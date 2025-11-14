Bihar Election Results 2025

మన్యంలో గజగజ - 7.6 డిగ్రీలకు పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు

మన్యం జిల్లా జి.మాడుగులలో చలి తీవ్రతకు వణికిపోతున్న ప్రజలు - 7.6 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు - ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పొగ మంచు కురుస్తుండడంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 11:35 AM IST

Temparature Drops in Manyam District: ఏపీలో చలి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలనే వ్యత్యాసం లేకుండా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో తొలిసారిగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ‘సింగిల్‌ డిజిట్‌’కు పడిపోవడం గమనార్హం. మన్యంలో 24 గంటల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సగానికి సగం పడిపోయాయి. బుధవారం రాత్రి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి.మాడుగుల ప్రాంతంలో 7.6 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అక్కడి ప్రజలు చలి తీవ్రతకు గజగజలాడుతున్నారు. దీనికి తోడు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పొగ మంచు కురుస్తుండడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

జిల్లాల వారీగా నమోదైన ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు: అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కర్నూలు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, నంద్యాల జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 7.6 డిగ్రీల నుంచి 17 డిగ్రీల లోపు నమోదవుతున్నాయి. శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రాబోయే రెండు వారాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ నెల 17, 18, 19 తేదీల్లో ప్రకాశం, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి తదితర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 20వ తేదీ తర్వాత మళ్లీ అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని తెలిపింది.

ఈ నెల 17, 18 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు: ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 17, 18వ తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతంలో 17న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వివిధ మోడళ్లు సూచిస్తున్నాయి. దీని ప్రభావం రాష్ట్రం పై పెద్దగా ఉండబోదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం: శీతాకాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా బారిన పడతారు. దీన్ని నివారించేందుకు మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా పిల్లలకు టీకా వేయించాలి. వృద్ధులు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.

చలి కాలంలో శరీరంలో రక్త ప్రసరణ తగ్గి గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి. ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలపై తక్షణం చికిత్స తీసుకుంటే శీతాకాలం నుంచి గట్టెక్కినట్లే.

నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్‌ చేయాలి: ఈ కాలంలో ఎక్కువగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో శరీరంలో సరైన రక్త ప్రసరణ జరగక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయి. రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరగాలంటే నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్‌ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఉదయం వేడి నీరు తాగాలి. సీజనల్‌ పండ్లను తింటే రోగాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు.

