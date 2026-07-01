జులైలోనూ తక్కువ వర్షపాతం! - వెల్లడించిన భారత వాతావరణ శాఖ
దేశవ్యాప్తంగా 40 శాతం తక్కువ వర్షపాతం - కారణాలు ఇవేనంటున్న ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మహాపాత్ర - 1500 కిలోమీటర్ల పొడవైన వర్ష మేఘం! - ఉత్తరాఖండ్లో భారీ వర్షాలు
Published : July 1, 2026 at 9:37 AM IST
Low Rainfall In July Month - 2026 : స్థిరమైన వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు, ప్రజలకు మరికొన్ని రోజులు నిరాశ తప్పేలా లేదు. జూలై నెలలో కూడా దేశవ్యాప్తంగా వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. 1971 నుంచి 2020 వరకు ఉన్న గణాంకాల ఆధారంగా లెక్కించిన 'దీర్ఘకాలిక సగటు'లో వర్షపాతం సుమారు 94 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. సాధారణంగా జులై నెలలో దీర్ఘకాలిక సగటు వర్షపాతం 280.4 మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది. భారత వాతావరణ శాఖ మంగళవారం జూలై నెల వర్షపాత అంచనాలను విడుదల చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా 40 శాతం తక్కువ వర్షపాతం : వాయువ్య, ఈశాన్య, తూర్పు-మధ్య, తూర్పు ద్వీపకల్ప ప్రాంతాలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసే అవకాశం ఉంది. జూన్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా 40 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. మధ్య భారతదేశంలో అత్యధికంగా 50.4 శాతం వర్షపాత లోటు కనిపించింది. ఈ నెలలో సగటు వర్షపాతం 99.5 మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది. అయితే 1901 నుంచి చూస్తే ఈ జూన్లో ఐదో అతి తక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు తెలిపారు.
కారణాలు ఇవేనా? : ఈ నెల తక్కువ శాతం వర్షాలు నమోదు కావటానికి గల కారణాలను ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మహాపాత్ర తెలిపారు. ప్రస్తుతం అల్ప పీడనాలు ఏర్పడకపోవడం, ఈ నెలలో ఏర్పడిన తుపానులు వాయవ్య దిశగా కదిలివెళ్లటం, అలాగే మాడెన్-జూలియన్ ఆసిలేషన్ అనుకూలంగా లేకపోవడం వీటితోపాటు ఎల్నినో ప్రభావం కూడా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావం : ఎల్నినో ఏర్పడిన సందర్భంలో మన దేశంలో రుతు పవనాలపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుందని ఇన్కాయిస్ శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొన్నారు. అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయ్యే నైరుతి రుతుపవనాల్లో ఈసారి వర్షపాతం తగ్గుతుందని వెల్లడించారు. వచ్చే రోజుల్లో మరింత తీవ్రతరం అవుతాయని పేర్కొన్నారు.
1500 కిలోమీటర్ల పొడవైన వర్ష మేఘం! : దాదాపు 1500 కిలోమీటర్ల మేర వర్ష మేఘం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అది బంగాళాఖాతంలోని ఉత్తర భాగం నుంచి జమ్మూ కశ్మీర్ వరకూ విస్తరించి ఉందని సాటిలైట్ చిత్రాల్లో కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ ప్రాంతంలో రుతుపవన ద్రోణి ఏర్పడిందని అది హిమాలయాలకు సమీపంలో ఉందని ఐఎండీ వెల్లడించింది. అది ప్రస్తుతం మెల్లగా దక్షిణం వైపు కదులుతోందని తెలిపారు. దీంతో ఉత్తర భారతదేశంలో జులై 1 నుంచి 4 మధ్య రుతుపవనాలు ఏర్పడవచ్చని అంచనా వేసింది. మరో వైపు ఉత్తరఖండ్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా రుద్రప్రయాగ్ వద్ద అలకనంద నది ఉప్పొంగుతోంది. నీటి మట్టం కూడా భారీగా పెరిగింది. దీంతో నదీ తీరంలోని ఘాట్లన్నీ నీట మునిగిపోయాయి.
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