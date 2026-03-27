విశాఖ తీరానికి ఎల్పీజీ, చమురు నౌకలు - గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ఆందోళనకి చెక్
గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ఆందోళన వేళ సాగర నగరానికి చేరుతున్న నౌకలు -విశాఖకు 24 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీ గ్యాస్తో 'బీడబ్ల్యూ బ్రిచ్'నౌక - నేడు గ్యాస్ అన్లోడ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 10:53 AM IST
LPG And Oil Tankers To Visakhapatnam Coast : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ప్రజలలో ఆందోళనలు నెలకొన్న సమయంలో ఈ విషయం అందరికీ శుభవార్తనే చెప్పుకోవాలి. గ్యాన్, ఆయిల్ కొరత వస్తుందనే భయంతో గ్యాస్ స్టేషన్ వద్ద, పెట్రోల్ బంకుల వద్ద ప్రజలు బారులు తీరారు. ఇప్పుడు అలాంటి అవసరం ఇక ఉండదు. విశాఖ తీరానికి ఎల్పీజీ, చమురు నౌకలు ఒక్కొక్కటిగా చేరుకుంటున్నాయి. ఇవి తీరానికి చేరడంతో ఇకపై సరఫరా సమస్యలు తీరనున్నాయి.
ఇంధన, గ్యాస్ సమస్యలు ఇక ఉండవు : ఇరాన్ అమెరికా యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్, ఇంధన నిల్వలపై ప్రజల్లో కొద్ది రోజులుగా భారీ ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ముందు ముందు యుద్ధం తీవ్రత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నందున సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందేమోనని అవసరానికి మించి గ్యాస్, ఇంధనాలను నిల్వ ఉంచుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేదు. విశాఖ సాగర నగరానికి నౌకలు చేరుతున్నాయి. దీంతో ఇప్పుడు ప్రజలు అంతగా చింతించనవసరం లేదు .
విశాఖకు బీడబ్ల్యూ బ్రిచ్ నౌక ఎంట్రీ : భారత దేశానికి సంబంధించిన నౌకలు వెళ్లేందుకు ఇరాన్ అనుమతి ఇచ్చింది. దాంతో సముద్ర తీరంలో యాంకర్ అయి ఉన్న నౌకలు విశాఖ పోర్ట్ తీరానికి వస్తున్నాయి. అయితే విశాఖకు 24 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీ గ్యాస్తో 'బీడబ్ల్యూ బ్రిచ్'అనే భారీ నౌక గురువారం తీరానికి చేరింది. దీంతో శుక్రవారం ఈ నౌక నుంచి అధికారులు గ్యాస్ను అన్లోడ్ చేయనున్నారు. దీంతో గ్యాస్ కొరత వస్తుందేమో అని అనుకున్న ప్రజలకు వీటి రాక ఊరట కలిగించిందనే చెప్పవచ్చు.
పోర్టుకు వస్తున్న మరి కొన్ని నౌకలు : కేవలం ఈ ఒక్క నౌక మాత్రమే కాదు. నెదర్లాండ్స్లో లోడింగ్ చేసుకున్న హెల్లాస్ గ్లాడియేటర్, అమెరికా పోర్టులో లోడింగ్ చేసుకున్న జుపిటర్ నౌకలు ఈ నెల 30న విశాఖకు రానున్నాయి. ఇప్పటికే లుపినస్ , ఏఐ వుకిర్ నౌకలు యూఏఈ, ఖతార్ నుంచి గత నెల 26, ఈ నెల 3న విశాఖ చేరుకున్నాయి. హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్కు సంబంధించి ఎంవీ సమర్ శృతి నౌక పోర్టులో యాంకరేజీలో లంగర్ వేసి ఉంచారు. 65 వేల టన్నుల హైస్పీడ్ డీజిల్ను అన్లోడ్ చేస్తున్నారు.
పది చమురు, రెండు ఎల్పీజీ నౌకలు : ఎంవీ స్వర్ణ సింధు అనే క్రూడ్ ఆయిల్ నౌక హెచ్పీసీఎల్ కోసం మరో రెండు రోజుల్లో చేరుకోనుంది. శుక్రవారం రష్యా నుంచి జంబో నౌక లక్షా 36 వేల 728 టన్నుల క్రూడ్ ఆయిల్తో విశాఖకు చేరుకోనుంది. వచ్చే నెల 2, 5 తేదీల్లో రష్యా నుంచి ఫౌండేయ , దేశ్ గౌరవ్ నౌకలు ముడి చమురుతో రానున్నాయి. ఈ నెల 1 నుంచి 25 వరకు ఇరాక్, రష్యా, ఖతార్, యూఏఈ, భారత దేశంలోని పలు పోర్టుల నుంచి పది చమురు నౌకలు, రెండు ఎల్పీజీ నౌకలు విశాఖకు చేరినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ప్రజల్లో బలపడుతున్న ఊహాగానాలు : నౌకలు పోర్టుకు వస్తున్న సమాచారం తెలుసుకున్న ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు . ఇక ఇప్పట్లో ఇంధన, గ్యాస్ల కొరత రాదనే నమ్మకం వారిలో బలపడుతుంది. అయితే ఒక వేళ యుద్ధ పరిస్థితులు బల పడిన ఇలానే కొద్ది రోజులు యుద్ధాన్ని ఆపి నౌకలను పంపించే ప్రయత్నాలు జరగవచ్చనే ఊహాగానాలు ప్రజల్లో మొదలవుతున్నాయి.
