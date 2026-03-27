విశాఖ తీరానికి ఎల్‌పీజీ, చమురు నౌకలు - గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ఆందోళనకి చెక్​

గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ఆందోళన వేళ సాగర నగరానికి చేరుతున్న నౌకలు -విశాఖకు 24 వేల మెట్రిక్‌ టన్నుల ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌తో 'బీడబ్ల్యూ బ్రిచ్‌'నౌక - నేడు గ్యాస్‌ అన్‌లోడ్‌

Published : March 27, 2026 at 10:53 AM IST

LPG And Oil Tankers To Visakhapatnam Coast : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ప్రజలలో ఆందోళనలు నెలకొన్న సమయంలో ఈ విషయం అందరికీ శుభవార్తనే చెప్పుకోవాలి. గ్యాన్​, ఆయిల్​ కొరత వస్తుందనే భయంతో గ్యాస్​ స్టేషన్​ వద్ద, పెట్రోల్​ బంకుల వద్ద ప్రజలు బారులు తీరారు. ఇప్పుడు అలాంటి అవసరం ఇక ఉండదు. విశాఖ తీరానికి ఎల్‌పీజీ, చమురు నౌకలు ఒక్కొక్కటిగా చేరుకుంటున్నాయి. ఇవి తీరానికి చేరడంతో ఇకపై సరఫరా సమస్యలు తీరనున్నాయి.

ఇంధన, గ్యాస్​ సమస్యలు ఇక ఉండవు : ఇరాన్​ అమెరికా యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ప్రజల్లో కొద్ది రోజులుగా భారీ ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ముందు ముందు యుద్ధం తీవ్రత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నందున సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందేమోనని అవసరానికి మించి గ్యాస్​, ఇంధనాలను నిల్వ ఉంచుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేదు. విశాఖ సాగర నగరానికి నౌకలు చేరుతున్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు ప్రజలు అంతగా చింతించనవసరం లేదు .

విశాఖకు బీడబ్ల్యూ బ్రిచ్‌ నౌక ఎంట్రీ : భారత దేశానికి సంబంధించిన నౌకలు వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతి ఇచ్చింది. దాంతో సముద్ర తీరంలో యాంకర్​ అయి ఉన్న నౌకలు విశాఖ పోర్ట్​ తీరానికి వస్తున్నాయి. అయితే విశాఖకు 24 వేల మెట్రిక్‌ టన్నుల ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌తో 'బీడబ్ల్యూ బ్రిచ్‌'అనే భారీ నౌక గురువారం తీరానికి చేరింది. దీంతో శుక్రవారం ఈ నౌక నుంచి అధికారులు గ్యాస్‌ను అన్‌లోడ్‌ చేయనున్నారు. దీంతో గ్యాస్​ కొరత వస్తుందేమో అని అనుకున్న ప్రజలకు వీటి రాక ఊరట కలిగించిందనే చెప్పవచ్చు.

పోర్టుకు వస్తున్న మరి కొన్ని నౌకలు : కేవలం ఈ ఒక్క నౌక మాత్రమే కాదు. నెదర్లాండ్స్‌లో లోడింగ్‌ చేసుకున్న హెల్లాస్‌ గ్లాడియేటర్, అమెరికా పోర్టులో లోడింగ్‌ చేసుకున్న జుపిటర్‌ నౌకలు ఈ నెల 30న విశాఖకు రానున్నాయి. ఇప్పటికే లుపినస్‌ , ఏఐ వుకిర్‌ నౌకలు యూఏఈ, ఖతార్‌ నుంచి గత నెల 26, ఈ నెల 3న విశాఖ చేరుకున్నాయి. హిందుస్థాన్‌ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌కు సంబంధించి ఎంవీ సమర్‌ శృతి నౌక పోర్టులో యాంకరేజీలో లంగర్‌ వేసి ఉంచారు. 65 వేల టన్నుల హైస్పీడ్‌ డీజిల్‌ను అన్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు.

పది చమురు, రెండు ఎల్​పీజీ నౌకలు : ఎంవీ స్వర్ణ సింధు అనే క్రూడ్‌ ఆయిల్‌ నౌక హెచ్‌పీసీఎల్‌ కోసం మరో రెండు రోజుల్లో చేరుకోనుంది. శుక్రవారం రష్యా నుంచి జంబో నౌక లక్షా 36 వేల 728 టన్నుల క్రూడ్‌ ఆయిల్‌తో విశాఖకు చేరుకోనుంది. వచ్చే నెల 2, 5 తేదీల్లో రష్యా నుంచి ఫౌండేయ , దేశ్‌ గౌరవ్‌ నౌకలు ముడి చమురుతో రానున్నాయి. ఈ నెల 1 నుంచి 25 వరకు ఇరాక్, రష్యా, ఖతార్, యూఏఈ, భారత దేశంలోని పలు పోర్టుల నుంచి పది చమురు నౌకలు, రెండు ఎల్‌పీజీ నౌకలు విశాఖకు చేరినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ప్రజల్లో బలపడుతున్న ఊహాగానాలు : నౌకలు పోర్టుకు వస్తున్న సమాచారం తెలుసుకున్న ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు . ఇక ఇప్పట్లో ఇంధన, గ్యాస్​ల కొరత రాదనే నమ్మకం వారిలో బలపడుతుంది. అయితే ఒక వేళ యుద్ధ పరిస్థితులు బల పడిన ఇలానే కొద్ది రోజులు యుద్ధాన్ని ఆపి నౌకలను పంపించే ప్రయత్నాలు జరగవచ్చనే ఊహాగానాలు ప్రజల్లో మొదలవుతున్నాయి.

