబంధన విధించిన దృష్ట్యా వినియోగదారులు గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్దకు ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నారు. అనూహ్యంగా గత నెల రోజులుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్ద క్యూలో నిలబడే తిప్పలు తప్పించేందుకు సరఫరా చేసే వ్యక్తి ద్వారా ఇంటి ముంగిట ఈ-కేవైసీ సౌకర్యం అందుబాటులోకి తెచ్చినప్పటికీ ఇతర సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. గ్యాస్ కనెక్షన్దారు విదేశాల్లో ఉండటం, భార్యా భర్త ఉద్యోగ, ఉపాధి రీత్యా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉండటం, రెండు కనెక్షన్లు ఉండటం, తండ్రి ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత కొడుకు వద్దకు వస్తే ఆ తండ్రి పేరిట అదనపు కనెక్షన్, మరణించడం, వృద్ధుల వేలిముద్రలు పడకపోవడంతోపాటు ఆధార్, గ్యాస్ వివరాల్లో తేడాలు, ఒకే కుటుంబంలో రెండు కనెక్షన్లు ఉండటం తదితర సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం లభించకపోవడంతో అనేక కుటుంబాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి.
వెంటనే బయోమెట్రిక్ చేయించుకోవాలి : రాష్ట్రంలో డొమెస్టిక్ గ్యాస్ కనెక్షన్లు 85 లక్షలు మంది పైగా ఉండగా కమర్షియల్ కనెక్షన్లు లక్షకుపైగా పైగా ఉంటాయని ఆయిల్ కంపెనీలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ సత్వరమే బయోమెట్రిక్ చేయించుకోవాలని ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఏజెన్సీల డిస్టిబ్యూటర్లు కోరారు. ఇప్పటికే కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన "కామన్ ఎల్పీజీ డైరెక్ట్ పోర్టల్"లో డొమెస్టిక్, కమర్షియల్ ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ల డేటా నిక్షిప్తమై ఉంది. కేంద్రం, చమురు సంస్థలు మ్యాండేట్ చేసిన దృష్ట్యా ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయడం చాలా సులభం. ఎవరి సహాయం లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ ఫోనులో హెచ్పీ పే లేదా బీపీసీఎల్ యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసుకవడం ద్వారా స్వయంగా ఇంట్లో లేదా కార్యాలయం, ఎక్కడ్నుంచైనా స్వీయ బయోమెట్రిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇతర ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే నేరుగా గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వద్దకు వెళ్లవచ్చు. ఈ బయోమెట్రిక్ ప్రక్రియ పూర్తైతే మాత్రం డబుల్, మల్టిపుల్, చనిపోయిన వ్యక్తుల పేరిట ఉన్న కనెక్షన్లు, అనర్హులు, బోగస్ కనెక్షన్లన్నీ రద్దు చేసే యోచనలో కేంద్రం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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